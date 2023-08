Ukrajinci bijesni na papu: ‘Zamislite da je Srbima ’91. poručio da čuvaju svetosavsko naslijeđe’

Autor: Zoran Meter/Geopolitika.news

Papa Franjo, voljeli ga ili ne, itekako zna uzburkati duhove i “udarati” u teme u koje se malo tko usuđuje dirati (migrantska problematika, homoseksualnost, …) – priznat će danas svatko, neovisno o svojim vjerskim, vrijednosnim ili političkim uvjerenjima, piše analitičar portala Geopolitika.news Zoran Meter.

Neki će ga zbog toga zvati kontroverznim, neki pak najgorim, a neki, opet – najboljim papom ikada.

Zapravo, to samo potvrđuje kako on nastoji djelovati u duhu Evanđelja i “talasati” i uznemiravati duhove, slično kako je činio i sam Isus Krist, koji je, zbog toga, isto tako bio i prezren i ljubljen, i prihvaćan i odbacivan – da bi na kraju, kako vjeruju kršćani, dragovoljno završio na križu i mučeničkom smrću umro za spas sviju nas.





Griješi li pritom papa ili ne, u to ne želim ulaziti jer ne znam. Međutim znam da je on po crkvenom nauku nasljednik apostola Petra na kojem je Kristova Crkva i sazdana. I Petar je, uostalom, u svom djelovanju znao griješiti i za to se kasnije kajati (sjetimo se samo kada je Isusa, iz straha za svoj život tri puta zatajio). No usprkos tome, i kao takav je bio i ostao Petar Stijena – odabranik samoga Krista.

Drugim riječima, nije toliko bitno je li griješimo koliko je bitna sama namjera. Činimo li nešto u dobroj vjeri i želji za pozitivnim rezultatom, pa makar na kraju ispalo i loše – nemjerljivo je bolje od činjenja u zloj namjeri, za što nema opravdanja.

Sada se ipak osvrnimo na glavnu temu, zbog koje je ovaj uvod i bio inspiriran ali i potreban za njezino razumijevanje.

Skandal u Ukrajini!

U Ukrajini je, naime, izbio pravi politički i društveni skandal – ni manje ni više nego zbog pape Franje! Štoviše, zbog pape je ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo apostolskog nuncija u Ukrajini, nadbiskupa Visvaldasa Kulbokasa, kako bi razgovarali o papinoj izjavi za koju smatraju da “nepravedno” izjednačava “agresora i žrtvu”.

Evo o čemu to ovih dana bruje i ukrajinski i ruski i zapadni mediji – svatko iz svog kuta gledišta. U prošli petak papa Franjo se video linkom obratio ruskoj mladeži, preciznije – 10. sveruskom saboru katoličke mladeži u Sankt Peterburgu. Papa ih je tom prigodom pozvao da sebe vide kao potomke Ruskog Carstva, kazavši slijedeće:

“Nikada ne zaboravite svoje nasljeđe. Vi ste potomci velike Rusije: velike Rusije svetaca, vladara, velike Rusije Petra I, Katarine II, te carevine – obrazovane, velike kulture i velike ljudskosti. Nikada nemojte odustati od ove baštine”, rekao je Papa, čije je riječi prenio i američki CNN.









“Vi ste potomci velike majke Rusije, koračajte s njom. I hvala vam – hvala vam što ste bili, što ste Rusi.”









Nije trebalo dugo, ukrajinski dužnosnici papino su obraćanje ruskoj mladeži nazvali “imperijalističkom propagandom”. U ponedjeljak je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleh Nikolenko osudio papin govor napisavši u svojoj objavi na Facebooku slijedeće: “Ovo je vrsta imperijalističke propagande, ‘duhovnih veza’ i ‘potrebe’ da se spasi ‘Velika Majka Rusija’ koju Kremlj koristi da opravda ubojstvo tisuća Ukrajinaca i uništenje stotina ukrajinskih gradova i sela.“

Papina misija trebala bi biti “upravo otvoriti oči ruskoj mladeži za razoran smjer sadašnjeg ruskog vodstva” a umjesto toga on promiče “ruske velikodržavne ideje, koje su, zapravo, razlog kronične ruske agresije”. kazao je Nikolenko.

Svjatoslav Ševčuk, poglavar Ukrajinske grkokatoličke crkve, kazao je da su Petar Veliki i Katarina Velika “najgori primjeri imperijalizma i ekstremnog ruskog nacionalizma”, upozorivši da bi se papine riječi “mogle shvatiti kao potpora nacionalizmu i imperijalizmu koji je danas uzrokovao rat u Ukrajini”.

“Kao Crkva, želimo izjaviti da u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, takve izjave nadahnjuju neokolonijalne ambicije zemlje agresora”, rekao je Ševčuk, čije riječi također prenosi CNN.

Međutim, Vatikan je već idući dan, u utorak, odbacio tumačenje papinih riječi kao pohvalu imperijalizmu i kazao kako je “papa namjeravao potaknuti mlade ljude da čuvaju i promiču sve ono što je pozitivno u velikoj kulturnoj i ruskoj duhovnosti, a nikako ne uzdizati imperijalističku logiku i vladine osobe, citirane da bi ukazale na neka povijesna referentna razdoblja”.

Njemački medij Deutsche Welle otišao je još dalje u medijskom širenju ove vijesti, objavivši i karikaturu pape Franje u svezi njegovog apela ruskoj mladeži, gdje je papa prikazan kako ga gađaju rajčicama.

Zaključak

Kao čovjek, s jedne strane shvaćam uzburkanost duhova u Ukrajini i emocionalne reakcije gore spomenutih osoba i šire javnosti. Zemlja je izložena krvavom ratnom sukobu s Rusijom nakon njene invazije krajem veljače prošle godine. Sumnjam da bi i mi Hrvati, da je kojim slučajem papa u vrijeme Domovinskog rata (1991.-1995.) prigodom neke pravoslavne manifestacije u Srbiji srpskoj mladeži uputio riječi da npr. čuvaju svetosavsko naslijeđe, da se ponose što su Srbi i sl. – postupili puno drukčije.

Krv je vrela, poglavito u vrijeme ratova. (Iako ova usporedba, naravno, nije potpuno ispravna jer su Hrvati, kao i papa, ipak katolici, dok su i Rusi i Ukrajinci najvećim dijelom pravoslavni vjernici pa je papa po tom pitanju ipak indiferentan.) Međutim, kao kršćanin i katolik mogu reći kako u papinim riječima, koje su sada digle toliku buru i prašinu, nema baš ništa sporno. I Rusi katolici, kao i pravoslavna većina, jednako su građani Rusije. Isto kao što su Hrvati luteranske, muslimanske, pravoslavne (za one koji ne znaju postoji i Hrvatska pravoslavna crkva) ili bilo koje druge vjere isto tako ravnopravni građani Hrvatske kao i većinski katolici.

Što je papa onda drugo trebao reći? Možda je trebao pozvati rusku katoličku mladež na ustanak protiv Putina i na razbijanje države u kojoj žive i koju vole, samo da se zadovolje trenutačne političke „zakonitosti“ tj. da “ostane u trendu” i bude “politkorektan”? Naravno da ne.

Pozdravio je i blagoslovio mlade ruske katoličke vjernike koji su isto tako “sol zemlje”. Jer Katolička je crkva sveopća. Ona nije ekskluzivna i namijenjena ovoj ili onoj državi ili naciji. Upravo u tome, kao i u širenju ljubavi među ljudima i narodima i jest njena stvarna snaga koje se mnogi boje i zbog čega je od davnina proganjaju – sada vjerojatno nikad više i jače.

Uostalom, nije li taj isti papa Franjo u svibnju prošle godine primio i uplakane supruge boraca kontroverzne ukrajinske vojne postrojbe Azov koje su ga došle moliti za svoje muževe uoči pada ukrajinskog grada Mariupolja. Slučajno ili ne Rusi su nakon zauzimanja grada pojedine njihove istaknute vođe isporučili Turskoj, i time im, vjerojatno, spasili život, a ova ih je nedavno ponovo vratila u Ukrajinu.

Papa je istom prigodom i blagoslovio ukrajinske žene, što je pak izazvalo zgražanje ruskih medija i komentatora, ništa manje od ovog sadašnjeg – ukrajinskog. Drugim riječima, papa Franjo svojim potezima ukazuje na ljudsku bijedu uzrokovanu sveprisutnom mržnjom koja izjeda čovječanstvo, na pomahnitalo sebeljublje i kronični izostanak milosrđa. Vođenje politike pritom ipak prepušta drugima. Pomoći će u posredovanju ili u mirovnim inicijativama kada god za to ima priliku, ali nametati rješenja političarima niti može niti hoće. Uostalom, politika je prljava profesija. S time će se mnogi složiti (možda s izuzetkom samih političara).