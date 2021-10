MINISTAR BEROŠ O OPOMENAMA ZBOG COVID POTVRDA: Ne mislim da bi djelatnici trebali dobiti otkaz, postoje i druge mjere

Autor: M.P.

Ministar zdravstva Vili Beroš održao je konferenciju za medije nakon sjednice vlade.

Ministar je prvo pročitao aktualne podatke o epidemiji koronavirusa.

“Čitava Hrvatska je u crvenom osim Istre koja je u narančastom, ima najnižu incidenciju u Hrvatskoj. Postotak pozitivnih među testiranima je veći od 16%. Nažalost, imamo i 8 preminulih u zadnja 24 sata, od čega ih je troje cijepljenih s dvije doze”, rekao je Beroš.

U sklopu nove sigurnosne mjere testiranja radnika 11567 osoba, od njih je pozitivni 41, odbilo se testirati njih 36.

KBZ Zagreb priprema 11 opomena pred otkaz, hoće li toga biti još?

“Postupanje je u domeni poslodavca, no temelji se u Zakonu o radu, cilj mjere nije penalizacija već povećati razinu sigurnosti u zdravstvenom sustavu. Kada je riječ o sankcijama onima koji i dalje odbijaju testiranje, vjerujem da će se tu naći određena forma. Ne mislim da bi trebali dobiti otkaz, opomene da, a dalje ćemo vidjeti. Moje mišljenje je da postoje druge mjere osim otkaza, no ako bude trpio radni proces, ravnatelji će imati druge mogućnosti”, rekao je.

Imaju li smisla masovni cjepni punktovi?

“Procijenit će struka, sada bilježimo da pada broj zainteresiranih za cijepljenje i ti cjepni punktovi će još neko vrijeme ostati, želimo ljudima biti na dispoziciji, da im je prisutna mogućnost dolaska na punkt. Patronažne sestre i dalje obilaze našu stariju populaciju. Dobili smo malo više od 1000 starijih koji su se cijepili. Punktovi će još neko vrijeme biti aktivni, to je trošak ali hoćemo da cjepivo bude dostupno”.

Treća doza

“HZJZ će odlučiti kada će krenuti cijepljenje trećom dozom, oni će donijeti zaključak”.

Ima li još prijetnji Stožeru?

“Svakodnevno ih dobivamo, tako je to u diplomaciji. Često nam se prijeti, no postoji granica. Jasno je da globalna pandemija ostavlja trag na sve nas, ponekad i sam tražim objašnjenje za takvo postupanje, ali najčešće ih ne mogu naći, posebno kada se šire na obitelj, kućanstvo. To je neugodno. gotovo svakodnevno nam prijete. Prijavljujem prijetnje životu, ove blaže ni ne spominjem”, rekao je ministar.