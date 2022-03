UKRAJINA: RUSKA VOJSKA RAZNIJELA SKLADIŠTE ORUŽJA KRAJ NUKLEARKE! Veliki udari na Kijev, završeni pregovori

Autor: Dnevno

19. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Rano jutros snažne eksplozije zatresle su grad Lavov na krajnjem zapadu države, dok je u Kijevu srušen dron s tri kilograma eksploziva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je rekao da je dosad u borbama poginulo oko 1.300 ukrajinskih vojnika. Situacija u južnom gradu Mariupolju sve je teža, ruske ga trupe drže pod opsadom, a polako se kreću prema njegovu središtu koje je većim dijelom razoreno. Rusija je zaprijetila SAD-u, kažu da će konvoji koji šalju oružje Ukrajini biti tretirani kao vojne mete. Oko 13 tisuća ljudi evakuirano je u subotu iz brojnih ukrajinskih gradova, što je dvostruko više nego dan ranije, rekla je potpredsjednica ukrajinske Vlade Iryna Vereshchuk. Danas bi trebala biti održana nova runda pregovora.

17:40 Ukrajina: Ruska vojska aktivirala eksploziv kraj nuklearne elektrane

Ruske snage aktivirale su eksploziv u blizini nuklearne elektrane Zaporožja, piše u izvješćima Ukrajine. Ukrajinski parlament ranije je priopćio kako ruske trupe planiraju započeti “zbrinjavanje” streljiva ispred elektrane u Zaporožju, najveće europske nuklearne elektrane. Izvještaji na aplikaciji Telegram tvrde da su ruske trupe digle u zrak streljivo ispred nuklearne elektrane.

⚡️Energoatom: Russian troops blew up explosives at Zaporizhzhia nuclear plant. Ukraine’s state-run nuclear energy company said on March 14 that the explosives had been blown up near the Russian-controlled Ukrainian plant’s main reactor and that further explosions are planned. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

17:15 Janša: Rusi provode etničko čišćenje u Ukrajini

Slovenski premijer Janez Janša kazao je da ga neki postupci ruske vojske u agresiji na Ukrajinu podsjećaju na etničko čišćenje. Ono što se događa u Ukrajini nije samo rat, već etničko čišćenje ukrajinskih gradova uz Crno more, kazao je Janša u parlamentu, odgovarajući na zastupničko pitanje o Putinovu ratu, te je postupke ruske vojske u kampanji na Mariupolj usporedio sa situacijom u BiH u opsadi nekih gradova kojoj je slijedilo etničko čišćenje.

16:25 Vijeću Europe obartio se ukrajinski premijer Denis Šmihal

“Dragi članovi Skupštine, danas Rusija govori da nema rata, da nitko nije pokrenuo rat, da je to samo posebna vojna operacija. Više od 12.000 ruskih vojnika je ubijeno, kao i velika količina aviona, tenkova itd. Uvjeren sam da vojne snage nisu nikad vidjele takvu specijalnu vojnu operaciju s ovakvim posljedicama. Takve rijeke laži i mržnje koju širi ruska propaganda, treba zaustaviti, kao i ruske medije koji predstavljaju te laži narodu. Moramo oštro odgovoriti da se Rusija odmah izbaci iz Vijeća Europe”, rekao je.









“Slava Ukrajini i slava slobodnoj i demokratskoj Europi”, završio je ukrajinski premijer izlaganje.

16:16 Plenković na Twitteru: S Banožićem i Hranjem o jačanju sposobnosti HV-a

Premijer Andrej Plenković izvijestio je na Twitteru u ponedjeljak da je s ministrom obrane Mariom Banožićem i načelnikom GS OSRH Robertom Hranjem razgovarao o jačanju sposobnosti HV-a, a s članovima Vlade i nadležnim institucijama o utvrđenim činjenicama oko pada vojne letjelice.









“Sastanak s ministrom Banožić[email protected]_OSRH, načelnikom GS OSRH Hranjem i zapovjednicima grana Hrvatske vojske o ulaganjima u jačanje sposobnosti HV”, stoji u objavi.

Nešto prije toga izvijestio je da je održan sastanak s članovima Vlade te nadležnim institucijama o dosad utvrđenim činjenicama o padu vojne letjelice u Zagrebu. “Nadležna tijela vode istragu koja će rasvijetliti sve okolnosti. Intenzivno komuniciramo sa saveznicama u @NATO”, navodi se u objavi premijera Plenkovića.

Sastanak s ministrom Banožićem @MORH_OSRH, načelnikom GS OSRH Hranjem i zapovjednicima grana Hrvatske vojske o ulaganjima u jačanje sposobnosti HV. pic.twitter.com/Q6FnRB5lYr — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) March 14, 2022

16:10 Ljude pokapaju u masovne grobnice

Teška ruska bombardiranja natjerala su stanovnike nekih ukrajinskih gradova da pokapaju mrtve civile u improvizirane masovne grobnice – a mnoge žrtve nisu identificirane. “Ne možemo pokopati [žrtve] u privatne grobnice, jer su one izvan grada, a područje kontroliraju ruske trupe”, rekao je zamjenik gradonačelnika Mariupola Serhij Orlov za BBC.

Gotovo dva tjedna Mariupolj, strateški lučki grad, svakodnevno je bombardiran ruskim raketama i granatama. Tisuće stanovnika, bez hrane i vode, skrivaju se u podrumima. U Buchi, predgrađu Kijeva koje su zauzeli Rusi, 67 tijela je pokopano u rovu, rekao je lokalni zastupnik za BBC. Liječnik je objavio video pokopa na Facebooku. I opkoljeni Černihiv na sjeveru također koristi privremeno groblje, jer su borbe glavno groblje učinile nepristupačnim. Nesvečani pokopi šokiraju Ukrajince koji očekuju kršćanske obrede i koji imaju gorka sjećanja na masakre iz Drugog svjetskog rata.

16:00 Rusija u stalnom kontaktu s SAD-om, spremna na pregovore o kontroli naoružanja

Rusija je spremna nastaviti pregovore o kontroli naoružanja s SAD-om ako je i Washington na to spreman, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov, a prenijela agencija RIA. Rjabkov je rekao da su Moskva i Washington u stalnom kontaktu, ali i da Kremlj ne vidi naznaka da je Washington spreman nastaviti dijalog o Ukrajini. Rjabkov je također naglasio da prijedlozi o sigurnosnim jamstvima koje je Rusija poslala SAD-u i NATO-u prije nego je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. veljače više ne vrijede jer se situacija sada u potpunosti promijenila.

15:30 Ukrajina poziva na bojkot globalnih kompanija koje posluju u Rusiji

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je u ponedjeljak da bi pritisak sankcija na Rusiju trebao biti veći te je pozvao na globalni bojkot međunarodnih kompanija koje još uvijek posluju u Rusiji. U brifingu na temu rata između Rusije i Ukrajine, Kuleba je također pozvao da međunarodne luke zabrane prolaz ruskim brodovima i teretu.

“Međunarodne tvrtke moraju napustiti Rusiju, iz moralnih i praktičnih razloga”, rekao je Kuleba. Rusiju je pogodio niz međunarodnih sankcija zbog invazije Ukrajine 24. veljače. Kuleba je rekao da vjeruje da je još jedna runda sankcija neizbježna.

15:00 Pauzirani pregovori

Član ukrajinske delegacije Mihajlo Podoljak objavio je da će se pregovori nastaviti sutra. “Naparavljena je tehnička stanka u pregovorima do sutra. Pregovori se nastavljaju…”, objavio je.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

14:53 Vučić: ‘Hajka protiv Srbije’

Nakon optužbi da profitira od obustave zračnog prometa s Rusijom i sugestije estonskog europarlamentarca da se srbijanskoj kompaniji zabrani letenje u zračnom prostoru EU jer Srbija ignorira sankcije Unije Rusiji, Srbija je spremna vratiti broj letova za Moskvu na razinu prije sankcija uvedenih Rusiji. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je to “slučajem sa zrakoplovima”, ocijenivši ga “hajkom protiv Srbije”.

14:35 Snažni napadi na Kijev iz više smjerova

Ruska vojska snažno napada Kijev, pokušava ga okružiti i odsjeći od ostatka zemlje. Napadi se odvijaju iz više smjerova.

14:15 Kremlj priznao da planira zauzeti najveće gradove u Ukrajini

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Moskva planirala izbjeći civilne žrtve i suzdržati se od napada na glavna naseljena središta, uključujući Kijev. Međutim, u izjavi emitiranoj na državnoj televizija Rusija 24, Peskov je rekao da će urbani rat “neizbježno dovesti do velikog broja žrtava među civilima”.

“Ministarstvo obrane, istovremeno osiguravajući maksimalnu sigurnost mirnog stanovništva, ne isključuje mogućnost stavljanja pod svoju punu kontrolu velika središta populacije, s izuzetkom zona koje se koriste za humanitarne evakuacije”. Time je Kremlj prvi put priznao da planira zauzeti najveće gradove u Ukrajini.

13:55 Mikolajev u okruženju

Najmanje dvije osobe su poginule, a 10 ih je ozlijeđeno tijekom granatiranja u selu Snihurivki, na periferiji Mikolajeva, navodi se u objavi gradskih vlasti na Facebooku.

Ranjeno je troje civila i sedam vojnika. Strateški pomorski grad Mikolajev danima je pod napadom, vodi se žestoka bitka za kontrolu nad gradom. Oba mosta koja vode u Mikolajev podignuta su jutros, javljaju CNN-ovi dopisnici s terena, zatvarajući glavne rute u i izvan grada jer je ruska prisutnost trenutno aktivna u sjevernim i jugoistočnim regijama. CNN navodi kako to znači da je Mikolajev u okruženju. Most koji vodi na zapad do Odese je srušen.

13:37 Obratio se Zelenski

Iako se ukrajinski predsjednik trebao oko podneva obratiti Vijeću Europe, umjesto toga je oko 13 sati objavio poruku na Facebooku.

“Rusija nastavlja uništavati našu infrastrukturu, nastavlja pobjeđivati naše gradove. Ali mi ćemo obnoviti svaku ulicu, svaki grad. Svaku kuću, stan svakog Ukrajinca. Sad kad je okupator još na našoj zemlji, moramo se boriti protiv njega koliko god možemo. Da bismo zaštitili naše gradove, naša sela, da zaštitimo svaki metar naše zemlje. I svaki djelić našeg srca. Ukrajinskog srca. Ukrajinske duše. Pomažite jedni drugima! Podržite jedni druge! Podržimo naše obrambene snage, zaštitimo našu državu! Zajedno ćemo pobijediti. Slava Ukrajini!”

Zelenskij će se kasnije popodne obratiti Vijeću Europe.

13:25 Napad u Donjecku

U napadu u središtu Donjecka koji je pod kontrolom ruskih separatista više ljudi je poginulo, a ima i ozlijeđenih. Još se ne zna koja strana je ispalila raketu.

13:05 Oglasio se Izrael

Izraleski ministar vanjskih poslova Yair Lapid rekao je u ponedjeljak kako Rusija neće preko Izraela zaobilaziti zapadne sankcije.

12:55 Pogođena ustanova za osobe s intelektualnim poteškoćama

U raketnom napadu pogođena je ustanova za osobe s intelektualnim poteškoćama u blizini Kijeva, objavile su lokalne vlasti.

12:46 Rusi priznali “da ne ide sve po planu”

Jedan od najbližih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina rekao je da se ruska “posebna vojna operacija” u Ukrajini ne provodi željenom brzinom. To je do sada najsnažnije javno priznanje Moskve da stvari ipak ne idu po planu.

Šef Nacionalne garde Viktor Zolotov, govoreći u nedjelju na crkvenom obredu kojeg je predvodio pravoslavni patrijarh Kiril, za sporiji napredak od očekivanog okrivio je, kako je rekao, ekstremno desničarske ukrajinske snage koje se kriju iza civila, što je optužba koju su dužnosnici u Rusiji više puta iznosili.

Međutim, Zolotovljeva izjava je u suprotnosti s ocjenom ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua koji je Putinu u petak rekao da “sve ide po planu”. “Želio bih reći da ne ide sve tako brzo kako bismo željeli”, rekao je Zolotov, nekoć zadužen za Putinovu osobnu sigurnost, objavljeno je na web stranici Nacionalne garde. “Ali idemo prema našem cilju, korak po korak i pobjeda će biti naša, a ova ikona će zaštititi rusku vojsku i ubrzati našu pobjedu”, dodao je.

12:31 Oštećeni električni vodovi prema Černobilu

Rusi su oštetili električne vodove koji vode prema Černobilu, javlja Sky News.

12:22 Novi napad na Kijev

Reporterka Sky Newsa javila je o novom ruskom napadu na Kijev. Naime, nakon što se javila ispred razrušene zgrade u kijevskom Obolonu, otišla je do novog mjesta ruskog napada, kako je sama kazala. Riječ je o četvrti Kurenivka, tri kilometra od Obolona.

“Čini se da je projektil pogodio gradski autobus. Pored njega je i oštećeni taksi. Ovo je također gusto naseljeno područje. Na mjestu događaja su trenutno četiri kola Hitne pomoći”, rekla je, a lokalni mediji javljaju da je jedna osoba poginula.

12:10 Počeli pregovori

Počeli su pregovori između ukrajinske i ruske strane, objavio je na Twitteru ukrajinski pregovarač Mihajlo Podoljak.

“Obje strane aktivno iznose svoja stajališta. Komunikacija se održava, iako vrlo teško”, napisao je uz fotografiju pregovora putem videoveze, a naglasio je i razliku između političkih sustava u dvije zemlje.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

11:27 Rusija ne vidi razlog slanja UN-a u Ukrajinu

Rusija ne vidi razlog za slanje mirovnih snaga UN-a u Ukrajinu, prenijela je novinska agencija RIA rusko ministarstvo vanjskih poslova. Petar Iljičev, direktor odjela za međunarodne organizacije ministarstva rekao je da mirovne snage nisu potrebne dok Rusija ima kontrolu, prenosi RIA.

11:05 Ukrajinski mediji: Glasne eksplozije nad Kijevom

Kyiv Independent javlja kako se oko 10 sati u središtu Kijeva čulo nekoliko glasnih eksplozija. Dodaju kako se čini da je kijevska protuzračna obrana zaustavila projektile koji su trebali pasti na Kijev.

10:40 Ukrajina: Razgovarat ćemo o miru, prekidu vatre, povlačenju trupa i sigurnosnim jamstvima

Uoči četvrte runde pregovora član ukrajinske delegacije Mihailo Podoljak objavio je na Twitteru da će se razgovarati o miru, prekidu vatre, trenutnom povlačenju trupa i sigurnosnim jamstvima.

”Teška rasprava. Iako Rusija shvaća besmisao svojih agresivnih akcija, još uvijek je u zabludi da je 19 dana nasilja nad mirnim gradovima prava strategija”, rekao je.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

10:30 Kuleba: Ukrajina uspješno uzvraća udarac

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je zapadne zemlje da opskrbe Ukrajinu oružjem i uvedu još sankcija Rusiji kako bi spriječili uvlačenje drugih zemalja u širi sukob.

”Onima u inozemstvu koji se boje biti ‘uvučeni u Treći svjetski rat’ poručuje da Ukrajina uspješno uzvraća udarac. Trebamo vas da nam pomognete u borbi. Osigurajte nam svo potrebno oružje”, napisao je Kuleba na Twitteru.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022

9:30 Novih 10 humanitarnih koridora

Ukrajina je potvrdila ponovni pokušaj evakuacije civila kroz čak 10 humanitarnih koridora, piše Sky News.

Zamjenica premijera Irina Vereščuk rekla je da će ti evakuacijski koridori uključivati ​​kretanja iz područja u blizini glavnog grada Kijeva i istočne regije Luhansk. Dodala je da će još jednom pokušati poslati humanitarni konvoj u Mariupolj. Tamo su ljudi danima suočeni s nestašicom vode i struje, a posljednja izvješća iz Mariupolja govore da su zalihe hrane opasno niske.

“Još jednom ćemo pokušati deblokirati kretanje humanitarnog konvoja koji nosi hranu i lijekove za Mariupolj iz Berdjanska”, rekla je. Procjenjuje se da je u Mariupolju ubijeno više od 1200 ljudi od početka ruske invazije, 24. veljače.

9:02 Britanski ministar zdravstva nazvao ruske napade na bolnice ‘ratnim zločinom’

Britanski ministar zdravstva Sajid Javid, gostujući na Sky Newsu rekao je kako je rusko granatiranje bolnica ratni zločin. Rekao je to nakon što su umrle beba i trudnica u rodilištu u Mariupolju koje je bombardirano. Na pitanje je li bombardiranje ove bolnice bilo ratni zločin, Javid je rekao:

“Da, mislim da jest. To je užasan zločin, to je ratni zločin jer prema međunarodnom pravu ne možete napadati zdravstvene ustanove i bolnice.” Javid je dodao da najnovije informacije Svjetske zdravstvene organizacije govore da je 31 zdravstvena ustanova granatirana diljem Ukrajine, uključujući onkološku bolnicu.

8:38 Nova runda pregovora

Današnji nastavak mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine započet će u 11:30 sati po hrvatskom vremenu, kako je potvrdio savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko. Pregovori će se održati online.

“Pregovori s Rusijom održat će se jutros putem videoveze. Počet će u 10:30 sati (lokalno ukrajiinsko vrijeme, op.a.)”, poručio je Geraščenko.

8:10 Granatirana zračna luka Antonov

Ruske granate pogodile su zračnu luku Antonov na sjeveru Kijeva, javile su ukrajinske vlasti. Antonov, poznat kao Hostomel, najvažnija je ukrajinska međunarodna teretna zračna luka, kao i ključna vojna zračna baza.

Lokalni dužnosnici javljaju da je tvornica za serijsku proizvodnju zrakoplova Antonov pogođena ruskim granatiranjem. Kako prenosi Guardian, nije poznato kolika je šteta.

Nešto nakon pet sati pogođen je stambeni blok u kijevskoj četvrti Obolon. Prema prvim informacijama tamo je poginulo dvoje i ozlijeđeno je troje ljudi. Lokalni mediji javljaju da je pogođen TV toranj u blizini Rivne u zapadnoj Ukrajini. Nije poznato ima li žrtava.

The Antonov Aircraft Serial Production Plant at the Sviatoshyn Airfield in Northwestern part of the Ukrainian Capitol City of Kyiv has reportedly just been Struck by Russian Airstrikes, Heavy Damage is being claimed by Sources on the Ground, No Casualties are being reported yet. pic.twitter.com/xfzhNUp1ga — OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2022

7:55 Hitna evakuacija Amerikanaca

Američka ambasada u Ukrajini apelirala je na svoje građane da odmah napuste tu zemlju.

7:45 – Umrla trudnica čija je slika obišla svijet nakon bombardiranja rodilišta

Trudnica čija je slika nakon ruskog bombardiranja rodilišta obišla svijet umrla je, javlja Associated Press.

7:30 – Raznesen je stambeni blok u Kijevu, ne zna se ima li žrtava

Stambeni blok u kijevskoj četvrti Obolon pogođen je jutros u žestokoj paljbi.

7:00 – U Kijevu ostalo oko 2 milijuna ljudi

Vlasti u Kijevu kažu da grad ima osnovnih namirnica za najmanje 2 tjedna. Procjenjuje se da je u gradu ostalo 2 milijuna ljudi.

6:00 Zelenski ponovo pozvao NATO da uspostavi zonu zabrane letenja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je u ponedjeljak pozvao NATO da uspostavi zonu zabrane letenja iznad njegove zemlje, upozorivši da bi u protivnom “ruske rakete” mogle padati po njegovim zemljama članicama.

“Ako ne zatvorite naše nebo, samo je pitanje vremena kada će ruske rakete početi padati na vaš teritorij, na teritorij NATO-a”, rekao je Zelenski u video snimci objavljenoj netom poslije ponoći.