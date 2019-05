Ukrali političarima identitet i fiktivno prikazali da im je isplaćen novac za staro željezo

Autor: Dnevno/Dr.K.

Jedna tvrtka poslužila se OIB-om i adresama nekolicine političara koje su objavljene na kandidacijskim listama te fiktivno prikazala da im je isplatila novac za staro željezo. Za stare perilice rublja, karoserije starih automobila i drugo željezo zastupnici su, prema krivotvorenim računima, dobili oko 2000 kuna po isporuci, javlja HRT.

Žrtve krađe identiteta su zagorski političari, među kojima su SDP-ov potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš Dončić, SDP-ov zastupnik i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj te HDZ-ov saborski zastupnik Žarko Tušek. Identitet je ukraden i HNS-ovcima Miloradu Batiniću, Matiji Posavcu i Predragu Štromaru.

”Krađa identiteta podsjeća me na lošu epizodu Alana Forda. Vrlo su neinteligentni kradiljivci. Jedina neugodnost je što moraš otići na razgovor i reći da te ljude ne poznaješ. Malo je blesavo što su svi podaci političara i javnih osoba dostupni javnosti i medijima, ali to je stanje u državi. U normalnim državama ti podaci nisu dostupni, ali kod nas jesu jer smo mi percipirani kao koruptivna zemlja.

Ne znam što se dogodilo. Ima još i gradonačelnka i načelnika kojima je ukraden identitet. Pretpostavljam da je tvrtka koja nam je to učinila iz Rijeke, budući da se postupak vodi u Rijeci”, kazao je Žarko Tušek.

“Bio sam iznenađen kad sam dobio poziv DORH-a iz Rijeke, a kad sam čuo o čemu je riječ, nasmijao sam se. I oni isto tako. Iznenadilo me da nas ima puno – od županijskih vijećnika, načelnika, gradonačelnika, zastupnika. Još samo čekamo da čujemo da je i premijer Plenković žrtva krađe identiteta. U demokraciji nikad dovoljno transparentnosti, ali u ovakvoj situaciji morate se zapitati do koje razine ti podaci, i komu trebaju biti dostupni”, rekao je HNS-ov Milorad Batinić.