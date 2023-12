Ukrajina uzvratila udarac nakon krvavog napada: Sirene odjekuju Rusijom, ima mrtvih i ozlijeđenih

Nakon jučerašnjih ruskih zračnih napada na nekoliko gradova u Ukrajini koji su ostavili najmanje deset mrtvih i desetke ozlijeđenih, Ukrajinci su vratili zračnim napadima na ruski grad Belgograd.

“Nekoliko zračnih ciljeva koji su se približavali gradu Belgorodu oboreno je sustavima protuzračne obrane”, objavio je sinoć guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov dodavši da je jedna osoba poginula, dok su još četiri ozlijeđene, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

Good evening. Boom Boom Bilhorod. Explosions are reported in the republic. pic.twitter.com/ckwoEPwYpS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2023

Napadnuta Brjanska oblast

“Naš sustav protuzračne obrane djelovao je iznad Belgoroda i okruga Belgorod – nekoliko zračnih ciljeva koji su se približavali gradu je oboreno. Službe za hitne slučajeve provjeravaju informacije o posljedicama na terenu”, napisao je Gladkov na svom Telegram kanalu istaknuvši da je je muškarac preminuo uslijed izravnog pogotka projektila u stambenu zgradu, a ranjeno je i 10-godišnje dijete.

Na deset privatnih stambenih objekata registrirana su razna oštećenja, a u napadu su oštećena i dva vozila. Na društvenim mrežama se pojavio niz snimaka na kojima se čuju eksplozije u Belgorodskoj oblasti. Osim Belogorodske, napadnuta je Brjanska oblast što je potvrdio njen guverner Aleksander Bogomaz.

Uništeno pet bespilotnih letjelice

“Ruski sustavi protuzračne obrane oborili su pet bespilotnih letjelica iznad Brjanska i Brjanske oblasti, pri čemu nije bilo ozlijeđenih”, izjavio je Bogomaz.

“Protuzračna obrana ruskog Ministarstva obrane djeluje iznad grada Brjanska i Brjanske regije. Uništeno je pet bespilotnih letjelice. Prema preliminarnim informacijama, nema povrijeđenih”, objavio je na svom Telegram kanalu.

Ministarstvo obrane Ruske Federacije dodatno je izvijestilo da su sustavi protuzračne obrane oborili ukupno 32 ukrajinske bespilotne letjelice iznad Moskovske, Brjanske, Kurske i Orelske oblasti. Prema Ministarstvu, spriječen je pokušaj terorističkog napada korištenjem bespilotnih letjelica.