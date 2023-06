UGROŽENA JE SIGURNOST HRVATSKE! Milanović i Plenković postaju dio ozbiljnog problema: Vojska i obavještajna agencija srljaju prema krizi

Autor: Ivana Violić

Bit će razriješen nakon dogovora o nasljedniku, komentirao je još prije nekoliko mjeseci premijer Andrej Plenković činjenicu da Vojnom sigurnosno-obavještajnom agencijom još rukovodi Ivica Kinder koji je smijenjen nakon što je utvrđen cijeli niz nezakonitosti i nepravilnosti u toj agenciji, koja posljednjih godina vrvi aferama na koje su djelatnici i ranije upozoravali i premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji se po svemu sudeći zbog svojih ratova ovom tematikom nisu ni stigli pozabaviti na odgovarajući način.

Iako su se usuglasili o Kinderovu odlasku, Plenković i Milanović još se nisu dogovorili o njegovu nasljedniku, a njemu uskoro istječe i redovni mandat pa ionako kaotična situacija u VSOA-i postaje još kaotičnija. To nije nimalo bezazleno jer je riječ o sigurnosnom pitanju i tematici koja bi se u svakoj ozbiljnoj zemlji odrađivala s velikom odgovornošću i zrelošću. Kako je Kinder ipak djelomično izgubio utjecaj u VSOA-i, tako je ondje svoj utjecaj počeo graditi pukovnik Ivan Jurišić, koji navodno i uživa njegovo povjerenje, a koji u obezglavljenoj Agenciji nastoji oživiti desno krilo, što mu mnogi zamjeraju.

Brojni interesi

Osim Jurišića, svoj utjecaj u Agenciji nastoji izgraditi i Tomislav Krpan, jedan od aktera afere Kameleon koji je ujedno i Kinderov pomoćnik za analitiku. Bilo kako bilo, interesi se vuku na sve strane, a u svemu tome posljedice snosi sama Agencija jer VSOA još nema novog ravnatelja. Pitanje je kada će ga uopće i imati jer predsjednik Milanović po svemu sudeći ne namjerava pristati na prijedlog resornog ministra Marija Banožića koji već neko vrijeme lobira za Miju Validžića, kojemu je sklon i premijer Andrej Plenković.





Premda je Milanović svojedobno prihvatio Validžićevo unapređenje, upitno je koji je njegov stav o Validžićevu imenovanju na poziciju prvog čovjeka jedne od najvažnijih agencija u zemlji, a oni bliski predsjedniku tvrde kako on pukovnika Validžića ne namjerava podržati niti ga želi vidjeti na toj poziciji. U vladajućoj stranci, sasvim razumljivo, očekuju da će se predsjednik suprotstaviti ministrovu prijedlogu, iako bi se predsjednik i premijer o ovom imenovanju ipak morali usuglasiti, neovisno o tome tko je potencijalni kandidat za Kinderova nasljednika.

Ipak, to je teško očekivati jer Milanović i Plenković nikako ne uspijevaju smiriti tenzije i sjesti za zajednički stol kako bi postigli konkretne i važne dogovore koji su nužni za funkcioniranje države. Milanović bi na čelu VSOA-e rado vidio generalicu Gordanu Garašić, prvu generalicu u Hrvatskoj vojsci nakon 1990. godine, kojoj nije nesklon ni ministar Banožić, a za koju se zalagao i bivši predsjednik Ivo Josipović, no navodno premijer Plenković tom idejom ipak nije bio oduševljen premda se činilo da su Banožić i Milanović na korak do dogovora. Nedavno je Milanović neimenovanje ravnatelja VSOA-e pokušao prebaciti na HDZ-ovce, odnosno na Plenkovića, objavljujući javno niz dopisa kojima mu se obraćao, a koje je ovaj ignorirao. Situacija je, kad je riječ o obrani, komplicirana na više razina pa još nije poznat ni novi zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta, a to je mjesto također dulje vrijeme upražnjeno, još otkako je protiv bivšeg zapovjednika, generala Mate Pađena, pokrenut stegovni postupak.

Morao u mirovinu

On je tijekom postupka ipak stavljen na raspolaganje, a učilištem upravlja kao zamjenik. Po završetku stegovnog postupka načelnik Glavnog stožera je i povukao prijavu protiv generala Pađena, koji je u međuvremenu umirovljen, a za zapovjednika HVU-a admiral Hranj predložio je kontraadmirala Predraga Stipanovića, ali s tim prijedlogom Banožić nije suglasan jer u MORH-u najavljuju reorganizaciju Učilišta koju Stipanović u četverogodišnjem mandatu ne bi uspio provesti jer bi prije isteka morao u mirovinu.

Još od umirovljenja brigadira Elvisa Burčula, čemu se Milanović oštro protivio, nije popunjeno ni mjesto zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, osim toga, predsjednik nije pristao potpisati odluku o kandidatu za vojnog predstavnika Hrvatske pri NATO-u, te je odbio i kandidata za vojnog izaslanika u Londonu, a prazno je i mjesto vojnog izaslanika u Srbiji, za čije imenovanje više od godinu dana nije ni pokrenuta službena procedura. Banožić je pak nedavno produljio mandat načelniku Glavnog stožera Robertu Hranju, koji je krajem prošle godine trebao u mirovinu. Upitno je i tko će i kada biti imenovan nasljednikom direktora Glavnog stožera Ivice Olujića, a tu su i Ratno zrakoplovstvo i Obalna straža. Sve su ovo izuzetno značajni dijelovi obrane u kojima se čekaju imenovanja vodećih ljudi, a kako se vladajući svađaju, tako s njihovim svađama slabi utjecaj Hrvatske vojske i hrvatske obrane, što je samo po sebi poražavajuće.