Ukrajinci uzvraćaju udarac nakon brutalnog napada: Gore skladišta nafte u Rusiji, ima i mrtvih

Autor: V.S

“Osvetit ćemo se za ovaj napad”, najavio je jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što su ruske snage izvele nekoliko raketnih napada diljem Ukrajine. Jedan od projektila, izvjestio je BBC jučer, pogodio je dječju bolnicu Ohmadit u Kijevu, prilikom čega su ubijene dvije osobe.

Spasioci i danas među ruševinama traže preživjele, a Ukrajinci su objavili da se radi se o direktnom pogotku ruskog krstarećeg projektila Kh-101 u bolnicu, a ne o ostacima projektila koji je ispalila ukrajinska protuzračna obrana, kao što tvrdi Rusija.

U valu projektila kojim je ciljano više ukrajinskih gradova ubijena je 41 osoba, a njih je 166 ranjeno, piše BBC, a Zelenski je Vladimira Putina još jednom nazvao “prokletim zločincem”.

Ruski napad na Ukrajinu izazvao je niz osuda svjetskih lidera, među njima i američkog predsjednika Joea Bidena i britanskog premijera Keira Starmera, a hoće li se te osude preliti u novu konkretnu pomoć Ukrajini vidjet ćemo već danas na summita država članica NATO pakta koji se održava u Washingtonu.

Paket koji su dogovorile zemlje NATO-a najavljuje se kao “povijesni” i naširoko ga se smatra pokušajem “osiguranja budućnosti” kontinuirane pomoći Ukrajini, ali možda neće u potpunosti zadovoljiti Kijev, koji se suočava s neviđenim napadima na civilne mete i infrastrukturu.

Ukrajinske snage danas su odlučile uzvratiti Rusiji za jedan od brutalnijih napada. Reuters piše kako su ruski sustavi protuzračne obrane uništili su 38 bespilotnih letjelica, uključujući 21 iznad južne regije Rostov i sedam iznad Kurska, a obje graniče s Ukrajinom.

Ruski dužnosnici objavili su da je najmanje jedan čovjek poginuo, a da su zapaljene dvije trafostanice i skladište nafte, nakon što je Ukrajina u utorak lansirala desetke dronova u nekoliko regija, a ukupan broj dronova koje je Ukrajina lansirala nije još poznat.

💥 Russia: Lukoil’s Kalachevskaya oil depot blew up from Ukrainian drone strikes in Volgograd region. pic.twitter.com/OFGBGzNFCp

— Igor Sushko (@igorsushko) July 9, 2024