UKRAJINA OPKOLILA TISUĆE RUSKIH VOJNIKA! Vijori se plavo žuta zastava u strateški važnom gradu: ‘Neki se predaju, imaju dosta ubijenih i ranjenih’

Ukrajina je opkolila tisuće ruskih vojnika u istočnom gradu Limanu ključnom za rusku vojsku, a operacija je još u tijeku, objavio je u subotu glasnogovornik ukrajinske vojske.

Novinar Guardiana Luke Harding objavio je na Twitteru video snimku ukrajinskih vojnika kako podižu zastavu ispred znaka na ulazu u grad Liman.

“Provode se mjere stabilizacije”, poručile su ukrajinske oružane snage.

Podsjetimo, ovih dana vodile su se žestoke bitke za kontrolu nad Limanom, a jučer su i ruske snage priznale da su u obruču ukrajinskih snaga. Procjenjuje se da je u Limanu ostalo oko 5000 ruskih vojnika.

Ukraine’s armed forces raising the blue and yellow flag above the #Lyman entrance sign on the outskirts of the city. “Stabilisation measures” are being carried out, eastern command says, amid reports that around 5000 Russian soldiers remain trapped inside pic.twitter.com/xWnp4YbkX7

— Luke Harding (@lukeharding1968) October 1, 2022