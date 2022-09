UHIĆENA HDZ-ovka IPAK NEĆE OVOG TJEDNA NA SLOBODU! Imenovan njezin nasljednik, isto HDZ-ovac, kojeg je imenovao također HDZ-ovac sklon vožnji u pijanom stanju

Autor: L.B.

Do otkrivanja mega pljačke u INA-i direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić isključena je iz HDZ-a.

Budući da je i ona među osumnjičenima za sudjelovanje u spomenutoj pljački i budući da je danas trebala izaći iz istražnog zatvora u Remetincu, to se ipak nije dogodilo.

Naime, nisu ispunjeni svi uvjeti za njezino puštanje na slobodu.





Ostavkom do slobode

“Časni sud ŽO HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Statutu stranke, donio je Odluku o isključenju Marije Ratkić iz članstva HDZ-a”, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik ŽO HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Mario Banožić.

Premda se očekivalo da će Ratkić danas biti puštena iz istražnog zatvora, to se nije dogodilo jer Trgovački sud nije proveo odluku PiS-a.

Naime, kako je ranije objasnila njezina odvjetnica Višnja Galešić, prvo je skupština Plinare Istočna Slavonija trebala održati sjednicu i prihvatiti njezinu ostavku te potom imenovati nasljednika, a tek tada odvjetnici mogu formalno zatražiti od suca istrage njezino puštanje iz istražnog zatvora s obzirom na to da je ostavku dala još u nedjelju, a drugi razlozi za zadržavanje ne postoje.

Imenovan njezin nasljednik

Premda je doista danas na Skupštini PiS-a ostavka prihvaćena i imenovan je novi nasljednik – HDZ-ov Mario Naglić, ostavka nije realizirana jer Trgovački sud do kraja radnog vremena nije proveo odluku Skupštine PIS-a kroz sudski registar.

No, uhićenu HDZ-ovku mijenja Naglić koji je također HDZ-ovac. Podsjetimo i tko je Damir Dekanić koji ima veliku ulogu u ovoj jako važnoj firmi. Dekanić je široj javnosti poznat ne po svojim rezultatima, već po tome što je pijan sudjelovao u nesreći sa službenim vozilom županije. Riječ je o nesreći od prije nekoliko mjeseci, a DORH još ne može utvrditi je li Dekanić pijan vozio ili je samo bio suvozač.

Zbog formalizacije još tri dana u zatvoru

Budući da Trgovački sud ne radi preko vikenda, Ratkić će stoga morati u Remetincu prenoćiti još tri noći i pričekati ponedjeljak. Potvrdila je to njezina odvjetnica za Hinu:









“Zbog isteka radnog vremena osječkog Trgovačkog suda tijekom petka formalno nije provedeno brisanje iz sudskog registra, a kako sud ne radi tijekom vikenda, nakon što taj formalni dio bude riješen, podnijet ćemo prijedlog za puštanje Marije Ratkić iz istražnog zatvora”, pojasnila je Galešić.

Ostavka je Mariju Ratkić trebala dovesti do slobode, no formalizacija je potrajala do petka poslijepodne pa će se sa slobode moći braniti tek od ponedjeljka.