UKRAJINSKI MINISTAR STRADAO U PADU HELIKOPTERA KOD KIJEVA! Najmanje 16 mrtvih, među njima dvoje djece

Najmanje 16 ljudi poginulo je u srijedu nakon što se helikopter srušio u predgrađu Kijeva, objavila je ukrajinska policija.

Šef nacionalne policije Ihor Klymenko rekao je da je devet mrtvih bilo u zrakoplovu koji se srušio u blizini dječjeg vrtića i stambene zgrade u istočnom predgrađu Brovarya.

Dvoje poginulih su djeca, rekao je.

Još 22 osobe su u bolnici, uključujući 10 djece, dodao je.

Ministar unutarnjih poslova Denys Monastyrskyi, njegov prvi zamjenik Yevhen Yenin i državni tajnik ministarstva Yurii Lubkovych su među poginulima u padu helikoptera, rekao je ukrajinski dužnosnik.

Anton Gerashchenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, rekao je na Twitteru: “Moji kolege, moji prijatelji. Kakav tragičan gubitak.Najdublja sućut njihovim obiteljima”.

Minister of Internal Affairs Denys Monastyrskyi, his 1st deputy Yevhen Yenin and Ministry’s state secretary Yurii Lubkovych died today in Kyiv region.

My colleagues, my friends. What a tragic loss. Deepest condolences to their families. pic.twitter.com/oRV7qew7OZ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023