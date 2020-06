UHIĆEN POSLOVNI PARTNER MILANOVIĆEVIH: Povezan je i sa hrvatskim estradnjacima

Trgovac luksuznim automobilima Ivan Inja Bašić ponovno je uhićen u novoj, zajedničkoj akciji policije i Uskoka. Bašić je pod optužbom za utaju poreza pri uvozu automobila već bio priveden lani, u prosincu, a te je prilike u istražnom zatvoru proveo tri mjeseca. Podsjetimo, u tom postupku bio je u Remetincu do početka ožujka, a onda je uz jamčevinu od pet milijuna kuna pušten da se brani sa slobode. I sada je Bašić ponovno priveden zbog sumnji na daljnje slučajeva varanja države kod uvoza automobila. Kako se saznaje iz policijskih krugova, uz Bašića u ovom je poslu sudjelovalo još sedam osoba, djelom se radi o osumnjičenima koji su obuhvaćeni prvom istragom, a to su Bernandin Budin, Robert Čarapin, Ivan Gavran, Dinko Škiljan te Dinko Plejić, međutim, istraga je proširena s dva nova lica. Riječ je o Anti Kordiću te Mirku Jonjiću. Osim toga, kroz istragu se provlače tvrtke Rent Drive i Portula, preko kojih su automobili uvoženi u Hrvatski. Problematično je uz ostalo lažiranje potrebnih dokumentata prilikom uvoza 48 vozila Nissanove linije Infiniti Q50. Prema tezama istražitelja, Bašić je s partnerima organizirao uvoz i prodaju tih automobila u Hrvatsku, izbjegavao je i plaćanje carinskih davanja, ma da govorimo o vozilima koja se nisu niti smjela uvesti. Od konca 2018.godine, sve do lanjskog ožujka, Bašić je preko svoje bosanskohercegovačke tvrtke Reli u Nizozemskoj kupio oko sto Infinitija od tvrtke Story Auto, unatoč postojanju zabrane izvoza i prodaje tih automobila većini europskih zemalja, uključuijući i Hrvatsku, Bašić aute namijenjene azijskom tržištu uvozi u BiH za koju zabrana nije postojala. Polovicu tako nabavljenih vozila prodavali su kupcima u Hrvatskoj b3ez plaćanja carine, prema optužnici, Infinitije su iz posušja prevozili preko granice do mjesta Grubine kod Imotskog. Tamo su skjladišteni kod Jonjića, a kod prelaska granice na auto su stavljali nepripadajuće registarske oznake. Među kupcima Bašićevih luksuzih automobila našla su se i neka zvučna imena pa je tako jedno takvo vozilo pribavio Dani Olmo, bivši Dinamovac i španjolski reprezentativac. Vlasnik Bašićeva vozila je i Tomislav Svetina, ali i Zoran Pripuz vlasnik poznatog poduzetnika Petra Pripuza.Inače, Bašićev brat Milenko jedan je od osumnjičenika u aferi Vjetroelektrane zajedno s Josipom Rimac, a sami Inja Bašić poslovno je surađivao s obitelji aktualnog predsjednika Zorana Milanovića. Tvrtke u kojima je Milanovićev pokojni brat Krešo bio partner podizale su kredite, radi čega je on pod hipoteku stavio roditeljski stan, međutim, Bašićpreuzima udjele Kreše Milanovića i njegova partnera u tvrtki Modestus koja u Dubrovniku kupuje zemljišta na kojima je planirana gradnja poslovno-stambenog kompleksa. Posušak Inja Bašić, inače je bravar po struci,a zagrebačkoj je javnosti poznatiji po svojim poslićima na Knežiji, gdje je vodio tvrtku Click Motors preko koje je naizgled legalno uvozio luksuzne jurilice iz inozemstva. Od njega je skupocjeni BMW kupio izbornik Zlatko Dalić, njegov BMW vozi i bivši Dinamov trener Nenad Bjelica, a luksuzne jurilice od njega su nabavljali i razni drugi sportski menadžeri i nogometaši.