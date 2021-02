Umjesto pravih doza, u cjepivo protiv COVIDA stavljali fiziološku otopinu i mineralnu vodu… ALI TO NIJE ONO NAJGORE!

Autor: Maja Štefanac

Najlakši put do novaca je ilegalnim radnjama. No tijekom njih često dolazi do kolateralnih žrtava. U vrijeme kada cijeli svijet strahuje od pandemije koronavirusa, našli su se i oni koji će najveći strah iskoristiti u svoju korist.

Naime, kineske su vlasti uhitile vođu skupine, koji je identificiran samo kao Kong, a koji su kao cjepivo protiv civida-19 prodavali fiziološku otopinu i mineralnu vodu. Kako bi plan savršeno funkcionirao, Kong je prvo detaljno istražio kako izgledaju prave ambalaže cjepiva da bi zatim napravio više od 58.000 lažnih. Ono što je najgore je činjenica kako je serija tih lažnih cjepiva prošvercana u inozemstvo, ali se ne zna gdje je završila, javlja BBC.

Ali nije Kong jedini. Jedan je od 70 uhićenih osoba u Kini koje su uhićene zbog sličnih kaznenih djela. Većina se takvih lažnih cjepiva na tržištu se pojavila još krajem prošle godine, ali su detalji o tim prijevarama objavljeni tek ovog mjeseca.

Zaradili 2.78 milijuna dolara

Prema sudskoj presudi, Kong i njegovi suradnici su prodajom lažnih cjepiva zaradili 18 milijuna juana (oko 2,78 milijuna američkih dolara). U injekcije su umjesto pravih doza stavljali fiziološku otopinu ili mineralnu vodu. Fiziološka otopina je sterilna mješavina soli i vode. U studenom prošle godine, 600 je tih cjepiva poslano u Hong Kong, a zatim u inozemstvo, dok su se neka znala prodavati u bolnicama po iznimno visokim cijenama. Kriminalci su također provodili vlastite ilegalne programe cijepljenja u kojima su “seoski liječnici” cijepili lokalno stanovništvo lažnim cjepivima.