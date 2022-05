UKRAJINSKE SNAGE SE NE PREDAJU, DOŠLI DO RUSKE GRANICE? Žestoka prijetnja stigla iz Moskve: ‘Nećemo samo šutjeti i gledati!’

Glavni tajnik NATO-a kaže da ruski rat ne ide po planu. Govoreći na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, Jens Stoltenberg je rekao da Rusija ne postiže “svoje strateške ciljeve”. Ukrajini treba teško oružje sa Zapada i “pravi naftni embargo” Rusiji kako bi je porazila do kraja godine, kazao je viši savjetnik ukrajinskog predsjednika Mykhaylo Podolyak. Švedska ministrica vanjskih poslova Ann Lindeje na svom Twitter profilu napisala kako je vladajuća Socijaldemokratska stranka Švedske podržala članstvo zemlje u NATO savezu. Ukrajina je rasporedila brojne haubice M-777 na svojim linijama bojišnice, nakon što su SAD isporučile 89 od 90 obećanih topničkih oruđa. Finska i Turska će se sastati u Berlinu nakon što je turski predsjednik Erdogan rekao da je “nemoguće da podrži ulazak Finske i Švedske NATO” pa njegov glasnogovornik reterirao. Rusija je prestala Finskoj slati struju.

11:00 Humanitarna organizacija: Rat u Ukrajini mogao bi potaknuti glad širom svijeta

Egipat, Kenija, Južni Sudan, Libanon i mnoge druge zemlje ovise izravno ili neizravno o ruskom i ukrajinskom izvozu, pa bi rat u Ukrajini mogao potaknuti glad i izbjegličke valove širom svijeta, a posebno u siromašnim zemljama, objavila je njemačka humanitarna organizacija Welthungerhilfe. Čelnik Welthungerhilfe-a (prev. Pomoć protiv gladi u svijetu) Mathias Mogge upozorio je da će ruski rat protiv Ukrajine dovesti do gladi u raznim dijelovima svijeta. “Zemlje poput Egipta, Kenije, Južnog Sudana, Libanona i mnogih drugih država uvelike ovise o ruskom i ukrajinskom izvozu, bilo izravno ili neizravno”, rekao je tijekom vikenda za medijsku grupu RND. “Te zemlje više ne primaju količine koje su naručile, a moraju platiti puno više za njih”, dodao je.

10:55 Rusija: Oborili smo tri ukrajinska borbena aviona

Rusija je priopćila da su njezine snage oborile tri ukrajinska borbena zrakoplova, jedan u blizini Zmijskog otoka u Crnom moru, a drugi u regijama Mikolaiv i Harkov, dok su njezine rakete nastavile gađati ciljeve na istoku zemlje. Reuters javlja da je rusko ministarstvo obrane priopćilo da su njezine snage srušile zrakoplov Su-25 u blizini naselja Yevhenivka u regiji Mikolajiv i Velika Komyshuvakha u Harkovu, te Su-24 u blizini Zmijskog otoka. Visokoprecizne ruske rakete pogodile su dva zapovjedna mjesta u ukrajinskoj regiji Harkov, priopćilo je ministarstvo, a pogodile su i druge ciljeve, uključujući skladišta oružja i mjesta na kojima su bile koncentrirane ukrajinske trupe i oprema. Ministarstvo je priopćilo da je izvelo slične napade u proruskim samoproglašenim republikama Donjeck i Lugansk, također uništavajući dronove. Izvješća ruskog ministarstva obrane nisu mogla biti neovisno potvrđena.

10:30 Nastavljaju se borbe u Lugansku i Donjecku

U regijama Lugansk i Donjeck, borbe se nastavljaju duž linija fronta koje se protežu na nekoliko stotina kilometara. Ukrajinci također izvještavaju o nastavku borbi u područjima na istoku, gdje se ruske snage pokušavaju probiti. Čini se da su najteže borbe na dvije lokacije: oko industrijskih gradova u Lugansku i u ruralnim područjima sjeverno od grada Slavjanska u Donjecku. Ruske snage nastavljaju bombardirati Severodonjeck, tvrde lokalni dužnosnici. Serhii Hayday, načelnik vojne uprave u Lugansku, rekao je da su dvije osobe u gradu poginule u posljednjem granatiranju. Rekao je da je bilo teškog bombardiranja nekoliko gradova i sela u tom području, ali su ruske snage bile prisiljene povući se u blizini grada Borivske južno od Severodonjecka. Govoreći na ukrajinskoj televiziji u ponedjeljak, Vadym Denysenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, rekao je da je ključno područje u ofenzivi Rusa sada oko Severodonjecka.

09:50 Švedska šalje diplomate na razgovore s Turskom

Švedska šalje diplomate na razgovore s Turskom kako bi pokušali prevladati prigovore Ankare na švedski plan pridruživanja NATO-u, rekao je ministar obrane Peter Hultqvist. Turska je izvijestila da želi da nordijske zemlje zaustave potporu kurdskim militantnim skupinama prisutnim na njihovom teritoriju i ukinu zabranu prodaje oružja Turskoj. NATO i Sjedinjene Države izjavile su kako su uvjerene da Turska neće biti prepreka članstvu Finske i Švedske. Za svaku odluku o proširenju NATO-a potrebno je odobrenje svih 30 članica saveza, ali diplomati su rekli da će Erdogan biti pod pritiskom da popusti.

09:20 Nova ruska prijetnja Finskoj i Švedskoj: Ne bi trebalo biti iluzija da će Rusija gledati i šutjeti

Sergej Rjabkov, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova, obrušio se na Finsku i Švedsku zbog njihove odluke da uđu u NATO. “Nitko ne bi trebao imati iluzije da će Rusija jednostavno gledati i šutjeti i prihvatiti ulazak Švedske i Finske u NATO”, rekao je dodavši da sigurnost u dvije zemlje “neće biti ojačana” tim potezom. “Globalna situacija će se radikalno promijeniti nakon odluke Švedske”, dodao je.

08:50 Guverner: Ukrajinske snage došle do ruske granice u blizini Harkova

Guverner Harkova objavio je da su vojnici koji brane ukrajinsku regiju stigli do državne granice s Rusijom. Ova vijest dolazi nakon snimke koju je objavilo ukrajinsko ministarstvo obrane, a na kojoj se navodno vidi kako ukrajinski vojnici pristižu na granicu koja dijeli dvije zemlje. Kako je izvijestio Dominic Waghorn iz Sky Newsa, ukrajinski vojnici već više od 80 dana uspješno brane Harkov od snaga Vladimira Putina.

08:30 Velika Britanija: Bjelorusija raspoređuje specijalne snage duž granice s Ukrajinom

Britansko ministarstvo obrane izvještava o povećanju aktivnosti među bjeloruskim oružanim snagama, za što ukazuje da je dio taktike za učinkovito sprječavanje slanja ukrajinskih vojnika kao pojačanja onima koji se s Rusijom bore za kontrolo nad teroitorijem. U svom dnevnom izvještaju, ministarstvo je priopćilo da je ruski saveznik Bjelorusija “najavila raspoređivanje snaga za specijalne operacije duž granice s Ukrajinom, kao i jedinica protuzračne obrane, topništva i raketa na poligone za obuku na zapadu zemlje”. “Prisutnost bjeloruskih snaga u blizini granice vjerojatno će fiskirati ukrajinske trupe, tako da se ne mogu rasporediti u potporu operacijama u Donbasu”, navodi se. Međutim, u brifingu se navodi da unatoč prethodnim nagađanjima, bjeloruske snage nisu bile izravno uključene u sukob, a predsjednik zemlje i Putinov saveznik Aleksandar Lukašenko “vjerojatno je balansirao podršku invaziji Rusije sa željom da izbjegne izravno vojno sudjelovanje s rizikom od Zapadnih sankcija, ukrajinske odmazde i mogućeg nezadovoljstva bjeloruske vojske”.

08:00 Estonija: Švedsko i finsko članstvo u NATO-u povećalo bi sigurnost na Baltiku

Ulazak Švedske i Finske u NATO savez povećao bi sigurnost na Baltiku, rekla je estonska ministrica vanjskih poslova Eva-Maria Liimets. “Kada vidimo da u našem susjedstvu i druge demokratske zemlje pripadaju NATO-u, to bi značilo da možemo imati šire zajedničke vježbe i također … više obrambene suradnje”, rekla je Liimets u Berlinu, gdje jetijekom vikenda psudjelovala na sastanku s kolegama iz drugih država članica saveza.

Liimets je rekla kako se nada da će Švedska, Finska i Turska prevladati razlike u mišljenjima glede ulaska nordijskih zemalja u savez, dodajući da je atmosfera na sastanku u Berlina bila puna podrške. “Vidjeli smo neke razlike, no također smo vidjeli spremnost tih zemalja da prevladaju razlike”, kazala je Liimets. Estonija cijeni što NATO jača svoju prisutnost na Baltiku, no također bi htjela da saveznici počnu jačati i svoju obranu, a ne samo prisutnost. “To bi značilo da bismo imali snažniju prisutnost kopnenih snaga, no također i zračne i pomorske obrane”, dodala je.

07:35 Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini

“Ukrajinsko uništavanje značajnih elemenata ruske motorizirane brigade koja je 11. svibnja pokušala prijeći pontonski most preko rijeke Siverski Donjec šokiralo je istaknute ruske vojne blogere i analitičare. Počeli su komentirati nesposobnost ruske vojske sa stotinama tisuća sljedbenika. Pokušaj prijelaza rijeke pokazao je zapanjujući nedostatak taktičkog smisla jer satelitske slike pokazuju uništena ruska vozila skupljena na oba kraja razrušenog mosta”, piše Institut za rat.

“Prema ukrajinskim dužnosnicima, ukrajinske snage će vjerojatno provesti protuofenzivne operacije kako bi istjerale Ruse iz okolice Izjuma. Ranije smo primijetili da je ruska topnička vatra usmjerena na zapad iz okolice Izjuma vjerojatnije imala za cilj ometanje takve protuofenzive. Ruske snage nastavile su s povlačenjem iz Harkivske oblasti, ali će vjerojatno nastojati zadržati liniju istočno od Vovčanska kako bi osigurale kopnenu komunikacijsku liniju (GLOC) koja ide od Belgoroda preko Vovčanska do Izjuma. Teren na ovom području općenito pogoduje Ukrajini, a Rusi imaju i druge GLOC-ove kojima mogu opskrbiti Izjum, tako da Ukrajinci u ovom trenutku možda neće pokušavati napredovati mnogo dalje na istok”.

