UKLJUČITE SE: Uskoro kreće tradicionalna humanitarna prodaja božićnih drvaca na Trgu bana Jelačića

Autor: Dnevno

Hrvatski Caritas predstavio je na konferenciji za novinare u srijedu, 11. prosinca, u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu nacionalni program “Za 1000 radosti – probudi dobro u svijetu” te najavio 18 godinu za redom tradicionalnu humanitarnu prodaju božićnih drvaca na Trgu bana Jelačića u Zagrebu koja će se održati u subotu 14. prosinca kako bi se prikupila pomoć za siromašne obitelji diljem Hrvatske.

Na konferenciji su sudjelovali predsjednik Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak, ravnatelj Hrvatskog Caritasa mons. Fabijan Svalina, izvršna direktorica Odnosa s javnošću i Marketinga Privredne banke Zagreb Vilijana Belas, glasnogovornica Hrvatskih šuma Ana Juričić Musa, ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu Ljuba Duvnjak, izaslanica zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić, a konferenciju je moderirao glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić.

Predsjednik Hrvatskog Caritasa biskup Josip Mrzljak istaknuo je veliku povezanost između Caritasa i Božića. „Božić i Caritas su zapravo jedno. Što je Božić? Ako gledamo izvana možemo dobiti dojam da je to je neka vanjska proslava, no Božić je Božji dar u kojem Bog sebe daruje čovjeku. Tu je izvor i našega Caritasa“, rekao je mons. Mrzljak. Istaknuo je kako su, uz materijalna sredstva, važna i djela iz ljubavi te kako je smisao u tome da čovjek daruje drugoga čovjeka.

“Živimo u vremenu za koje nas je papa Franjo upozorio da nas zahvaća virus konzumerizma. To je opasan virus. Ne smijemo darove svoditi na ono izvanjsko, već je važno ono unutarnje. U Caritasu su jako važni volonteri, oni koji će s ljubavlju dati i najmanji dar. Zaista je važna ljubav, ona je zapravo Caritas. To je ono što bismo trebali činiti ovih božićnih dana – ponajprije biti dar jedni drugima. Na taj ćemo način doživjeti Božić i animirati druge da daju svoj dar onako kako oni to budu mogli i znali”, naglasio je predsjednik Hrvatskoga Caritasa.

Govoreći o trećoj nedjelji došašća kao Nedjelji Caritasa, biskup Mrzljak je istaknuo važnost materijalnog pomaganja, no i to da ono treba biti produhovljeno – u duhu ljubavi i međusobnom darivanju.

“Bog je ljudima mogao dati puno toga, a dao je sebe. Dao je najviše što je mogao dati. Tako i mi činimo kada darujemo sebe, svoje vrijeme, svoje darove, svoju brigu za one koji su u potrebi. Caritas treba biti prožet duhom ljubavi”, zaključio je biskup Mrzljak.

Ravnatelj Hrvatskog Caritasa mons. Fabijan Svalina najavio je kako u sklopu 18. nacionalnog humanitarnog programa “Za 1000 radosti – Probudi dobro u svijetu”, Hrvatski Caritas u suradnji s Hrvatskim šumama i Gradom Zagrebom organizira promotivno-humanitarni događaj prodaje božićnih drvaca.

“Zagrepčankama i Zagrepčanima će u subotu 14. prosinca od 8 do 14 sati oko spomenika na Trgu bana Jelačića biti ponuđena božićna drvca kako bi se prikupila pomoć za siromašne obitelji diljem Hrvatske. Nabavljajući drvca s korijenom građani djeluju ekološki, pomažu obiteljima u potrebi, te podupiru očuvanje zelenih resursa Hrvatske. Na Trgu bana Jelačića bit će ponuđeno ukupno 200 drvaca, a za svako drvce moguće je dati i više od predloženog iznosa, ili ga kupiti i namijeniti obitelji u potrebi”, istaknuo je mons. Svalina.

Naglasio je da će volonteri Hrvatskog Caritasa, odnosno članovi Franjevačkoga svjetovnog reda i Frame te učenici Nadbiskupske klasične gimnazije pomagati zainteresiranima da izaberu božićno drvce za svoj dom, odnijeti im ga do prijevoznog sredstva, a za one kojima je to nužno, omogućen je i besplatan prijevoz drvaca do kućnog praga.

“Hrvatski Caritas će na prigodnom štandu nuditi i svoje promotivne materijale: narukvice, privjeske, kartice, šalice i vrpce, a dobrovoljni prilozi namijenjeni su također siromašnim obiteljima. Učenici Nadbiskupske klasične gimnazije na svojem će štandu građanima predstaviti projekt ‘Od malih stvari se kreće, a male stvari kreću od tebe’. Uz taj projekt predstavit će i inicijative vezane uz prekomjerno služenje mobitelima te razvrstavanje i recikliranje otpada.”

“Ovom događaju na Trgu bana Jelačića kao gosti-podupiratelji-promotori potporu će – uz predstavnike Grada Zagreba, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskih šuma – uz ostale dati i Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, Ana Konjuh, hrvatska teniska FED Cup reprezentativka i Marija Anzulović, bivša odbojkaška reprezentativka i trenerica, a očekujemo i simpatizere te podupiratelje iz svijeta svijeta umjetnosti, medija i znanosti“, pojasnio je mons. Svalina.

“Zahvaljujem svima koji su se dosad uključili u akciju ‘Za 1000 radosti – Probudi dobro u svijetu!’ bilo pozivom na donacijski telefon 060 9010, novčanim prilogom na račun akcije, on-line uplatom putem www.caritas.hr ili nošenjem narukvice. Zahvaljujem također kolegama iz nadbiskupijskih i biskupijskih te župnih Caritasa, bez čije bi pomoći tijekom cijele godine mnoge obitelji u potrebi teško prolazile kritične životne situacije”, rekao je mons. Svalina.

“Zahvaljujem i Hrvatskim šumama, Gradu Zagrebu, kao i volonterima Frame i Franjevačkog svjetovnog reda, učenicama i učenicima Nadbiskupske klasične gimnazije i njihovoj ravnateljici, koji godinama vjerno omogućuju da uoči Nedjelje Caritasa na središnjem zagrebačkom trgu možemo organizirati ovaj tradicionalni humanitarno-promotivni događaj”, naglasio je mons. Svalina.

Mons. Svalina zahvalio je i predstavnicima medija koji svojim angažmanima i praćenjem ovakvih događaja čine da oni postanu poznati građanima diljem Hrvatske te brojnim radijskim, ali i televizijskim postajama koje bez naknade emitiraju spotove te tiskanim medijima koji objavama oglasa i članaka podupiru humanitarna nastojanja Hrvatskog Caritasa.

“Pozivam Zagrepčanke i Zagrepčane da u subotu dođu na Trg bana Jelačića, gdje će tijekom prijepodneva privremeno niknuti šuma božićnih drvaca. Pozivam ih da kupe jedno božićno drvce svojoj obitelji ili pak za neku od siromašnih obitelji kojoj žele pomoći te na taj način u vrijeme došašća učine nešto dobro za druge. One koji ne mogu doći u subotu i tako pomoći, a putem medija će pratiti ili biti obaviješteni o ovoj akciji, pozivam da se u nju uključe velikodušno i solidarno”, rekao je mons. Svalina.

“Pomažući zajedno moći ćemo ostvariti ono što sami nikada ne bismo mogli i obiteljima koje se bore poslat ćemo poruku da su nam važne, da u svojim teškoćama nisu same i da Isusovo rođenje, koje u Božiću slavimo, našom djelatnom ljubavlju – Caritasom – i danas postaje životna zbilja”, zaključio je mons. Fabijan Svalina.

Izvršna direktorica Odnosa s javnošću i Marketinga Privredne banke Zagreb Vilijana Belas istaknula je da Privredna banka Zagreb u akciji „Za 1000 radosti – probudi dobro u svijetu“ sudjeluje od samoga početka.

“Ponosi smo i radosni što smo zajedno postali punoljetni u ovoj akciji. Naša je tvrtka jedna od inicijatora na području društveno odgovornog poslovanja i to ponajviše kroz pomaganje potrebitim obiteljima posebno u ovo predbožićno i božićno vrijeme. Naša tvrtka smatra da se samo konkretnim i odgovornim djelovanjem društvo može razvijati u pozitivnim smjerovima i sretni smo što sudjelujemo u nizu akciju kojima pomažemo potrebite”, naglasila je Belas.

Glasnogovornica Hrvatskih šuma Ana Juričić Musa naglasila je da su Hrvatske šume ponosne na punoljetnost ovoga projekta.

“Time što je ova akcija doživjela punoljetnost došlo je do prepoznatljivosti i građani je željno iščekuju. Građani nas od početka prosinca zovu i pitaju hoće li biti humanitarne prodaje drveća. Hrvatske šume pripremile su 200 stabala – obične smreke, Pančićeve omorike i srebrne smreke. Ona su živa pa tako ova akcija, uz materijalnu i duhovnu dimenziju, ima i ekološku dimenziju. Stabla se mogu ponovno zasaditi, koristi i sljedećeg Božića ili kompostirati i hraniti neka nova drveća”, naglasila je Juričić Musa.

Istaknula je i kako građani već 18 godina doniraju potrebite, što znači da su djelovali i vrijeme krize, a to, kako je naglasila Juričić Musa, budi određeni optimizam.

Izaslanica zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić nadovezala se na prethodne govornike ističući da i ona doživljava ovu akciju na osobnoj razini, pogotovo jer su djelatnici uprave i ureda Grada Zagreba uključeni na različitim razinama.

“Vrijeme Božića je vrijeme koje u nama potakne ono dodatno dobro, ono humano, brigu za drugoga, brigu za čovjeka. Naša je misija, posebno unutar ovoga Ureda, cijelu godinu brinuti o najpotrebitijima”, naglasila je Galić.

“Grad Zagreb će u subotu sudjelovati u kupnji božićnih drvca i time pomoći onim sugrađanima koji to ne bi mogli sami ili bi to mogli vrlo teško. Posebno sam zadovoljna zbog toga što se mi unutar same Gradske uprave organiziramo i osim ovih drvaca skupljamo sve ono što je potrebno za naše sugrađane kako bismo nekome pokazali da nije ostavljen, nije zaboravljen i da brinemo za čovjeka”, zaključila je Galić.

Ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije Ljuba Duvnjak pojasnila je na koje će način učenici volontirati.

“Budući da je škola odgojno-obrazovna ustanova, nama je kao katoličkoj školi posebno bitno odgajati djecu da budu ljudi dobra, jer Božić je poruka Božje ljubavi i dobrote prema čovjeku”, rekla je Duvnjak.

“Kao slogan Caritasove akcije odabrali smo misao ‘Odgajati da budemo ljudi dobra i da po nama bude više dobra u svijetu’. Učenici su se uključili i prije došašća pakirajući narukvice da bi to sve moglo doći u župe i škole. Uključili su se i unutar škole kupnjom narukvica, a isto tako se uključuju i ove godine na Jelačićevu trgu tako da raznose drvca i budu od pomoći”, objasnila je.

U sklopu 18. nacionalnoga humanitarnog programa “Za 1000 radosti – Probudi dobro u svijetu”, koju Hrvatski Caritas organizira u suradnji s Hrvatskim šumama i Gradom Zagrebom građanima Zagreba božićna drvaca bit će ponuđena na prodaju u subotu 14. prosinca od 8 do 14 sati na Trgu bana Jelačića (oko spomenika). Nabavljajući drvca s korijenom, građani skrbe za vlastitu obitelj, pomažu obiteljima u potrebi, ali i podupiru očuvanje zelenih resursa Hrvatske. Ukupno će u subotu na Trgu bana Jelačića biti ponuđeno 200 drvaca, a za svako drvce moguće je dati i više od predloženog iznosa ili ga kupiti te namijeniti obitelji u potrebi.