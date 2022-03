UKRAJINA OPTUŽUJE RUSIJU: ‘Blokiraju evakuaciju civila!’. Humanitarna kriza sve teža, Lavrov se obrušio na Zapad

Petnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. U zemlji se i dalje vode teške borbe, broj izbjeglica koje bježe od rata raste iz dana u dan. Ruska vojska izolirala je grad Mariupolj na jugu Ukrajine. Ukrajina je objavila da je u Mariupolju bombardirano rodilište i dječja bolnica. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski dao je veliki intervju u kojem kaže da je jedini izlazi iz ove situacije kompromis na koji mora biti spremna i Rusija te direktni pregovori s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Čeka se nova runda pregovora između Kijeva i Moskve, danas poslijepodne održat će se važan sastanak ruskog i ukrajinskog ministra vanjskih poslova u Turskoj. Razvoj događaja u Ukrajini pratite na Dnevno.hr.

13:15 Dodikov načelnik Prnjavora ponudio smještaj ukrajinske djece i izbjeglica

Grad Prnjavor u BiH u kojemu je na vlasti dužnosnik SNSD-a Milorada Dodika koji podržava službenu Moskvu ponudit će smještaj ukrajinskim izbjeglicama te će izdvojiti novac za humanitarne svrhe ovoj državi pogođenoj ruskom agresijom. “Spremni smo prihvatiti djecu iz Ukrajine, smjestiti ih i omogućiti da pohađaju školu”, rekao je u četvrtak gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš. U ovome gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine živi veća ukrajinska zajednica koja broji više od 1200 stanovnika s kojom su vlasti entiteta Republike Srpske dogovorile i slanje financijske pomoći Ukrajini. Gradonačelnik Tomaš potvrdio je kako je u dogovoru sa srpskim članom BiH Predsjedništva dogovoreno da se za ukrajinsku crkvu izdvoji oko 50.000 eura, te jednako toliko i za humanitarne potrebe što bi se dostavilo Ukrajini. Pojasnio je kako se slanje humanitarne pomoći koordinira preko veleposlanstva Ukrajine iz Zagreba koje pokriva i BiH zajedno s uredom diplomatskoga predstavnika u BiH te Caritasa.

13:10 Zelenski: Nismo postali robovi i nećemo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno se oglasio na Facebooku. “Već 15 dana branimo svoju državu. Ustrajali smo. Ukrajinska vojska odbija napade na ključnim područjima. Zahvaljujući našoj vojsci, Nacionalnoj gardi, policiji i svima koji su se priključili obrani, nismo postali robovi. I nikada nećemo”, poručio je Zelenski.

13:00 Kuleba: Rusi se moraju povući iz Černobila i Zaporožja

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba u Turskoj se sastao i sa glavnim ravnateljem Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaelom Grossijem da bi raspravili “kako osigurati nuklearne objekte u Ukrajini tijekom ruske invazije”. “Rusija mora odmah povući svoje snage iz nuklearki Černobila i Zaporožja kako bi se izbjegla katastrofa u Europi”, poručio je Kuleba.

12:50 Građanima se preporučuje da napuste Kijev

Gradsko vijeće u Kijevu preporučilo je građanima da napuste područje danas tijekom prekida vatre. Humanitarni koridori otvoreni su u Buchi, Irpinu, Borodjanki i Hostomelu, koji su u okolici Kijeva. Građane će se autobusima prevoziti dalje na sigurno. Ranije danas, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je polovica građana već napustila ukrajinski glavni grad.

12:45 Ukrajina: Rusija blokira evakuaciju Mariupolja jer nije uspjela osvojiti taj grad

Rusija namjerno sprječava evakuaciju civila iz Mariupolja jer nije uspjela osvojiti tu strateški važnu crnomorsku luku, rekao je u četvrtak savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič. Humanitarni konvoj koji pokušava stići do opkoljenog ukrajinskog grada Mariupolja u četvrtak morao se okrenuti zbog borbi koje traju, objavila je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk dok gradsko vijeće izvještava o novom ruskom granatiranju. „Bombe pogađaju kuće“, napisalo je vijeće na društvenim mrežama. Rusija odbacuje da gađa civile u sklopu onoga što naziva „posebnom vojnom operacijom u Ukrajini.

12:40 Lavrov. Ne želim vjerovati da bi nuklearni rat mogao početi

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u četvrtak kako ne vjeruje da će sukob Rusije sa Zapadom oko Ukrajine dovesti do nuklearnog rata. “Ne želim vjerovati, i ne vjerujem, da bi nuklearni rat mogao početi”, rekao je Lavrov novinarima na pitanje hoće li biti nuklearnog rata. Za glasine o potencijalnom ruskom napadu na bivše sovjetske baltičke države rekao je da se radi o starim lažnim vijestima.

12:30 Civilima u Ukrajini dopušteno je pucati na vojnike koje prepoznaju kao neprijateljske snage

Prema zakonu, koji je na snazi od ponedjeljka, stranci i osobe bez državljanstva koje ilegalno žive u zemlji također mogu posjedovati oružje i upotrijebiti ga protiv ruskih vojnika uključenih u napad na Ukrajinu. Izdavanje oružja regulirat će ministarstvo unutarnjih poslova. Sve izdano oružje i preostalo streljivo morat će biti vraćeno najkasnije 10 dana od ukidanja izvanrednog stanja, koje je trenutno na snazi. Jurišne puške i streljivo već su neselektivno izdavani u prvim danima rata, pogotovo u Kijevu. Pucnjave su izbile i bile su prekinute tek nakon uvođenja strogog policijskog sata. Kremlj je kritizirao to dopuštenje. “Ako tko s oružjem u ruci napadne ruskog vojnika, i sam postaje meta”, rekao je Kremlj.

12:00 Sabor podržao slanje vojnika u Mađarsku

Saborski zastupnici podržali su prijedlog odluke o slanju do 70 pripadnika Oružanih snaga RH u sklopu NATO-a u Mađarsku zbog situacije u Ukrajini.

11:30 Završen je sastanak Kulebe i Lavrova

“Zašto bi naši sigurnosni uvjeti ovisili o NATO-u, ne želimo militarizaciju u Ukrajini, čak i bez NATO-a možete uspostaviti sustave projektila koji mogu ciljati naš teritorij, ne želimo vidjeti SS znakovlje na ukrajinskim bataljunima kao počasna garda pred predsjednikom. Kada se te jedinice obučavaju za terorizam, želimo neutralnu Ukrajinu, kada pozivamo susjede da se ne šire na NATO mislimo to ozbiljno. Prema onome što je rekao Zelenski, taj pristup polako postaje jasniji i njemu samome i to je razlog za optimizam. Mi ćemo se znati nositi s našim gospodarskim problemima, uvjeravam vas da ćemo izaći iz krize, počistit ćemo naše mentalno zdravlje. Zapad ne vjeruje u vrijednosti o kojima govori, gdje ste vidjeli da se pravo privatnog vlasništva gazi? Znat ćemo se nositi, učinit ćemo sve u našoj moći da ne ovisimo o Zapadu”, rekao je Lavrov žestoko se obrušivši na zemlje Zapada.

11:00 Finac želi razgovor s Putinom

Finski predsjednik Sauli Niinistö najavio je svoje planove da razgovara sa svojim kolegom i susjedom Vladimirom Putinom.

10:45 Više od dva milijuna ljudi napustilo Ukrajinu

Prema podacima Ujedinjenih naroda više od 2.3 milijuna ljudi napustilo Ukrajinu

10:30 Rusija: Ukrajinska vojska koristila bolnicu u vojne svrhe

Ruske snage uništile su do sada 2911 ukrajinskih vojnih infrastrukturnih objekata, rekao je u četvrtak glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov, a prenijele ruske novinske agencije. Također je rekao da je ruska vojska preuzela kontrolu nad nizom četvrti u opkoljenom južnom ukrajinskom gradu Mariupolju. Reuters nije još uspio potvrditi njegove tvrdnje. Tri osobe, uključujući dijete, poginule su u srijedu u ruskom bombardiranju pedijatrijske bolnice u Mariupolju, objavila je u četvrtak gradska uprava tog lučkog grada. “Tri osobe su poginule, među kojima i djevojčica”, objavila je uprava na Telegramu. U prethodnom izvješću koje su lokalne ukrajinske vlasti objavile dan ranije navodi se da je ozlijeđeno 17 osoba. Kremlj je na pitanje o tome napadu odgovorio da će provjeriti s vojskom. Ranije su tvrdili da bolnicu koristi ukrajinska vojska u nemedicinske svrhe.

10:15 Plenković izrazio potporu ukrajinskom veleposlaniku

Hrvatski premijer Andrej Plenković jutros je u tvitu objavio da se susreo s ukrajinskom veleposlanikom Vasilom Kiriličem te izrazio potporu i solidarnost s Ukrajinom.

10:05 Ukrajina otvara sedam humanitarnih koridora

Ukrajina otvara sedam “humanitarnih koridora” u četvrtak kako bi pomogla civilima da napuste gradove pod opsadom ruskih snaga, uključujući južnu luku Mariupolj, rekla je potpredsjednica vlade zemlje Iryna Vereshchuk. Humanitarni koridori su zone u kojima se vojna aktivnost privremeno zaustavlja kako bi se omogućio siguran prolaz civila. Evakuirani su već počeli napuštati sjeveroistočni grad Sumi prema lokalnom primirju, rekao je regionalni guverner.

10:00 Britanija: Rusko vojno i civilno vodstvo odgovarat će za ratne zločine

Ruski vojni zapovjednici, kao i ljudi u samom vrhu ruske vlasti bit će pozvani na odgovornost za sve ratne zločine u Ukrajini, izjavio je u četvrtak britanski ministar oružanih snaga. “Ruski zapovjednici moraju zapamtiti da ratne zločine ne čine samo oni na samom vrhu ruskih vlasti”, rekao je James Heappey za Sky News. “Oni su počinjeni duž čitavog zapovjednog lanca od strane svih koji su u to uključeni i te se zločine promatra, katalogizira i ljudi će biti pozvani na odgovornost”. Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu objavio je početkom mjeseca da će pokrenuti istragu o mogućim ratnim zločinima koje je Rusija počinila u Ukrajini. Glavni tužitelj ICC-a Karim Khan objavio je da je odlučio “nastaviti s procesom pokretanja istrage o situaciji u Ukrajini, i to što je brže moguće”.

09:35 Rusije izlazi iz Vijeća Europe

Rusija više neće sudjelovati u Vijeću Europe, citirala je u četvrtak novinska agencija TASS rusko ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo je u priopćenju istaknulo kako zemlje NATO-a i Europske unije potkopavaju europsko tijelo osmišljeno da podržava ljudska prava, vladavinu prava i demokraciju. Vijeće Europe odlučilo je 25. veljače suspendirati sudjelovanje ruskih diplomata i zastupnika u glavnim tijelima te paneuropske organizacije, a odluka je stupila na snagu odmah, kao odgovor na rusku oružanu invaziju Ukrajine. “U skladu sa Statutom Vijeća Europe, Odbor ministara odlučio je suspendirati pravo na predstavljanje Ruskoj Federaciji u Odboru ministara i u Parlamentarnoj skupštini, s trenutnim učinkom, kao rezultat oružanog napada Ruske Federacije na Ukrajinu”, objavljeno je tada u priopćenju. Odluka je značila da Rusija ostaje članica Vijeća Europe jer “suspenzija nije konačna već privremena mjera, čime se ostavljaju otvorenima komunikacijski kanali”. Vijeće Europe pozvalo je tu zemlju da “odmah” prekine “pokolj” u Ukrajini. Vijeće Europe ima 47 država članica među kojima su Rusija i Ukrajina. Vijeće je sankcioniralo Rusiju i 2014. nakon aneksije Krima.

09:15 U bombardiranju rodilišta u Mariupolju poginule tri osobe, kaže gradonačelnik

Zamjenik gradonačelnika opkoljenog grada Mariupolja na jugu Ukrajine rekao je za BBC da su tri osobe – uključujući jedno dijete – ubijene kada je Rusija bombardirala rodilište u srijedu. Najmanje sedamnaest drugih je navodno ozlijeđeno, među kojima su neke bile i trudnice. “Apsolutno sam siguran da znaju za ovaj objekt i ovo je njihova treća bolnica koju uništavaju u ovom gradu”, rekao je Sergej Orlov za BBC. Rekao je da je bolnica s 300 kreveta namijenjena liječenju pacijenata s Covidom prethodnog dana uništena topničkim granatiranjem, zajedno s centrom za prikupljanje krvi u Mariupolju. “Apsolutno sam siguran (ovo su njihove) mete”, dodao je Orlov.

09:00 Nakon sastanka Lavrova i Kulebe najavljene odvojene konferencije za medije

Turska je danas domaćin ministrima vanjskih poslova Rusije i Ukrajine na njihovom prvom sastanku otkad je počela ruska invazija na Ukrajinu. Sergeja Lavrova i njegovog kolegu Dmitra Kulebu dočekao je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu u Antaliji, ljetovalištu popularnom među ruskim turistima. I Lavrov i Kuleba u srijedu su već došli u Tursku. Nakon sastanka šefova diplomacije dviju zemalja, Lavrov i Kuleba održat će odvojene konferencije za medije, koje bi trebale biti održane oko 10.30 sati.

08:30 Britansko ministarstvo obrane: Mali napredak ruske kolone, smanjene zračne aktivnosti

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva priopćilo je u četvrtak da je velika ruska kolona sjeverozapadno od Kijeva postigla mali napredak u više od tjedan dana i da trpi kontinuirane gubitke te da je intenzitet ruskih zračnih aktivnosti manji. Kako se broj ruskih vojnih žrtava povećava, predsjednik Putin će biti prisiljen povući snage iz svih rodova ruskih oružanih snaga i drugih izvora kako bi nadoknadio gubitke, navodi se u priopćenju britanskog ministarstva. Posljednjih dana također je došlo do značajnog smanjenja ukupne ruske zračne aktivnosti iznad Ukrajine, dodaje se.

08:15 Kuleba stigao u Tursku

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba doputovao je u tursku Antaliju na pregovore s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Za nešto manje od sat vremena par će se sastati u susretu na najvišoj razini između dviju strana od početka rata. Turski predsjednik Recep Erdogan rekao je da se nada da će “sastanak ministara otvoriti put trajnom prekidu vatre”.

08:00 Amazon zaustavlja isporuke u Rusiju i Bjelorusiju

Amazon je najnovija tvrtka koja se povukla iz Rusije i Bjelorusije. Zaustavlja isporuke robe u te zemlje i zabranjuje nove prijave na svoju računalnu mrežu Amazon Web Services. Njegova streaming usluga Prime Video također je obustavljena u Rusiji i Bjelorusiji, a narudžbe za jedinu videoigru koju prodaje izravno u Rusiju, New World, bit će zaustavljene.

07:40 Troje poginulih u ruskom bombardiranju regije Sumi

Troje ljudi poginulo je u noći na četvrtak kada su ruski zrakoplovi bombardirali grad Ohtirku u regiji Sumi, kazali su lokalni dužnosnici koje prenosi BBC. Među poginulima je 13-ogodišnji dječak i dvije žene. Čelnik regionalne uprave Dmitro Živicki rekao je da su pogođeni stambena područja i plinovod, nešto iza ponoći po lokalnom vremenu. Desetak minuta nakon toga, predgrađa Sumija također su bombardirala. Živicki je rekao i da se očekuje da će se humanitarni koridori otvoriti u 9 sati po lokalnom vremenu kako bi se evakuirali civili. U srijedu je oko pet tisuća civila evakuirano iz Sumija, regionalnog glavnog grada koji se nalazi pod teškim ruskim bombardiranjem već danima.

07:30 Američke procjene: Poginulo oko 6000 ruskih vojnika

Moguće da je od početka invazije na Ukrajinu poginulo 6.000 ruskih vojnika, procjenjuje američki dužnosnik koji je upozorio da je teško napraviti točnu procjenu borbenih žrtava, navodi CNN. Kaže da bi broj poginulih ruskih vojnika mogao biti i veći, a najnovija procjena dolazi nakon što je čelnik Obrambene obavještajne agencije general-pukovnik Scott Berrier rekao Odboru za obavještajne poslove u utorak da obavještajna zajednica procjenjuje kako je 2000 do 4000 ruskih vojnika ubijeno u Ukrajini. Broj ranjenih mogao bi biti tri puta veći, dodao je.

07:00 Ukrajina: Pokrenuli smo protunapad da obranimo Kijev

Ukrajinska vojska pokrenula je protunapad na ruske snage kako bi obranila glavni grad Kijev, objavio je ukrajinski javni servis Suspline citirajući savjetnika ministra unutarnjih poslova. “Noć je bila prilično teška, ali općenito možemo reći da je ukrajinska vojska izvršila protunapad u blizini Kijeva”, rekao je Vadim Denisenko. “Postrojili smo pet tenkova. Ujutro su se čule topničke borbe u Kijevu na zapadnoj periferiji. Sada se vode borbe. Još nema daljnjih detaljnih informacija”, dodao je. BBC nije uspio potvrditi ovu tvrdnju.

06:30 Nova runda pregovora

Danas se na novoj rundi pregovora sastaju ruski i ukrajinski ministri vanjskih poslova. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji ojačava napore medijacije od početka krize, ocijenio je u srijedu da “Turska može istovremeno razgovarati i s Ukrajinom i s Rusijom”. “Radimo na tome da se izbjegne da se kriza pretvori u tragediju”, naglasio je. Kuleba je u srijedu u video snimci na Facebooku rekao da će učiniti sve kako bi pregovori bili što je moguće učinkovitiji, istovremeno rekavši kako ima “ograničena očekivanja”.

06:00 Tajvanski ministar upozorio na rat

Tajvanski ministar obrane Chiu Kuo-cheng rekao je da bi i Kina i Tajvan platili visoku cijenu ako bi Peking pokušao organizirati invaziju sličnu ruskoj. Obraćajući se novinarima uoči sjednice tajvanskog parlamenta na kojoj će se raspravljati o ruskoj invaziji na Ukrajinu, Chiu je rekao da “ako dođe do rata, svi će biti jadni, čak i pobjednici”, prenosi BBC. “Smireno pratimo razvoj događaja i u skladu s tim se pripremamo”, dodao je.

05:30 Osuda bombardiranja bolnice

Glavni tajnik UN-a António Guterres osudio je bombaški napad na dječju bolnicu i rodilište u Mariupolju, nazvavši ga “strašnim”.

