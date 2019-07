Uhićena i treći huligan koji se dovodi u vezu s napadom na 77-godišnjaka u Puli

Autor: Dnevno/Dr. K.

Policijski službenici su u večernjim satima u nedjelju uhitili dvojicu muškaraca koje se dovodi u svezu s događajem, javili su iz PU Istarske. Jedan je uhićen na području Pule, a drugi na području Zagreba.

Kasnije navečer u nedjelju Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je tijekom večeri na području Zagreba uhićen i treći muškarac kojeg policija dovodi u vezu s napadom na 77-godišnjaka na području Pule.

77-godišnjak, kojeg su na terasi pulskog kafića Old City Bar na Danteovom trgu brutalno napala trojica mladića s maskama na glavi, ispričao je za Glas Istre što se dogodilo.

“Došli su oko šest sati i dirali hrvatsku i istarsku zastavu koje vise na terasi. Upozorio sam ih da to ne čine, a oni su rekli da u 9:30 sati moraju na postrojavanje u vojsku te da su pred zastavom svaki dan. Onda su otišli i vratili se nakon sat vremena s palicama, maskama i kapuljačama na glavama. Nisu ništa rekli, samo su me počeli tući. Udarali su me u glavu, u ruku, a nakon što sam pao, nogama su me tukli po rebrima”, rekao je muškarac, koji je u kafiću gdje se napad dogodio radio kao čuvar inventara.

Trenutno se nalazi u bolnici jer su mu slomljena tri rebra i ruka.

Divljanje huligana snimile su nadzorne kamere, a policija još uvijek provodi ispitivanja.

Inače, policija je tijekom dana intenzivno radila na ovom slučaju te je razgovarala s napadnutim muškarcem i vlasnikom kafića koji je istražiteljima dao snimke s nadzornih kamera.

Glasu Istre je potvrđeno da će sva trojica napadača biti prijavljena za kazneno djelo nanošenja tjelesne ozljede.