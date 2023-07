Ukrajinci pokrenuli veliku ofenzivu: U tijeku žestoke borbe kod Zaporožje

Ukrajinske snage pokrenule su topničke pripreme i zračne napade u regiji Zaporožje te krenuli u juriš na ruske položaje. U napadu sudjeluju i deseci tenkova i oklopnih vozila.

Vojni blogeri i proruski dužnosnici u okupiranom dijelu ukrajinske regije Zaporožje tvrde da je ukrajinska vojska pokrenula veliku ofenzivu na tom dijelu bojišta. Kažu da su Ukrajinci pokrenuli masovne topničke pripreme i zračne napade te krenuli u juriš na ruske položaje.

“Došli smo blizu Robotinea. Još nisu ušli u samo naselje. Borbe se nastavljaju na položajima u rovovima ispred mjesta”, rekla je CNN-u ukrajinska 47. odvojena mehanizirana brigada, koja je uključena u ofenzivu.

Ukrajinske snage također “postupno napreduju” u smjerovima Melitopolja i Berdijanska, rekla je zamjenica ministra obrane Hanna Maliar. Dalje na istok, Ukrajina napreduje i učvršćuje svoje pozicije u području Staromajorska, dodala je.

Ukrajinske snage su napravile samo skroman teritorijalni napredak na jugu od početka protuofenzive krajem svibnja.

NEW: #Ukrainian forces launched a significant mechanized #counteroffensive operation in western #Zaporizhia Oblast on July 26 and appear to have broken through certain pre-prepared Russian defensive positions south of #Orikhiv. 🧵

Latest on #Ukraine: https://t.co/LBQc1biLAz pic.twitter.com/xNRbqelzmt









— ISW (@TheStudyofWar) July 27, 2023