Ukrajina potvrdila da je ‘skinula’ moćne ruske zrakoplove: ‘Naš najveći zračni trijumf u ratu’

U ponedjeljak je ukrajinska vojska potvrdila obaranje dva ruska zrakoplova iznad Azovskog mora, područja koje je Rusija prethodno držala sigurnim za svoje letjelice. Valerij Žaluznij, šef ukrajinske vojske, zahvalio je vojsci na savršeno planiranoj i izvedenoj operaciji u regiji Azovskog mora.

Prema tvrdnjama Kijeva, oboreni su Berijev A-50, zrakoplov za nadzor i zapovijedanje iz zraka, te Iljušin Il-22, koji se također koristi za zapovijedanje, prenosi France Presse. Oba zrakoplova su bila u funkciji obavještajnih svrha, za identifikaciju ciljeva i koordinaciju trupa.

Ukrajinski novinar Ilia Ponomarenko tvrdi da je ovo najveći zračni trijumf ukrajinske vojske protiv Rusije do sada.

