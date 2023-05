UKRAJINCI SU SPREMNI ‘MOŽEMO KRENUTI VEĆ SUTRA!’ Mnogo toga je na kocki, pritisak je ogroman: ‘Nemamo pravo na grešku’, Wagner ne napušta Ukrajinu, evo koji je plan

Ukrajina je spremna pokrenuti svoju dugo očekivanu protuofenzivu protiv ruskih snaga, rekao je jedan od najviših sigurnosnih dužnosnika zemlje za BBC.

Oleksij Danilov nije želio navesti datum, ali je rekao da bi napad za ponovno preuzimanje teritorija od okupacijskih snaga predsjednika Vladimira Putina mogao započeti “sutra, prekosutra ili za tjedan dana”.

Upozorio je da ukrajinska vlada “nema pravo na pogrešku” u vezi s odlukom jer je ovo “povijesna prilika” koju “ne možemo izgubiti”.

Kao tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine, Danilov je u središtu de facto ratnog kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog.

Tijekom intervjua, također je potvrdio da se neke Wagnerove plaćeničke snage povlače iz grada Bahmuta, mjesta najkrvavije bitke u ratu do sada, ali je dodao da se “pregrupiraju na još tri lokacije” i “to nije znači da će se prestati boriti s ukrajinskom vojskom”.

Danilov je također rekao da je “apsolutno smiren” u pogledu toga što je Rusija počela raspoređivati nuklearno oružje u Bjelorusiji, rekavši: “Za nas to nije neka vijest.”

Ukrajina već mjesecima planira protuofenzivu. Ali željela je kupiti što više vremena za obuku trupa i primanje vojne opreme od zapadnih saveznika. U međuvremenu su ruske snage pripremale svoju obranu.

Mnogo je toga na kocki jer vlada u Kijevu treba pokazati narodu Ukrajine i zapadnim saveznicima da može probiti ruske linije, okončati efektivni vojni zastoj i ponovno zauzeti dio svog suverenog teritorija.

Danilov je rekao da će oružane snage započeti napad kada zapovjednici izračunaju da “možemo imati najbolji rezultat u toj točki rata”.

Upitan jesu li ukrajinske oružane snage spremne za ofenzivu, odgovorio je: “Mi smo uvijek spremni. Kao što smo bili spremni braniti svoju zemlju u bilo kojem trenutku. Moramo shvatiti da ne možemo izgubiti povijesnu priliku, koju nam je Bog dao, kako bismo uistinu postali samostalna, velika europska država. To bi se moglo dogoditi sutra, prekosutra ili za tjedan dana. Bilo bi čudno da navodim datume početka tog ili onih događaja. To se ne može učiniti… Imamo vrlo odgovoran zadatak pred našom zemljom. I razumijemo da nemamo pravo na pogrešku.”

Danilov je odbacio sugestije da je protuofenziva već započela, rekavši da je “rušenje ruskih kontrolnih centara i ruske vojne opreme” zadatak ukrajinskih oružanih snaga od 24. veljače prošle godine.

“U ovom ratu nemamo slobodnih dana”, rekao je.

Branio je odluku ukrajinske vojske da se toliko mjeseci bori u Bahmutu, bitci koja je koštala života mnoge njezine vojnike.

“Bahmut je naša zemlja, naš teritorij i moramo ga braniti”, rekao je. “Ako počnemo napuštati svako naselje, to bi nas moglo dovesti do naše zapadne granice kao što je Putin želio od prvih dana rata.”

Rekao je da “kontroliramo samo mali dio grada, i to priznajemo. Ali morate imati na umu da je Bahmut odigrao veliku ulogu u ovom ratu.”

Upitan odlaze li Wagnerovi plaćenici, odgovorio je: “Da, to se događa. Ali to ne znači da će se prestati boriti s nama. Više će se koncentrirati na druge bojišnice. pregrupiraju se na druge tri lokacije.”

Izvještaj Ministarstva obrane Ujedinjenog Kraljevstva na tragu je izjava Oleksija Danilova o povlačenju i regrupiranju boraca skupine Wagner. Tvrde da napuštaju neke od svojih položaja oko Bahmuta i vjerojatno će se koristiti za druge ofenzivne operacije u regiji Donbas.

U najnovijim obavještajnim podacima navode da je vlasnik Wagnera Jevgenij Prigožin rekao da je povlačenje počelo i da se položaji prebacuju snagama ruskog ministarstva obrane. Kijev je potvrdio Wagnerovu rotaciju s periferije grada.

Ministarstvo Ujedinjenog Kraljevstva reklo je u svom ažuriranju, objavljenom na Twitteru, da su snage takozvane Narodne Republike Donjeck (DNR) vjerojatno ušle u Bahmut od srijede kako bi započele “operacije čišćenja”.

“Ukrajinske snage zauzele su 20 kvadratnih kilometara Bahmuta od 16. svibnja. Rotacija Wagnerovih snaga vjerojatno će se nastaviti u kontroliranim fazama kako bi se spriječio kolaps u džepovima oko grada. Unatoč Prigožinovoj trajnoj svađi s ruskim Ministarstvom obrane, Wagnerovi borci vjerojatno će se koristiti za daljnje ofenzivne operacije u Donbasu nakon rekonstruiranja svojih snaga”.

