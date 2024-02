Uklonjen simbol pod kojim se ginulo: Nadležni izdali naredbu, sve je nestalo u sekundi

U Splitu na Blatinama je osvanuo grafit ‘Znamo da vam smeta’ s istaknutim početnim slovima ZDS, uz hrvatsku zastavu s prvim bijelim poljem. Zid je prefarbn. Prema najnovijim informacijama nadležnih, grb s prvim bijelim poljem nije zabranjen ako nema oznaku ‘U’.

Podsjećamo, prošle je godine Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Dotadašnji Zakon o prekršajima donesen je 1974. i nije se bitno mijenjao Zakon nije odvraćao počinitelja od ponavljanja djela niti je ispunio ulogu da sankcija bude pouka drugima kako se prekršaje ne isplati činiti.

Novi je Zakon izglasan u travnju prošle godine, a za prekršajna djela više nema zatvorske kazne, nego se sva djela iz prekršajne sfere sankcioniraju novčanim kaznama. Neke kazne u maksimalnom opsegu povećane su i do 33 puta, kao što je, uzvikivanje povika "Za dom spremni" koji se prije kažnjavao od 20 do 150 eura ili kaznom zatvora do 30 dana, a sad je za to raspon kazne od 700 do 4000 eura.

Nekima smeta, neki se ponose

Podsjećamo, Za dom spremni, skraćeno ZDS, pozdrav je koji je nastao u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Njime su se služili pretežito pripadnici ustaškog pokreta. Taj pozdrav bio je jedan od simbola ustaškog režima te je kao takav upotrebljavan na svim službenim dokumentima NDH. Početkom 1950-ih dio hrvatske emigracije pavelićevskog izvorišta napustio je pozdrav Za dom spremni!, smatrajući ga politički kompromitirajućim.

Pozdrav je ponovo populariziran tijekom Domovinskog rata, u kojem su ga kao krilaticu upotrebljavale postrojbe HOS-a. Tijekom Domovinskog rata i nakon njega pozdrav se često upotrebljavao u javnosti te je bio prisutan u medijskom prostoru i popularnoj kulturi. Odlukama Visokog prekršajnog suda od 27. siječnja 2016. i Ustavnog suda od 8. studenoga 2016. pozdrav Za dom spremni proglašen je protupravnim jer “simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije, kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti”. Usprkos tomu, pozdrav se upotrebljava u hrvatskom javnom prostoru zbog suprotnih presuda u odnosu na one Visokoga prekršajnoga suda te odluka tijela javne uprave RH.