Ukrajinci zabranjuju jednu pravoslavnu crkvu: ‘Mičemo ih s naše zemlje’

Ukrajinski parlament je u četvrtak jednoglasno podržao prijedlog za zabranu djelovanja Ukrajinske Pravoslavne Crkve – Moskovski patrijarhat, koju je Kijev optužio za suradnju s Rusijom.

Unatoč tvrdnjama Crkve da više nije povezana s Ruskom pravoslavnom crkvom, Kijev je odlučio da je njezino djelovanje u suprotnosti s nacionalnim interesima te smatra zabranu nužnom.

The Verkhovna Rada of Ukraine officially banned the UOC and its activities in the country in the first reading

Today, deputies of the Rada in Kyiv, with an absolute majority of 267 people, voted to ban the Ukrainian Orthodox Church and its activities. Only fifteen people voted… pic.twitter.com/KSDxeK3xRf

— Sprinter (@Sprinter99800) October 19, 2023