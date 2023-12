Ukrajini stižu možda i najgori dani: Kuha se velika stvar u pozadini, uskoro bi mogla biti žrtvovana

Autor: Zoran Meter/7dnevno

U Sjedinjenim Državama uvijek je sve bilo i bit će podređeno predsjedničkim izborima. Tako je i sada, pa u tome, naizgled, nema ništa čudno. Međutim, okolnosti u kojima se SAD i svijet danas nalaze čine nadolazeće izbore, koji će se održati u studenome 2024., jednima od najznačajnijih, ako ne i najvažnijima u cijeloj povijesti te zemlje s obzirom na refleksije odnosno posljedice koje će imati za Ameriku, ali i na široj globalnoj razini.

Zato su političke borbe između republikanaca i demokrata, već sada, dok izborna godina još nije ni počela, poprimile razmjere i retoriku neviđenu u povijesti SAD-a. Podjele na političkoj sceni i u samom društvu su goleme, pa sve skupa, kada se pažljivo sagleda, nimalo ne sluti na dobro.

U tom žrvnju u grotlu američke unutarnje političke borbe, gdje se reži i napada, gdje se štošta podmeće i gdje se ne biraju sredstva za uništenje suparnika svojevrsnom “sakralnom” žrtvom sve očitije postaje jedna SAD-u daleka država, Ukrajina. Ona se pretvorila u monetu za raskusurivanje između političkih ambicija obiju dominantnih američkih stranaka, ali i u sredstvo za ostvarenje američkih nacionalnih interesa, koji se, onda, kao zajednički disperziraju i na sve SAD-u savezničke države, makar to nerijetko i nisu.

Na Ukrajini, u koju je toliko uložio, ili prolazi ili pada Bidenova politika, i o njoj, više od ičega drugog, ovisi njegova sudbina na izborima. Isto tako i sudbina cijele ekipe iz tzv. duboke države koja iza Bidena stoji – tj. grupacije koja kontrolira Demokratsku i veliki dio Republikanske stranke.

Pobuna desnice

Međutim, protiv “neoconsa” i njihove politike pobunilo se desno krilo Republikanske stranke, što, donedavno, za demokrate nije predstavljalo veći problem s obzirom na manjinu desničarskih zastupnika među republikancima u oba doma Kongresa.

Ali stvari se ubrzano počinju mijenjati pa se političkim idejama republikanskih desničara počelo “inficirati” sve više “običnih” republikanaca koji počinju shvaćati što je sve “u igri” i kolika je važnost nadolazećih izbora i za samu sudbinu Republikanske stranke i njezinu sposobnost da se ubuduće uopće može snažnije suprotstavljati Demokratskoj koja upravlja gotovo svim ključnim polugama moći u zemlji – uključujući i medije.

Poglavito je to “inficiranje” krenulo nakon šokantne smjene, bez presedana u povijesti SAD-a, dotadašnjeg republikanskog predsjednika Kongresa Kevina McChartyja, sklonog dogovorima s Bidenom u vezi s državnim proračunom. Naime, njega je, neočekivano, zamijenio Mike Johnson, otvoreni trampist – osoba izrazito sklona tradicionalnim i konzervativnim vrijednostima američkog društva, tj. veliki protivnik Bidenove ideologije odnosno ideologije Demokratske stranke koju na sva vrata nameće cijelom američkom društvu kao obligatornu neovisno o tome jesu li u pojedinim saveznim državama na vlasti demokrati ili republikanci. Nakon toga intenzivirali su se politički obračuni između dviju stranaka odnosno Zastupničkog doma Kongresa i velika borba oko Bidenova prijedloga proračuna za iduću godinu u iznosu od oko 105 milijardi dolara namijenjenih za pomoć Ukrajini, Izraelu i ostatak za Tajvan i pojačani nadzor nad ilegalnom migracijom na američkoj granici s Meksikom. Međutim, neovisno o tome što je u pogledu svekolike podrške Ukrajini od samoga početka postignut dvostranački konsenzus, dvije se stranke sada razilaze na pitanju prioriteta: demokratima to ostaje Ukrajina odnosno borba protiv Rusije, a republikancima američka državna granica.









Izmjena zakona

Pa iako je Biden u sklopu spomenutog prijedloga proračuna osigurao i dodatna sredstva za nadzor granice, povećanje patrola i tehničke opreme, republikanci time nisu zadovoljni.

Za razliku od Bidena koji smatra da su republikanci preuveličali migrantski problem, Republikanska ga stranka izdiže na nacionalnu razinu shvaćajući da je on jedno od gorućih pitanja unutar američkog društva i da time ima veliku šansu birače pridobiti na svoju stranu. Osim toga, tvrde da demokrati manipuliraju migrantskom politikom i da, u skladu sa svojim ciljevima, liberalnom useljeničkom politikom mijenjaju rasnu sliku američkog društva i od migranata stvaraju svoje biračko tijelo koje će otežati republikancima da ikada više dođu na vlast. To je sukus stvari iz njihova kuta gledišta. Zato republikanci u Kongresu zahtijevaju da se, u zamjenu za izglasavanje proračuna, korjenito izmijeni sadašnji migracijski zakon i uvedu stroge odredbe vezane uz dobivanje azila, lakše i brže deportacije ilegalnih migranata, čekanje rješavanja njihovih zahtjeva za azil u posebnim kampovima s meksičke strane granice i sl., a što je za Bidena i demokrate posve neprihvatljivo.

Zato ovo stanje više nije samo puko trgovanje interesima na koje smo navikli između Kongresa i Bijele kuće. Sada je cijela stvar puno ozbiljnija.









Da je tako, svjedoči i prošlotjedno dramatično javno obraćenje predsjednika Bidena uoči glasanja u Senatu o njegovu proračunskom prijedlogu. U gotovo jednosatnom govoru tema je bila samo jedna – Ukrajina i opasnost u kojoj će se naći Sjedinjene Države i njihovi europski saveznici ako se Putinu dopusti da pobijedi u ratu. Biden je upozoravao kako Washingtonu nestaje novca za pomoć Kijevu i da jedino o rezultatu spomenutog glasanja ovisi njezin nastavak. Ako se to onemogući, Putin se, rekao je dalje Biden, neće zadovoljiti samo Ukrajinom, već će krenuti i u napad na istočne članice NATO saveza, zbog čega će Amerika, u skladu sa svojim obvezama, biti prisiljena stupiti u rat s Rusijom.

Nisu impresionirani

Putinu se ne smije dopustiti pobjeda, rekao je Biden, jer je to ugroza američkoj nacionalnoj sigurnosti i globalnim interesima zemlje. Američki će ugled u svijetu u tom slučaju pasti i dat će poticaj drugim diktatorskim režimima da vojnom silom ostvaruju svoje ciljeve, što se ne smije dopustiti. Svojim nedjelovanjem Amerikanci bi iznevjerili i sve svoje saveznike u svijetu – rekao je šef Bijele kuće u svom dramatičnom obraćanju.

Prije toga, usvajanje Bidenova proračuna od zastupnika u Kongresu javno je zatražila i ministrica financija Janet Yellen, državni tajnik Antony Blinken, kao i Bidenov savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Svi govori bili su gotovo identični u smislu nužnosti prihvaćanja proračuna u ime budućnosti neovisne europske zemlje Ukrajine, ali i SAD-a i svijeta, do te mjere da se one koji bi se eventualno usudili ne podići ruku za proračun zapravo indirektno svrstavalo u izdajice zemlje.

Međutim, republikanci nisu podlegli pritisku i nisu ostali impresionirani Bidenovim govorom. U srijedu su svojim glasanjem u Senatu, nakon Bidenova govora, blokirali proračun, dok su njihovi vođe ponovili svoje zahtjeve za reformu migrantskog zakona, od čega, kako kažu, neće odustati.

Osjetili su Bidenovu ranjivost na temi Ukrajine, percipirajući i sve manju potporu američke javnosti daljnjem financiranju Kijeva, na što ukazuju i brojne ankete američkih medija. Tu kombinaciju, slabljene potpore Ukrajini američkih građana u kontekstu njihova sve lošijeg socijalnog stanja i njihov strah od jačanja migrantske krize, iako djeluje cinično, republikanci očito ne žele propustiti jer je smatraju dobitnom.

Štoviše, stvar za demokrate dodatno komplicira i sve izglednije pokretanje Bidenova opoziva, gdje republikanci lukavo naglasak stavljaju na, kako kažu, njegovu dokazanu inkriminiranost, a ne na političku osvetu kao njihov motiv s obzirom na to da su demokrati čak dva puta pokretali opoziv protiv Donalda Trumpa tijekom njegova mandata.

Gomilanje poraza

Štoviše, tvrde kako bi i demokratski zastupnici, nakon uvida u dokaze koje su protiv Bidena prikupili nadležni kongresni odbori, trebali glasati za njegov opoziv žele li pred građanima biti vjerodostojni i poštovati zakone i ustav zemlje.

Zanimljivo je i kako je Bidenu, odmah nakon spomenutog javnog obraćanja za nastavak pomoći Ukrajini, novinar postavio neugodno pitanje o optužbama Kongresa o njegovim osobnim kontaktima s poslovnim partnerima njegova sina Huntera u inozemstvu tijekom obnašanja dužnosti potpredsjednika SAD-a u Obaminoj administraciji. Biden je, vidljivo nervozan, odgovorio samo kako je to velika laž i odmah napustio govornicu.

Međutim, ubrzo je uslijedio odgovor predsjednika Kongresa Mikea Jonsona, koji je rekao kako je “Biden ponovno lagao naciji” i kako Kongres ima 22 dokaza da je Biden činio upravo ono što ga je novinar i pitao.

Očito je, dakle, da su republikanci izabrali svoje poluge za rat s Bidenom, a jedna od najvažnijih je Ukrajina. Zemlja koja je trebala biti i Bidenov najveći adut u predizbornoj kampanji sada mu sve više postaje teško breme oko vrata i ključna tema na kojoj će proći ili pasti na izbornom testu.

U Ukrajinu je Biden uložio sve: 111 milijardi dolara, od čega 45 mlrd. vojne pomoći, zatvarao je oči pred činjenicom da ta zemlja nije ni članica NATO saveza da bi zbog nje SAD bio obvezan plesati na rubu Trećeg svjetskog rata s nuklearnom velesilom Rusijom, ili pak činjenicom o nevjerojatnoj korupciji i manjkavostima demokracije u toj zemlji. Biden i njegov tim dobro znaju kako još jedan vojni poraz nakon neslavnog povlačenja iz Afganistana u prvoj fazi njegova mandata oni politički ne bi preživjeli.

Kada su takvi ulozi u igri, onda ništa nije isključeno – pa ni potpuna radikalizacija politike i političkih poteza. Kako će sve ovo na kraju završiti, zasad se nitko ne usuđuje prognozirati.

Pad morala

U međuvremenu se sve više steže pravosudna omča oko Trumpova vrata, što mu, međutim, i dalje ne smeta da održava svoju golemu prednost nad ostalim konkurentima za republikansku nominaciju na stranačkim predizborima u ožujku iduće godine.

Istodobno, Ukrajini počinje kronično nedostajati mobilizacijskog kadra za popunu svojih postrojbi. O tome najbolje svjedoči tekst The Washington Posta o izbjegavanju mobilizacije.

“Kako bi se provukli kroz kontrolne točke, muškarci se skrivaju u tajnim odjeljcima automobila, oblače se u svećenike ili u žensku odjeću, kaže Andrej Demčenko, službeni predstavnik stožera državne granične službe. Jedan zaposlenik transportne tvrtke koristio je mito da zaposli vojno sposobne muškarce kao vozače kamiona, koji su nakon prelaska granice nestali u Poljskoj.

Zabilježen je slučaj kada je 20-godišnji mladić sklopio fiktivni brak s rođakinjom koja je invalid i pokušao napustiti zemlju kao njezina pratnja i njegovatelj. … Potreba za dodatnim osobljem raste dok se Ukrajina priprema za dugotrajni sukob. Situacija u zemlji je eskalirala jer je velika protuofenziva zaustavljena, Europska unija nije ispunila svoje obećanje da će isporučiti topničke granate, a Kongres SAD-a počeo se kolebati oko zahtjeva predsjednika Bidena za dodatnu pomoć. … Ukrajinci su još ujedinjeni u ovoj borbi za opstanak… Deseci tisuća ljudi dobrovoljno dolaze u vojnu registraciju i novačenje kako bi otišli na front. … Ali tijekom intervjua s vojno sposobnim Ukrajincima moglo se doznati da se mnogi ne žele boriti za vojsku i vladu, gdje vladaju korupcija i nesposobnost”, samo je dio opširnog teksta WP-a.

Općenito, ovaj medij, vrlo blizak Bidenu i demokratima, u posljednje vrijeme objavio je niz tekstova krajnje pesimistične prirode u pogledu Ukrajine.

Učvrstio vlast

Tako sredinom prosinca počinje važan summit na kojem bi se trebala osigurati nova velika financijska pomoć Kijevu, ali i otvoriti vrata Ukrajini za ulazak u EU i NATO. Međutim, opasno je zapelo s obzirom na to da se takvim namjerama Bruxellesa otvoreno protivi mađarski premijer Viktor Orban. Ali nije Mađarska u tome usamljena, već samo najviše eksponirana s obzirom na to da otvoreno govori o onome što misli.

Sadašnja garnitura u Bruxellesu i nema previše opcija. Ona je od samoga početka prihvatila Bidenovu igru i svoju vanjsku i sigurnosnu politiku potpuno podredila američkoj. Bilo kakav neposluh za nju više ne može biti opcija. Previše je toga uložila u ime te politike i povratka više nema. A da ga slučajno ne bi bilo, brinu se i razni dušobrižnici, prije svega iz medijskih struktura.

Tako britanski The Economist u tekstu pod naslovom “Putin seems to be winning the war in Ukraine — for now” piše sljedeće: “Putin je svoju zemlju stavio na ratne noge i učvrstio vlast. On kupuje vojnu robu u inozemstvu i okreće globalni jug protiv Amerike. Što je još važnije, potkopava uvjerenje Zapada da Ukrajina ne samo što može nego i treba izaći iz sukoba kao prosperitetna europska demokracija. … Europa bi se trebala mentalno pripremiti za ovu strašnu mogućnost. Osim toga, američka pomoć može biti smanjena neovisno o tome tko trenutno sjedi u Bijeloj kući. No umjesto toga, europski se čelnici ponašaju kao da će velikodušni Joe Biden zauvijek biti na čelu. … Potrebna je politička akcija unutar same Europe. Putin će napasti ukrajinske gradove i poremetiti njezino društvo kako bi spriječio zemlju da postane zapadna demokracija. Kao odgovor, Europa bi trebala pojačati svoje napore kako bi osigurala napredak Ukrajine obećavajući novac i članstvo u EU-u. Europski čelnici ne razumiju razmjere ovog zadatka – zapravo, previše ih čak i bježi od njega. To je besmislica. … EU je obećao Ukrajini 50 milijardi eura u iduće četiri godine, ali se oko realizacije toga države članice još ne mogu dogovoriti. EU također nije ispunio obećanje o proizvodnji milijun komada topničkog streljiva ove godine za Ukrajinu”, navodi britanski medij.

Sve manje vjere

Pritisaka na EU je jako puno, pa osim golemog migrantskog problema i sve veće opasnosti od terorizma na koji ovih dana otvoreno upozorava i službeni Bruxelles u kontekstu izraelskog rata u Gazi, Europskoj uniji sve više prijeti ne samo novi hladni rat nego i opasnost da neposredno bude uvučena u vojni sukob s Rusijom na tlu Ukrajine. Jer ako Biden i njegova administracija ovih dana otovoreno govore o mogućnosti da će Rusija, ako porazi Ukrajinu, možda napasti i istočnoeuropske članice NATO saveza, to znači samo da EU mora učiniti sve da Ukrajina pobijedi na bojnom polju. Zasad je to samo u obliku odricanja od svog novca i naoružanja, a poslije … Tko zna?

Ali novi hladni rat može imati teške posljedice ne samo za Europu.

Sve navedeno u ovoj analizi ukazuje na činjenicu kako su geopolitičke želje moćnih svjetskih država i stručnjaka zaduženih za njihovo osmišljavanje i provedbu sve češće u neskladu sa stvarnošću. Netko u svemu ovome opasno griješi, a te greške mogu imati kobne posljedice ako ih se ne bude željelo priznati i pokušalo pronaći novi – pravilniji put političkog djelovanja.

Prošlog je tjedna od Zapada izopćeni i inkriminirani ruski čelnik Putin ostvario trijumfalni posjet najbogatijim arapskim monarhijama – Saudijskoj Arabiji i UAE-u. Već idućeg dana u Moskvu mu je stigao iranski predsjednik Ebrahim Raisi, a uza sve to – leđa mu čuva i velika Kina u koju su prošlog tjedna na summit Kina – EU stigli i najviši europski predstavnici.

U vrijeme pisanja ovog teksta stigla je vijest da je Putin i službeno objavio svoju kandidaturu za ruskog predsjednika na izborima u ožujku 2024. Oko toga kako će na njima proći malo tko u toj zemlji i svijetu ima dvojbi. Definitivno, ozbiljnog protukandidata nema usprkos rijetko viđenom turbulentnom razdoblju kroz koje je Rusija u posljednje dvije godine prošla.

Velika igra

Naime, Rusi također, poput Bidena i njegove ekipe, dobro znaju što je sve u igri. Stvar je “samo” u tome što oni Putinu vjeruju kada kaže da je zemlja u egzistencijalnoj borbi, dok Amerikanci u tom istom smislu Bidenu sve manje vjeruju.

Dakle, velika se igra nastavlja. Štoviše, dobivat će na zamahu. Problem je, međutim, što je izazova sve više, a pameti sve manje.

Nedavno preminuli američki diplomatski velikan Henry Kissinger vjerojatno se spasio od gledanja potpunog rasula svijeta kakvog je dijelom i osobno kreirao tijekom svoje prebogate profesionalne karijere. Vrijeme je, očito, za neke nove “kissingere”. Ako već nije prekasno.