Foto: Pool via CNP/Media Punch Guliver

Ukrajinci počeli koristiti zabranjeno streljivo: Bidenov poklon s neba pada na ruske snage

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Američki list The Washington Post piše kako je Ukrajina počela koristiti kazetne bombe koje je nedavno dobila od Sjedinjenih Američkih Država. Iako zabranjene u više od 100 zemalja, kazetne bombe su postale oružje koje se koristi u ruskoj invaziji na Ukrajinu od veljače prošle godine.

Riječ je o oružju koje raspršuje ili oslobađa male eksplozivne naboje dizajnirane da eksplodiraju prije, tijekom ili nakon udara. Ukrajina i Sjedinjene Države su među malim brojem zemalja koja nisu zabranile uporabu tog oružja.

“Bila mi je to vrlo teška odluka”, kazao je američki predsjednik Joe Biden ranije ovog mjeseca pravdajući se zašto je poslao Ukrajini kasetne bombe. “Trebalo me dugo uvjeravati da to učinim”, dodao je.





Zabrinuta međunarodna zajednica

Jedan od razloga zašto je ovo streljivo kontroverzno je i zato što neeksplodirani ‘zvončići’ mogu ostati na tlu godinama i kasnije možda detonirati. UN je ranije objavio da je Rusija koristila takve bombe u naseljenim područjima Ukrajine najmanje 24 puta od početka rata u veljači prošle godine.

Ukrajinski dužnosnici su objavili kako će kazetne bombe koristiti za obranu, odnosno samo na teritoriju Ukrajine. Pukovnik ukrajinske vojske Oleksandr Bakulin ranije je za BBC izjavio da su im ta oružja potrebna kako bi nanijeli “maksimalnu štetu neprijateljskoj pješadiji” naknadno potvrdivši u razgovoru za The Washington Post da su kazetne bombe korištene protiv utvrđenih ruskih položaja.

Međunarodna zajednica sve je zabrinutija zbog korištenja ovog zabranjenog oružja na bojištu u ratu između Ukrajine i Rusije, zbog čega se stavlja sve veći naglasak na napore da se postigne mir na tom području.

Podsjetimo, rano ujutro ruske snage su napale crnomorske lučke gradove Odesu i Mikolajev. Srećom, u napadima nije bilo ljudskih žrtva. Vlasti u Odesi priopćile su da su hospitalizirane dvije osobe, dok je u napadu na Mikolajev ozlijeđeno njih 18.

Napale su i ukrajinske snage, a ruski izvori navode da je na sjeverozapadu Krima poginula jedna osoba.









.