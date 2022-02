UKRAJINKA IZ RATNOG PAKLA ZA DNEVNO: Treba nam oružje, brojimo sate, ne dane. Žele nam nauditi što je više moguće

Autor: Dnevno.hr

“Bojim se da ljudi nemaju prave informacije, ruske službe rade intenzivno kako bi dezinformirale javnost”, priča nam Tetiana, Ukrajinka s kojom smo razgovarali o stravičnom ratu na europskom tlu, ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Za Dnevno.hr je pristala otvoreno govoriti o stanju u toj ratom pogođenoj zemlji uz molbu da joj objavimo samo ime te da radi u sklopu jedne humanitarne organizacije.

Kaže nam, trenutno živi u gradu Černovci koji se nalazi u zapadnoj Ukrajini i središte je Černjivecke oblasti.

“Živjela sam u Kijevu, no preselila sam se prije tri tjedna jer smo očekivali da bi se nešto moglo dogoditi. U Ukrajini je pravi rat, bitke su svakodnevne. Rusi ulaze u Ukrajinu kroz granicu s Bjelorusijom i preko ruske granice. Bitke su u svim regijama, prije nekoliko sati smo dobili informaciju da je Putin najavio totalni napad. Sve je krenulo iz nekoliko gradova u istočnoj Ukrajini, no sada je rat u cijeloj zemlji. Napadaju nas s Crnog mora, iz Odese…Krše sva ratna pravila, bombardiraju civilne objekte, bolnice, vrtiće i škole. Ne pokušavaju uništiti samo ključnu infrastrukturu već mijenjaju taktike i žele nam nauditi što je više moguće”.

‘Očekujemo napad i na naš grad’

Kaže, u gradu u kojem živi trenutno nema borbe, no uskoro je očekuju i to iz pravca s područja Transnistrija, nepriznate odmetnute regije koja se nalazi blizu ukrajinsko-moldavske granice i koja je međunarodno priznata kao dio Moldavije.

“To je dio pod kontrolom Rusije, neki zračni napadi dolaze iz tog dijela, oni se nazivaju Republika Transnistrija, no nisu priznati ni od jedne druge zemlje osim Rusije, nešto kao Donetsk i Lugansk”, objašnjava nam.

‘Ruski saboteri stigli prije 4 tjedna’

Kaže, zna situaciju u Kijevu, mnogo ljudi je ostalo bez domova.

“Grad napadaju iz zraka, znam neke koji su 24 sata dnevno u skloništu, domovi su im uništeni, rakete su im padale pred kućom. Ozlijeđeni su civili, vojnici. Ljudi tamo su se organizirali, Ukrajinci podržavaju svoju vojsku. Imamo mnogo izbjeglica koje odlaze u zapadne dijelove zemlje, sada radimo na tome da ih sve smjestimo. U skoro svakom gradu nalaze se ruski saboteri koji su stigli već prije 4 ili 5 tjedana”. priča nam Tetiana.









‘Ljudi vjeruju u našu vojsku’

Mediji javljaju da se trenutno vodi velika bitka za Harkov, a naša sugovornica napominje da su mnogi uzeli oružje, pa čak i civili.

“Jučer su neki od civila uspjeli zaustaviti dio ruskih tenkova, ljudi rade sve što mogu, aktivni su i to je zasad naš ključ uspjeha. Dosta smo uvjereni da ćemo pobijediti jer imamo snažnu vojsku, vidjeli smo koliko je jaka u protekla tri dana”.

Kako uopće može izgledati svakodnevica u državi kojom hara rat? Tetiana kaže, posla je preko glave, pomaže koordinirati slanje robe, hrane i pomoći tamo gdje treba, spavanje trenutno nije najvažnija stvar na svijetu, a i teško je zaspati.

“To što radim pomaže mi da ne mislim na situaciju tako da me to psihički uništi. Znam kako se ponašati u slučaju bombardiranja, moj cilj je preživjeti i učiniti sve što mogu da zaštitim svoju zemlju”, iskrena je. Ovo je pravi pakao za sve Ukrajince.









“Imamo slučajeve da su dvije trudnice rodile u skloništu tijekom bombardiranja. Jedna je u Kijevu, nisam sigurna odakle je drugi slučaj”.

‘Treba nam oružje, brojimo minute, ne dane’

Pitali smo ju ima li poruku za sve koji će čitati ovaj tekst.

“Voljela bih da pokažu podršku, ne samo da izjavljuju da nas podržavaju. Da izađu na ulice i pokažu da stoje uz Ukrajinu, da njihove Vlade to jasno kažu. Treba nam oružje, to ne možemo proizvesti u kućama. Za hranu ćemo se snaći, no treba nam oružje. Mi brojimo minute i sate, a ne dane, razumijemo da je Ukrajina daleko, no svi moraju naći način da nam pošalju pomoć što prije. Ovdje se radi o Europi, ne samo Ukrajini”, rekla nam je Tetiana.