‘UHVATILA ME ZA SPOLOVILO I NEPOSTOJEĆU BRADU!’ Totalni kaos na stanici, majka se sukobila s profesorom: ‘Jesi li ti kontaktirao moje dijete za seks?’

Autor: Dnevno.hr

“Jesi li ti kontaktirao moje dijete za seks?”, pitala je 56-godišnjeg profesora hrvatskog jezika i književnosti u lipnju 2019. godine, u pola bijela dana, majka jedne srednjoškolke.

Scena se odvijala u blizini autobusne stanice u Zadru, u čijoj neposrednoj blizini muškarac stanuje.

Zatim je žena pozvala policiju pa ju je profesor počeo odgurivati metlom, “časteći” je usput prostim vokabularom koji opisuje ženski spolni organ, javlja Slobodna.





‘Uhvatila me desnom rukom za spolovilo’

Nakon tri i pol sata došlo je pak do nove drame, ali ovoga puta na samoj autobusnoj stanici kada se ženi u društvu kćeri profesor približio s pivskom bocom u ruci. Pritom se tijelom unio u nju pa mu je rekla da se makne od nje, a on joj je na to uzvratio: “Dobit ćeš po pi*ki!”

No, sve je kulminiralo kad je muškarac prema ženi zamahnuo bocom koju mu je ona uspjela oduzeti i baciti na tlo te pobjeći s kćeri u autobus.

Za policiju a potom i za sud 56-godišnjak se ogriješio o članak 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je kažnjen sa 100 eura uz opciju plaćanja dvije trećine tog iznosa unutar 30 dana od pravomoćnosti presude.

“Ja nisam kriv! Tog dana su me, po povratku iz dućana, pred kućom dočekale tri žene. Jedna od njih me lažno optužila da sam njezinoj kćeri nudio seks. Ja sam to odmah zanijekao, a samo da napomenem, prije nego mi se obratila, uhvatila me desnom rukom za spolovilo i prešla dlanom preko testisa da bi me na kraju uhvatila za nepostojeću bradu.

‘Ja sam žrtva u ovom postupku’

“Što se tiče pivske boce, to je bila zatvorena limenka koju sam nosio iz dućana zajedno s drugim namirnicama”, rekao je u svoju obranu optuženi muškarac dodajući da ga je ta žena, nakon što je negirao tvrdnje, udarila dva puta.

Jedan je bio koljenom u bedro a drugi, tvrdi dalje, tako što ga je potegnula za ruku pa je dobio masnicu. Žene su pred njim pozvale policiju koju su dugo čekali.









“Ja sam žrtva u ovom postupku! Pola sata od hvatanja za moje testise, uzeo sam metlu i stavio je toj ženi pred nos, kao reakciju na nepostojeću bradu. I tada sam kriknuo povišenim tonom psovku. Izletjela mi je, pa sam dobio još dva udarca nakon kojih sam povikao: ‘Idi, idi!‘”, zaključio je optuženi.