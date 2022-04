‘ULAZIMO U ČELIČANU AZOVSTAL’ Rusi tvrde da su likvidirali zapovjednika marinaca u Mariupolju: ‘Željezara je praktički naša’

Ruska invazija na Ukrajina ušla je u 53. dan. Rusija tvrdi kako je Mariuopolj pao, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje kako će prekinuti pregovore ukoliko branitelji preostali u gradu budu ubijeni. Braniteljima Mariupolja ponuđena je da polože oružje. Posljednja linije obrane je u ogromnoj željezari Azovstal. Putin je ovaj tjedan upozorio da će Europa snositi “bolne posljedice” ako zabrani rusku naftu i plin. Zelenski je upozorio svijet da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje. Ukrajinske vlasti tvrde da su oko Kijeva pronašli više od 900 tijela civila. Rusija je ponovno zaprijetila Finskoj i Švedskoj koje razmatraju pristupanje NATO-u, a zatim je zaprijetila i SAD-u “nepredvidivim posljedicama” ako nastavi slati oružje Ukrajini. Eksplozije su se čule u Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi Reuters. Rusi su naknadno objavili da su pogodili 13 vojnih meta, uključujući tvornicu oružja kod Kijeva.

Ključne događaje ruske invazije na Ukrajinu pratimo u ovom tekstu.

21:00 Čeličana će teško pasti

Ukrajinski vojnici koji brane čeličanu Azovstal u Mariupolju mogli bi dugo izdržati gerilskom taktikom, koristeći njene nuklearne bunkere i tunele, kaže vojni stručnjak.

Justin Crump iz sigurnosne konzultantske tvrtke Sibylline rekao je da su “stvarno dobro pripremljeni za obranu”, nakon što su imali više od 50 dana da učvrste mjesto i izgrade rute za bijeg.

“Sumnjam da će, osim ako se ne zbrišu, ostati tamo dugo – noću bi mogli raditi gadne stvari i vratiti se unutra”, rekao je Crump. Procjenjuje da čak 800 boraca brani tvornicu, predvođenih ekstremno desnim bataljunom Azov.

“Tamošnji vojnici ne žele biti zarobljeni, mislim da se neće predati. A Rusija ne želi ući i očistiti je metar po metar, pod zemljom, to je užasno”, kazao je Crump .

19:30 Rusi ulaze u čeličanu

Ruska novinska agencija RIA objavila je da je ubijen zapovjednik 36. postrojbe ukrajinskih marinaca u Mariupolju. Navedena jedinica zajedno s bojnom Azov brane grad i smatraju ih braniteljima Mariupolja.

Ranije su naveli da ukaze u čeličanu u kojoj se nalazi 36. postrojba i Azov.

“Situacija na prvoj liniji je napeta, ali mi stalno napredujemo. Već ulazimo u čeličanu Azovstal, dok je željezara već praktički naša. Primirje? Kakvo primirje. Oni su našu inicijativu ignorirali”, rekao je zapovjednik jedinice snaga Narodne republike Doneck.

18:35 Srušen spomenik Žukovu

Spomenik sovjetskom zapovjedniku i heroju Drugog svjetskog rata maršalu Georgiju Žukovu srušen je u ukrajinskom gradu Harkovu.

Videosnimka koja kruži društvenim mrežama pokazuje kako je bista srušena s postolja. Lokalna dužnosnica Tatyana Topchiy rekla je ukrajinskoj televiziji Suspilne da se incident dogodio oko 11.00 sati po lokalnom vremenu, dodajući da ne zna tko je odgovoran. Lokalne vlasti u gradu dugo su se protivile demontaži spomenika.

Konstantin Nemichev, vođa vojne postrojbe zvane Kraken, povezane s krajnje desnim Nacionalnim korpusom, rekao je da je jedinica izvela taj čin.

Monument to Soviet commander Georgy Zhukov was dismantled in #Kharkiv

The monument was dismantled by the military. The press service of the Kharkiv City Council, which has long and consistently opposed the dismantling of the monument, has not yet given any comments. pic.twitter.com/qVfHl1f9vu

— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2022