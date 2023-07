Ukrajina ce legalizirati kanabis: Koristit ce ga u plemenite svrhe

Autor: I.G.

Ukrajinska vlada nastoji donijeti odluku o legalizaciji medicinskog kanabisa, dijelom potaknuta traumom koju je prouzročila ruska invazija. Zakon o legalizaciji medicinskog kanabisa prošao je prvo čitanje u ukrajinskom parlamentu 13. srpnja, a zakonodavci rade na njegovoj doradi prije drugog čitanja ovog jeseni. Ako se zakon usvoji, to bi omogućilo pristup tretmanima na bazi kanabisa osobama s različitim zdravstvenim stanjima, uključujući rak i PTSP.

Ukrajina je već 2019. godine pokušala legalizirati medicinski kanabis, no prijedlog zakona nije dobio potrebnu potporu u parlamentu. Međutim, situacija se promijenila nakon što je Rusija u veljači prošle godine pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu. Ratni događaji ostavljaju trajne posljedice na psihu boraca i civila, što može dovesti do razvoja PTSP-a. Prema podacima ukrajinskog ministarstva zdravstva, čak 57 posto Ukrajinaca je u opasnosti od razvoja posttraumatskog stresnog poremećaja zbog rata.

I prije su ga uzgajali

Inače, kanabis ima dugu povijest u Ukrajini. Ta država bila je jedan od najvećih svjetskih proizvođača konoplje u doba Sovjetskog Saveza, no tijekom vremena, zbog stigmatizacije i regulacija, upotreba kanabisa i proizvoda na bazi kanabisa postala je ograničena.

“Zemlja je vremenom počela stigmatizirati kanabis i ljude koji ga koriste”, rekla je za Forbes Lana Braslavskaia, PR-ovka za web-stranicu o kanabisu AskGrowers, sa sjedištem u Kijevu.

“Prije rata, mogli smo prognozirati kada bi moglo doći do legalizacije najprije medicinskog, a zatim i rekreacijskog kanabisa u Ukrajini. Vremenski okvir varirao je od pet do deset godina, ovisno o smjeni vlasti i stasanju nove generacije. Sada je prilično teško to prognozirati jer nije jasno kada će ovaj rat završiti”, dodala je Braslavskaia.









‘Trebat će nam lijekovi od kanabisa’

“Rat čini problem boli bližim svim slojevima stanovništva”, rekao je za POLITICO Taras Ratušni, aktivist i suosnivač NVO-a koji se dugi niz godina bori za legalizaciju medicinskog kanabisa u Ukrajini.

“Razumijemo da danas u Ukrajini ima više od dva milijuna ljudi kojima su očajnički potrebni ljekoviti pripravci od kanabisa. Shvaćamo da će takvih ljudi biti još više nakon završetka rata, a takve lijekove posebice trebaju ranjeni vojnici s PTSP-om”, rekao je Mihailo Radutski, čelnik odbora za zdravstvenu politiku u ukrajinskom parlamentu.









Predloženim zakonom uspostavit će se sustav licenciranja za uzgoj kanabisa te omogućiti zdravstvenim ustanovama i poduzetnicima kupnja, prijevoz, skladištenje i izdavanje lijekova na bazi kanabisa. Liječnici će moći i propisivati njihovu upotrebu.