‘UKRAJINA NAMJERNO GRANATIRA NUKLEARKU!’ Poduzimamo sve mjere’, Rusi upozoravaju na katastrofu: ‘Režim iz Kijeva stvara dojam prijetnje’

Ukrajina negira optužbe da je granatirala objekt koji je pod kontrolom ruskih snaga od prvih dana rata te tvrdi da zapravo Rusi granatiraju nuklearnu elektranu. “Naše jedinice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale sigurnost NE Zaporižje”, poručio je Šojgu vojnim zapovjednicima u konferencijskom pozivu, čiji je skraćeni prijepis objavilo rusko ministarstvo obrane.

Ukrajina proživljava još jedan dan pod napadima ruskih raketa koje su usmjerene na infrastrukturu. Energetska kompanija Ukrenergo na cijelom području zemlje isključuje struju zbog novih ruskih napada na elektroenergetski sustav.

Videosnimke koje kruže društvenim mrežama navodno prikazuju vatru u blizini ruskog aerodroma nakon napada dronovima.

Rusija je izvijestila o napadu dronom u blizini aerodroma u svojoj regiji Kursk.

“Zapaljen je tanker s naftom”, rekao je lokalni guverner.

Pojavile su se videosnimke koji pokazuju vatru i crni dim koji se dižu iz tog područja.

Video from #Kursk, southwestern #Russia, some 175 km from the border with #Ukraine, where a UAV strike was reported on a military airfield.









Three UAV strikes on Russian military airfields in just two days.

