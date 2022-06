UKRAJINA JE IMALA VELIKU EPIDEMIJU HIV-a! Otkrivamo kako Hrvatska pomaže oboljelim izbjeglicama: Udruge civilnog društva su spremne

Autor: Ivor Kruljac

Otkako je počela ruska invazija na Ukrajinu, uz valove kretanja stanovništva unutar same Ukrajine u sigurnije dijelove zemlje, milijuni Ukrajinaca morali su napustiti svoju državu kako bi pobjegli od nasilja granata bombi i vatrenog oružja.

Prema najsvježijim podacima UN-ovog Ureda za izbjeglice (UNHCR) više od 6 milijuna ukrajinskih izbjeglica napustilo je državu u trenutku pisanja ovog članka. Kao što je poznato, u Hrvatsku je ušlo preko 16 000 Ukrajinaca, a Hrvatska je pokazala veliku solidarnost, bilo da je riječ o nadležnim državnim tijelima, udrugama ili običnim građanima koji su iskazali dobrodošlicu suosjećajući sa stanovnicima zemlje pogođene ratnom agresijom (velikim dijelom i zbog sjećanja na sličnu situaciju u devedesetima).

Po dolasku u Hrvatsku, jedan od prihvatnih centara za ukrajinske izbjeglice je i u motelu Plitvice, malo izvan Zagreba na autocesti, obilaznici Jankomir. Za pomoć izbjeglica osposobljen je svega par dana od početka krize, a uz topli obrok i smještaj, izbjeglicama se tamo pomaže i u rješavanju njihovog statusa, traženju posla i drugih tehnikalija nakon kojih se mogu integrirati u društvo i stati na svoje noge u novoj zemlji, a isto tako, ni malo manje bitno, pruža im se psihološka i zdravstvena zaštita.





Definitivno ono najbitnije je psihosocijalna podrška jer ljudi dođu u baš lošem stanju. U motelu postoji i liječnik koji je ovdje 24 sata dnevno. Uz covid, liječničke intervencije doticale su se i zubobolja i bolova u trbuhu, no spremni smo na sve”, rekla je za Zagreb.info krajem ožujka glasnogovornica Crvenog križa, Katarina Zorić. No, upravo njena izjava, spremnosti na sve, podsjetila je na jedan zdravstveni problem koji nažalost, Ukrajinu muči već dulje vrijeme.

Predator bijelih krvnih stanica

Među brojnim globalnim izazovima, problemima i krizama koje nadzire UN, našlo se i pitanje zloglasnog virusa humane imunodeficijencije, poznatijeg kao HIV. Kao što je poznato, riječ je o virusu koji se prenosi nezaštićenim spolnim odnosom (najveći rizik donosi nezaštićeni analni spolni odnos), a isto tako se zaraza može dogoditi krvnim putem, bilo dijeljenjem igala sa zaraženom osobom, bilo transfuzijom zaražene krvi, a bolest se tijekom poroda prenosi s majke na dijete.

“HIV spada u porodicu Retrovirusa (rod Lentivirus), a ulaskom u ljudski organizam virus napada specifičnu vrstu bijelih krvnih stanica, T-limfocite koji na sebi imaju CD4 receptore (tzv. CD4+limfocite) te se u njima množi, uništava ih i tako postupno dovodi do slabljenja imuniteta”, navodi Hrvatsko zavod za javno zdravstvo (HZJZ). HIV je neizlječiv, ne može se izbaciti iz tijela jednom kada se njima zarazite, ali ranom detekcijom i odgovarajućom terapijom može se držati pod kontrolom.

Međutim, ukoliko se ne prepozna na vrijeme, HIV s vremenom uzrokuje smrtonosnu i neizlječivu bolest, AIDS u kojoj imunitet organizma oslabi do te mjere da pacijent premine od slabih bolesti na koje je ranije tijekom života odavno stekao imunitet. Iako je puno toga nerazjašnjeno i podložno raspravi oko prvih slučajeva zaraze ljudi HIV-om, drama na svjetskoj razini počela je u 80-ima, a s vremenom, s odgovornim spolnim ponašanjem i povećanim nadzorom i oprezom u medicinskoj praksi, kako kod krvnih transfuzija tako i sterilizacije medicinske opreme općenito, infekcije HIV-om su u smanjenju u većini zapadnih zemalja, a zaraženi imaju puno kvalitetnije terapije (no nažalost, još uvijek nose stigmu zbog zaraze koja straši brojne ljude).

No, nažalost, kako pokazuje najaktualnije javno dostupno UN-ovo izvješće iz 2019. godine, situacija u Ukrajini nije bila dobra, ne samo zbog problema sa separatistima iz kojeg je eskalirao rat s Rusijom, već i s nadzorom ovog imunokompromitirajućeg virusa.

Izgubili kontrolu

Tako sažetak UN-ovog izvješća nadzora HIV-a u Ukrajini za 2019. godinu zaključuje kako je Ukrajina imala drugu najveću epidemiju HIV-a u istočnoj Europi i središnjoj Aziji. Te je godine zabilježeno 2977 smrti povezanih s AIDS-om (što je ipak bio statistički pad za 14% u usporedbi s 2018. godinom), dijagnozu je dobilo 16 405, što je u usporedbi s 2018. godinom, porast za 4%. Izvještaj podsjeća kako je u Ukrajini zaraza HIV-om najprije dominantno bila povezana s upotrebom droge, ali od 2008. godine, seksualni prijenos je bio glavni pogon epidemije. Od 16 405 zaraženih te godine, 73.6% slučajeva povezalo se sa seksualnim prijenosom, a 25.8% s prijenosom s majke na dijete.









“Ukrajinska epidemija HIV-a ostala je geografski koncentrirana u sedam administrativnih regija, od kojih se šest nalazi na jugu i istoku. Tri regije s prevalencijom HIV-a dvostruko nadmašuju nacionalni prosjek (335.1 na 100 000 stanovnika). To su regije oko Odese (823.8), Dnjipra (765.0) i Mikolajva (714.3)” navodi UN-ovo izvješće iz 2019. godine.

Izvješće je također dodalo i kako su vlada i civilna društva proaktivno pristupili epidemiji i te godine zabilježili određene uspjehe, što potkrepljuje pad smrtnosti u usporedbi s 2018. godinom. Ti napori su uključivali dobavljanje terapija i programe za smanjivanje štete, ali kako Ukrajina još od 2014. nema kontrolu nad svojim cjelokupnim teritorijem UN, je upozorio na posebice problematičnu situaciju u Donjecku i Luhansku koji se ovih dana zbog ratnih zbivanja ne skidaju s informativnih programa i sadržaja.

“Teška situacija na teritorijima Donejcka, Luhanska i Krima koji ne kontrolira ukrajinska vlada mogla bi ograničiti pristup uslugama i negativno se odraziti na ostvareni uspjeh. Manjak terapija, prevencije zaraze s majke na dijete, prekidi pedijatrijskog liječenja i seksualno nasilje, potkopavaju utjecaj ukrajinskog nacionalnog odgovora na HIV u teritorijima koje ne kontrolira, a koji su već disproporcionalno više pogođeni epidemijom”. upozorio je UN 2019. godine u svojemu izvješću.









Kad se sve zbroji, UN je u tom izvješću procijenio kako je u Ukrajini sveukupno 250 777 osoba živjelo s HIV dijagnozom, a 2020. godine, UN-podaci su zabilježili blagi porast, sa 260 000 osoba. S druge strane, HZJZ, pozivajući se na podatke domaćeg registra za HIV/AIDS ističe kako je prvi slučaj u Hrvatskoj zabilježen 1985. godine, a do kraja 2021. godine, zabilježeno je sveukupno 1899 zaraženih osoba, čime je situacija u Hrvatskoj oko ove bolesti iznimno povoljna sa svega 71 novooboljelom osobom prema najsvježijim godišnjim podacima.

Također, prošle godine su se U Hrvatskoj razvila 23 nova slučaja AIDS-a, a od posljedice eskalirajućeg zdravstvenog stanja s virusom HIV-a, preminulo je 9 osoba, a nacionalni prosjek zaraze bio je 1.8 na 100 000 stanovnika.

Veliki rezultati

“U posljednjih pet godina prosječan broj godišnjih novodijagnosticiranih slučajeva HIV-a/AIDS-a bio je 92 (raspon 71-106), što stopom od 2,3 na 100.000 stanovnika Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije (5,4/100.000 je prosjek za zemlje EU/EEA u 2019. godini).

Pojavnost infekcije HIV-om u Hrvatskoj je na razmjerno niskoj razini s blagim trendom porasta novodijagnosticiranih osoba do 2015. godine, kada je zabilježen najveći broj novih prijava HIV/AIDS-a (117), a od 2015. godine bilježi se pad broja osoba s novodijagnosticiranom infekcijom HIV-om.

Blagi trend porasta novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om u razdoblju od 2003. do 2015. godine dijelom možemo objasniti uspješnijim otkrivanjem infekcije povećanom dostupnošću testiranja (u zdravstvenim ustanovama i zajednici). Broj oboljelih i umrlih od AIDS-a ima stabilan trend niske pojavnosti, zahvaljujući dostupnosti antiretrovirusne terapije koja uspješno može zaustaviti napredovanje bolesti pretvarajući infekciju HIV-om u kroničnu bolest koja se vrlo dobro može držati pod kontrolom. Broj umrlih od HIV/AIDS-a je veći u odnosu na 2016. kada je taj broj iznosio 8 dok je u 2021 umrlo 19 osoba od HIV-a/AIDS-a”, objasnio je HZJZ na svojim web stranicama epidemiološku sliku HIV-a u Hrvatskoj.

Epidemija HIV-a, kako u Ukrajini, tako i u ostatku istočne Europe, problem je s kojim se hrvaju brojni tamošnji nacionalni, ali i međunarodni aktivisti i stručnjaci. Dok je Hrvatska pokazala veliko srce prema ukrajinskim izbjeglicama, pomažući im sa smještajem, hranom i zapošljavanjem, ovdje iznijeti podaci nisu se previše spominjali u javnom prostoru. Stoga se postavlja pitanje, je li se Hrvatska pripremila za povećani broj slučajeva HIV zaraza i možemo li doista apsolutno pomoći potrebitima, čak i kada je riječ o zarazi koja uz terapije, treba i psihičku podršku, kako zbog

neizlječivosti, tako i nepravedne stigme koja samo dolijeva ulje na vatru u već dovoljno teškoj situaciji?

Zaboravili na bolest

Uz zdravstveni sustav, kao produžena ruka i podrška za zdravstvene teme djeluju i organizacije civilnog društva, rekao nam je Davor Dubravić iz HUHIV-a, odnosno Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a, jedne od najdugovječnije i najrazvijenije udruge u Hrvatskoj za informiranje i podršku oko bolesti koje se nerado spominju, HIV-a i hepatitisa.

“Organizacije civilnog društva jednostavnije komuniciraju i održavaju odnos sa zajednicom (građanima), koji preferiraju neke usluge obaviti u tim organizacijama. Često se preferiraju zbog dostupnosti, te velike stručnosti za izazove populacija s kojima rade i slično. Mogu kroz jednostavnije procedure odgovoriti na neposredne potrebe građana, poput naše udruge koja jednostavnim putem omogućuje povjerljivo i besplatno testiranje na spolno prenosive infekcije, i savjetovanje“, objasnio je Dubravić.

Uz informacije i pomoć u osiguravanju testiranja, pa potom i tretmana, HUHIV osim informacijama djeluje i psihološkom podrškom, a Dubravić kao magistar psihologije ne može ne naglasiti koliko je takva podrška važna kod doznavanja dijagnoze. Jednom kada se potvrdi dijagnoza HIV-a, Dubravić opisuje kako pacijenti potrebite lijekove dobivaju besplatno u sklopu zdravstvene skrbi u individualnoj komunikaciji s liječnicima tzv. odjela 6 u zagrebačkoj klinici za Infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Aktualna kriza, ističe nije utjecala na sigurnost opskrbe lijekovima. Osim praćenja situacije u Hrvatskoj, HUHIV je upoznat i sa situacijom u drugim dijelovima svijeta. Tako je Dubravić otkrio kako pojedine zemlje istočne Europe, u usporedbi s Europskom unijom, imaju nezadovoljavajući odgovor na HIV.

“Pristup terapiji, zakonske barijere u ostvarivanju prava ranjivih skupina, konzervativni propisi i ideološki napori koji čine preventivne i interventne postupke manje dostupnima, općenito nedostatni pristup u području prevencije, stigmatizacija društva – sve su to otežavajući faktori koji ne samo da narušavaju kvalitetu života osoba koje žive s HIV-om, već i onemogućuju pristup testiranju onima kojima je testiranje potrebno“, nabrojao je Dubravić probleme ustvrdivši kako situacija u istočnoj Europi definitivno nije povoljna. Kako podaci sugeriraju, situacija nije dobra ni u Ukrajini, ali je Dubravić pohvalio napore ukrajinskih civilnih društava koje su to željele promijeniti. “Prije ratnog stanja, napori su se vidjeli u nizu projekata koje su ukrajinske organizacije radile”.

Teška situacija

Provodile su preventivna testiranja, zalagale za prava pacijenata, brojile rekordne brojeve i članova Udruge (ako razgovaramo o udruzi pacijenata u Ukrajini, poput 100% Life), a nakon ratnog stanja, u uskoj suradnji s ukrajinskim Ministarstvom zdravstva, u distribuciji terapije za one u potrebi.

“Moje mišljenje je da u izvanrednim situacijama, nažalost ali ujedno i na sreću, možemo vidjeti neopisivu važnost i ulogu organizacija civilnog društva jer je bliskost i mogućnost neposrednog kontakta s građanima tada vrlo važan faktor u ciklusu brige za pacijente ili korisnike“, objasnio je Dubravić.

Ipak HUHIV se primarno bavi situacijom u Hrvatskoj, a Dubravić ocjenjuje dosadašnju suradnju s Ministarstvom zdravstva, s Gradom Zagrebom, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Klinikom za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević i ostalim suradnicima vrlo pozitivnom.

“Naše zasebne snage se utrostručuju uspješnim suradnjama, i tada bilježimo promjene. Ljepota našeg posla je u tome što smo u neposrednom kontaktu s korisnicima, čujemo njihove priče, probleme, pokušavamo im dati ono što možemo, a ono što ne možemo, potrudimo se da znaju gdje mogu potražiti. Građani u nas imaju veliko povjerenje, zbog toga smo vrlo često prepoznati kao kvalitetni partneri jer se u našem iskustvu krije odgovor na pitanja – što im treba, i kako im to možemo pružiti?

Ipak, s obzirom na nepredvidljiva događanja, moramo motriti situaciju, kontinuirano razgovarati s ljudima i pripremati nove strategije jer se struktura potreba naših građana mijenja iz godine u godinu“, zaključuje Dubravić napominjući kako je zaštita spolnog zdravlja izazov u kojem je potrebna multisektorska i multidisciplinarna suradnja.

U Hrvatsku ih je stiglo 14

Iako za sada nije bilo organiziranog odlaska do ukrajinskih izbjeglica (budući kako je uloga uloga Klinike između ostalog, distribucija terapije i praćenje statusa zdravlja ) , iz udruge navode da je u njihove prostore dobrodošao svatko u potrebi, uključujući i izbjeglice iz Ukrajine koji imaju izazove u području spolnog zdravlja.

Ministarstvo zdravstva za Dnevno.hr je potvrdilo kako se sve osobe koje žive s HIV-om liječe u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” te je spomenuta zagrebačka bolnica ujedno, ističu, i Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje osoba zaraženih HIV-om. Istaknuli su kako je stručnjacima referentnog centra, kao i epidemiolozima HZJZ-a bila poznata situacija s HIV-om u toj istočno europskoj državi koja je sada pogođena ratom.

“Informacija o tomu gdje se može dobiti skrb je poznata liječnicima u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj kao i nevladinim udrugama (npr. Hrvatski crveni križ, HUHIV, ISKORAK itd.). Isto tako informacija o liječenju zaraze HIV-om u Hrvatskoj proslijeđena je liječnicima koji liječe oboljele od zaraze HIV-om u Ukrajini, a hrvatska Vlada je također 7. ožujka donijela Odluke o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine koja uključuje i pravo na besplatnu zdravstvenu skrb”, poručili su iz Ministarstva zdravstva i naveli kako trenutno nije bilo nikakvih problema u ostvarivanju zdravstvene skrbi za raseljene osobe iz Ukrajine koji žive s HIV-om.

“Prema podacima Referentnog centra za liječenje zaraze HIV-om dosad je 14 izbjeglica iz Ukrajine zatražilo pomoć zbog zaraze HIV-om. U 13 slučaja se radilo o osobama koje su se već liječile u Ukrajini, a u jedne osobe je zaraza HIV-om otkrivena u Hrvatskoj. Svima njima je pružena skrb u skladu sa standardom pružanja skrbi sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Zasad je u samo jedne osobe bilo potrebno bolničko liječenje, no nije bilo potrebe za intenzivnim liječenjem niti je bilo smrtnog ishoda. Izbjeglice dolaze u Hrvatsku, a i u druge zemlje, uglavnom bez ikakve medicinske dokumentacije, no obzirom na dobro stanje to nije poremetilo pružanje skrbi.

Dostupnost lijekova za liječenje zaraze HIV-om je vrlo dobra. Ulaskom u EU se u Hrvatskoj ubrzala registracija novih antiretrovirusnih lijekova tako da su našim bolesnicima dostupne kombinacije lijekova koje smatramo lijekovima izbora te nije za očekivati probleme u opskrbi lijekovima, a cijena je također regulirana odgovarajućim propisima”, otkrili su iz Ministarstva zdravstva konkretne brojke.

Dok je situacija u Hrvatskoj stabilna i pod kontrolom, država je ovoga puta pokazala spremnost pomoći ratnim izbjeglicama iz Ukrajine, računajući, kao što je vidljivo, na svaki faktor, a ni mali ljudi, svakodnevni građani također nisu zakazali u otvaranju svojih domova i pomaganje žrtvama kojima je rat 24. veljače oduzeo sve. No, kako za izbjeglice koji žive s HIV-om, tako sa svim drugim ljudima kojima je postavljena ova dijagnoza, edukacija o HIV-u nije važna samo radi prevencije zaraze, već i kako bi se destigmatizirali oni koji zarazu nisu uspjeli izbjeći, a koji zbog svoje dijagnoze ne bi trebali izgubiti toplinu ljudske podrške i društvenog prihvaćanja.