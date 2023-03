UKRAJINSKA VOJSKA UŠLA NA PROSTOR RUSIJE? Ima mrtvih i ranjenih, eksplozije odjekuju, Putin sazvao hitan sastanak: U zrak dignute trafostanica i benzinska

Rat u Ukrajini se pomiče istočno, na teritorij Rusije. U četvrtak ujutro su se pojavile vijesti kako je ukrajinska izvidnička skupina ušla u regiju Briansk. Riječ je o teritoriju koji se nalazi odmah iznad sjeverne granice s Rusijom.

Prema posljednjim informacija, čini se kako je riječ o iznenadnom napadu. Ruska novinska agencija TASS piše da su se pojavila izvješća o sukobu s ukrajinskim diverzantima te kako ima mrtvih i ranjenih.

Ruski mediji pišu kako se u selu Sušani čuju eksplozija i pucnjava te kako je ukrajinska skupina od oko 50 ljudi zarobila stanovnike. Pojavile su se vijesti kako su u Sušaniju dignute u zrak trafostanica i benzinska.

Readovka is conducting an open application for the position of Igor Konashenkov, spokesperson for the

🇷🇺 Ministry of Defence.

“40 Ukrainian DRG units entered the Russian Federation, took residents captive and are now fighting in the border town of Sushany, Bryansk region”.

March 2, 2023