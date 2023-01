UHIĆENE FATALNE ČUVARICE ZATVORA: Seks*** se sa zatvorenicima, davale im božićne poklone: ‘Dvaput ga je oralno zadovoljila’, kolege ih brane

Iz daleke Britanije dolazi nam priča kakve se često spominju u kuloarima, ali se rijetko zaista o njima javno govori te sve dođe pod djelovanje nadležnih službi.

Naime, tri zatvorske čuvarice u najvećem britanskom zatvoru završile su iza rešetaka zbog seksualnih afera sa zatvorenicima i krijumčarenja stvari unutar zatvorskih zidina.

Nakon tih događanja, 500 članova zatvorskog osoblja prolazi obuku kako bi se takve i slične stvari spriječile u budućnosti.

Zatvorske djelatnice Jennifer Gavan (27), Ayshea Gunn (27) i Emily Watson (26) zatvorene su u posljednje tri godine zbog odnosa sa zatvorenicima, a njihovi tajni poslovi odvijali su se u 250 milijuna funti vrijednom zatvoru HMP Berwyn u Wrexhamu, gdje su smješteni odrasli muškarci prijestupnici kategorije C, piše Daily mail.

Do svega je došlo nakon što je Gavan dobila osam mjeseci zatvora u prosincu prošle godine, nakon što je prokrijumčarila mobitel 25-godišnjem zatvoreniku Alexu Coxonu. Na sudu je objavljeno da mu je slala svoje fotografije putem Snapchata te da su se “ljubili tijekom njihove veze” koja je trajala od travnja do srpnja 2020. Gavan je priznala krivnju za nedolično ponašanje u javnosti nakon što je prihvatila 150 funti da donese mobitel.

“Iznenađen sam što joj zaposlenici zatvora izražavaju podršku i kritiziraju druge zaposlenike Berwyna. Mislim da je ovo stvar na koju bi rukovodećim osobama u zatvoru trebalo skrenuti pozornost”, čudi se sudac Niclas Parry.

Do ovog je odnosa došlo godinu dana nakon što je kolegica Ayshea Gunn imala aferu s zloglasnim zatvorenikom 29-godišnjim Khuramom Razaqom. Ona je, tvrdi se, razmjenjivala telefonske pozive s Razaqom koji su bili “vrlo seksualni”, a koji su se odvijali tijekom njegove 12-godišnje zatvorske kazne zbog urote za pljačku. Pretragom Gunnine spavaće sobe otkrivene su snimke para na kojima se ljube i grle, a također su pronađene i fotografije na mobitelu koje su bile snimljene u njegovoj ćeliji. Sudu je također rečeno da je Gunn prokrijumčarila gaće zatvoreniku koje je sakrila u svome grudnjaku. Bila je osuđena na godinu dana zatvora 2019. godine.

Treća njihova kolegica Emily Watson također je osuđena na godinu dana zatvora jer je izvršila seksualni čin nad zatvorenikom u njegovoj zatvorskoj ćeliji. Watson je provodila toliko vremena s Johnom McGeejem da je osoblje ubrzo postalo sumnjičavo te je pokrenulo istragu protiv nje. Tri puta su bili sami u njegovoj ćeliji, gdje mu je dvaput priuštila oralni seks, a jednom su imali odnos. Jedan od tih odnosa dogodio se na Božić, kad je Watson ušla zatvoreniku u ćeliju i zadovoljila ga.

U zatvoru je provedena inspekcija, a pokazalo se da su sigurnosni sustavi tamo dobri. Zatvorsko osoblje inače se provjerava svakih 10 godina, a često im se provjeravaju i društvene mreže, posebno onima na ‘rizičnijim‘ pozicijama poput zatvorskih čuvara. Također je uvedena poboljšana zaštita ulaza kako bi se pomoglo u borbi protiv krijumčarenja predmeta zatvorenicima.

