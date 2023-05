UKRAJINCI NA TOČKI S KOJE NEMA POVRATKA! Ovo bi mogla biti ključna prekretnica, hvali ih i zakleti neprijatelj: ‘Jedna od najjačih vojski na svijetu!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jevgenij Prigožin, vođa ruske plaćeničke grupe Wagner, ustvrdio je u utorak da su njegovi ljudi najjači borci, ali je priznao da se ukrajinska vojska također žestoko borila, posebno u istočnom gradu Bahmutu.

U intervjuu s promoskovskim blogerom Konstantinom Dolgovom, Prigožin je rekao da su Ukrajinci “vrlo organizirani, visoko obučeni i da im je obavještajna služba na najvišoj razini, da mogu jednako uspješno upravljati bilo kojim vojnim sustavom, sovjetskim ili NATO-ovim”.

“Sada to mogu procijeniti prema vlastitom iskustvu, znam kako se različite zemlje bore [..] danas je PMC Wagner najbolja vojska na svijetu, a nakon nje naravno moram reći da bi to trebala biti ruska vojska kako bi bio politički korektan, ali vjerujem da su Ukrajinci danas jedna od najjačih vojski na svijetu”, rekao je Prigožin.





Tijekom vikenda Wagner je tvrdio da je zauzeo sve teritorije koje su planirali i da će u četvrtak napustiti crtu bojišnice u istočnoj Ukrajini te prepustiti borbe ruskom ministarstvu obrane.

Prigožin je nekoliko puta u prošlosti kritizirao rusko vojno vodstvo, uključujući ranije ovog mjeseca kada je okrivio ruske čelnike obrane za “desetke tisuća” gubitaka Wagnera jer nisu imali dovoljno streljiva.

U intervjuu, Prigožin je rekao da je više od 10.000 Wagnerovih vojnika poginulo u bitci za Bahmut, a mišljenja je da Rusija nije postigla puno uspjeha u svom cilju “demilitarizacije Ukrajine”.

“Na početku specijalne vojne operacije Ukrajinci su imali, recimo, 500 tenkova, a sada imaju 5000 tenkova, i ako je tada samo 20.000 ljudi znalo kako se boriti, sada ima 400.000 ljudi koji znaju kako se boriti. Pa kako smo je demilitarizirali? Čini se da smo mi učinili obrnuto, mi smo ih militarizirali”, rekao je Dolgovu.

Na pitanje o prekograničnim upadima u Belgorod, iza kojih, prema vlastitim tvrdnjama stoje Rusi koji su protiv Vladimira Putina, vođa Wagnera odgovara:

“Skupine Ruskog dobrovoljačkog korpusa besramno ulaze u regiju Belgorod”, a ruske obrambene snage “apsolutno nisu spremne pružiti otpor u bilo kojem obliku ili obliku.”









Ruski dužnosnik: Ime Bahmuta bit će promijenjeno

Vršitelj dužnosti čelnika samoproglašene Narodne Republike Donjeck posjetio je u utorak ukrajinski grad Bahmut, rekavši da će on sada biti poznat po bivšem sovjetskom nazivu “Artemovsk”.

“Bahmut je imao nesreću što je bio ukrajinski. Sada to nije Ukrajina, to je Rusija. I to nije Bahmut – to je Artemovsk”, rekao je Denis Pušilin u videu objavljenom na Telegramu. Na snimci se vidi kako šeta ulicama teško oštećenog grada u vojnoj uniformi i na zgradi ističe zastavu Narodne Republike Donjeck.

U videu je također tvrdio da bi zauzimanje Bahmuta otvorilo rutu ruskim snagama za daljnje osvajanje Ukrajine. Pušilin je obećao da će “grad biti obnovljen”, obećavajući nove domove, radna mjesta i škole.









Šef ukrajinske obavještajne službe: Protuofenziva počinje ‘uskoro’

S ukrajinske strane dolaze nove informacije o dugo najavljivanoj protuofenzivi. Naime, šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kyrylo Budanov rekao je u intervjuu za Japan Broadcasting Corporation 23. svibnja da Ukrajina ima dovoljno oružja i da će dugo očekivana protuofenziva početi “uskoro”.

“Mnogi civili ostaju pod ruskom okupacijom i ne možemo više gubiti vrijeme. Već imamo temeljnu količinu oružja i druge opreme. Sve što mogu reći je da će protuofenziva uskoro početi”, rekao je Budanov.

Dodao je da Ukrajina mora “upotrijebiti sve snage i sredstva” da otjera Rusiju sa svog teritorija, te da će za nastavak tog pothvata biti potrebna veća zaliha oružja i streljiva.

Prema Budanovu, presretnuto je 90 posto ruskih napada na ukrajinske trupe i logistiku, koji su poduzeti s namjerom ometanja priprema za protuofenzivu.

Ukrajina je uspjela presresti te napade svojim poboljšanim sustavima protuzračne obrane, rekao je. Dodatno, ruske snage se sve više suočavaju s nedostatkom morala jer “nitko ne razumije” zašto se bore u Ukrajini, tvrdi Budanov.

Očekuje se da će ishod ukrajinske protuofenzive biti kritična prekretnica u ratu koja će odrediti hoće li Ukrajina povratiti veći dio svog teritorija ili će je saveznici pritisnuti da se sastane s Rusijom za pregovaračkim stolom.