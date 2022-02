(VIDEO) JEZIVA SNIMKA: Tisuće zloglasnih čečenskih ratnika zaziva Alaha i kreće u napad na Ukrajinu?

Autor: Dnevno.hr

Ramzan Kadirov, čelnik ruske pokrajine Čečenije i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je u subotu da su čečenski borci raspoređeni u Ukrajini i zatražio od Ukrajinaca da svrgnu svoju vladu.

U video snimci postavljenoj na internetu, Kadirov je rekao da čečenske postrojbe dosad nisu pretrpjele nikakve gubitke i dodao da bi ruske snage bez problema mogle zauzeti velike ukrajinske gradove ali je njihova zadaća da izbjegnu gubitke u ljudskim životima.

Opravdavajući invaziju, kaže da će Putinova odluka da napadne Ukrajinu spriječiti neprijatelje Moskve da iskoriste zemlju za napad na Rusiju. Čečenski borci lojalni Kadirovu imaju ozloglašenu reputaciju i optuženi su za kršenje ljudskih prava.

Putin je također u petak zatražio od Ukrajinaca da se dignu protiv svoje vlade, za koju je rekao da ju čine “neonacisti”. U petak se na društvenim mrežama pojavilo više snimki koje prikazuju čečenske borce u Groznom kako se spremaju za odlazak u Ukrajinu.

Čečenija je nekad ratovala s Rusijom ali sada je pod kontrolom Putinova režima.

Snimka koja kruži vjerojatno je stara nekoliko dana ili tjedana, javlja Disclose.tv.

JUST IN – Chechen paramilitary (known as Kadyrovites) have been mobilized and are preparing to depart for #Ukraine, according to the Russian news outlet Baza.pic.twitter.com/dRWPg1H1xJ — Disclose.tv (@disclosetv) February 25, 2022







Ipak, na drugim fotografijama vidi se da su se čečenski borci zaputili u Ukrajinu, piše Dailymail.co.uk.

MORE – However, there is indeed evidence that Chechen kill squads have been sent to fight in Ukraine.https://t.co/NoyPVmfAeI — Disclose.tv (@disclosetv) February 25, 2022







Novinar Guardiana objavio je i snimku na kojoj se navodno vidi mobilizacija čečenskih boraca u Groznom: