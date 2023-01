UKRAJINA POD NALETIMA TEŠKE ARTILJERIJE: Pogođene ključne infrastrukturne točke, u napadima umiru nevina dječica

Ruske snage su u današnjem velikom raketnom napadu na Ukrajinu, uključujući i glavni grad Kijev, lansirale 28 krstarećih projektila i pet projektila sa zrakoplova, objavio je danas poslijepodne vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, general Valerij Žaluzni istaknuvši kako je ukrajinska protuzračna obrana uspjela oboriti 18 krstarećih projektila i tri projektila lansirana s ruskih zrakoplova.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je objavilo kako su među 18 oborenih krstarećih projektila bile rakete tipa Kh-101, Kh-55 i Kalibr. Ukrajinci su, tvrdi njihovo ratno zrakoplovstvo, također oborili sedam navođenih projektila tipa KH-59.

Nova serija raketnih napada na Ukrajinu uslijedila je dan nakon što je Rusija objavila da ima “potpunu kontrolu” nad Soledarom, gradom na istoku Ukrajine. Kijev niječe da je grad u potpunosti pao pod kontrolu ruskih snaga te tvrdi da se u Soledaru i dalje nalaze ukrajinske snage koje pružaju otpor.

Nakon ruskog napada oglasio se i ukrajinski ministar energetike Herman Halušenko izjavivši da će dani koji dolaze biti “teški” na energetskom frontu nakon što su ruske snage projektilima pogodile kritične infrastrukturne objekte u više regija.

“Zbog novih napada u velikom broju regija uvedena su hitna isključenja struje. Nadolazeći dani bit će teški”, objavio je Halušenko na svojoj Facebook stranici.

U ukrajinskom gradu Dnjepru ubijeno je petero ljudi, a 27 ih je ranjeno nakon što je ruski projektil pogodio stambenu zgradu. Regionalni guverner Valentin Rezničenko objavio je da je među ozlijeđenima šestero djece, koja su prebačena u bolnicu.

This photo published by Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the President’s Office, shows a nine-story apartment building that was hit by a Russian missile strike on Jan. 14.

According to Tymoshenko, there are people under the rubble. First responders are working at the site. pic.twitter.com/I2oiVvGcMj

