ALARMANTNO! Ugrožena energetska sigurnost države! Hrvatska bi sutra mogla ostati bez struje

Autor: Vuk Radić/7DNEVNO

Hrvatska je, bez da je javnost uopće toga svjesna, od početka listopada u velikim problemima. Naime, posljednjeg dana u rujnu ugašena je nuklearna elektrana Krško u susjednoj Sloveniji i neće raditi idućih mjesec dana. To, samo po sebi, i ne bi bio problem jer NE Krško svako malo gasi svoju proizvodnju struje zbog redovnog održavanja i remonta koji traje nekih tridesetak dana. Problem je što Hrvatska od Krškog dobiva 350 megavata struje. Kada uzmemo u obzir ugašeni Krško i činjenicu da cijeli niz hrvatskih elektrana ne radi zbog kvarova ili tehničkih problema, pojavljuje se ozbiljna opasnost — Hrvatska bi mogla ostati bez struje.

Visokorangirani zaposlenici HEP-a, koji su zbog odmazde Uprave zamolili da sačuvamo njihovu anonimnost, obratili su nam se zabrinuti za energetsku sigurnost Hrvatske. Iako se slažu da je procjena da bi Hrvatska zapravo mogla ostati bez struje pretjerana, ne odbacuju da bi se to zaista moglo i dogoditi. Pogotovo ako se nastavi s lošim upravljanjem energetskim resursima u Hrvatskoj. Iako je zadatak osiguravanja energetske sigurnosti Hrvatske u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, jedan od ključnih sudionika u tom procesu je i HEP koji je dužan održavati proizvodnju struje kako bi se ta sigurnost mogla i održati.

“Tu dolazimo do glavnog HEP-ovog problema”, objašnjavaju nam ovi iskusni energetski eksperti, “a to je predsjednik Uprave Frane Barbarić, koji u cijelom svom mandatu nije napravio ništa kako bi popravio loše stanje u proizvodnji hrvatske struje”. Iako se svi slažu da je Barbarić naslijedio dio problema u HEP-u, zaposlenici nam objašnjavaju kako je stvorio puno više problema nego što ih je zatekao. HEP naprosto ne ulaže u obnavljanje postojećih pogona i tako dovodi Hrvatsku na rub održivosti opskrbe električnom energijom. U istom trenutku kada se gasi NE Krško, u Hrvatskoj ne radi termoelektrana (TE) Rijeka koja može isporučivati 320 megavata, ne radi blok A u termoelektrani-toplani (TE-TO) Osijek, hidroelektrana Plat izvan pogona je zbog tragičnog požara i neobično dugog remonta. S druge strane, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) zabranila je rad blokova A i B u TE Sisak te TE Jertovec. TE Plomin također je u velikim problemima jer, kako kažu dobro upućeni stručnjaci za energetiku, ta termoelektrana je pogođena brojnim tehničkim problemima i više ne radi nego što radi. Posljednji put kada je isključena iz mreže zbog kvara, bilo je prije dvadesetak dana. Kako bi se održala energetska sigurnost u Hrvatskoj, energetski stručnjaci ističu kako ćemo morati kupovati još veće količine struje na burzi. To znači da će Hrvatska morati uvoziti još više od trenutačnih 40% struje koja dolazi iz uvoza, ali će morati kupovati i po 30% višim cijenama, koliko su skočile nakon gašenja Krškog na HUPX-u, Mađarskoj energetskoj burzi.

Škakljiva pitanja

Pitanja o katastrofalnom stanju u HEP-u uputili smo Barbariću nekoliko puta ovog mjeseca, ali niti jednom nismo dobili odgovor. No, od ljudi iz HEP-a doznajemo da je Barbarić bio bijesan što je naš list prošlog tjedna objavio da je ušao u sukob sa suradnicima oko količine butelja vina koje će se naručiti za otvaranje Energetskog parka Korlat — on je, naravno, inzistirao da se naruči 160 umjesto 80 boca — te sada odbija odgovarati na pitanja. Njegova šutnja, naravno, ne umanjuje prijetnju hrvatskom energetskom sustavu, kao ni činjenicu da HEP ne održava pravilno svoja postrojenja te tako ugrožava ne samo građane Hrvatske već i industriju koja ovisi o fiksnim cijenama energije i njenom stalnom dotoku, bez nepotrebnih prijetnji. Iako bi neki mogli reći da je nerazumno cijelu krivnju za ovakvo stanje svaliti na Barbarića, što je djelomično točno, zaposlenici HEP-a upozoravaju kako je Barbarić preuzeo potpunu kontrolu nad kompanijom i niti jedna odluka se ne donosi bez njega. To dovodi do katastrofalnih grešaka u poslovanju.





Od samog početka mandata na čelu HEP-a, s prvim danom 2018., Barbarić je posebnu pažnju posvetio HEP-ovom projektnom društvu Program Sava. To je društvo osnovano 2012. s jednim jedinim zadatkom — razviti i provesti jedan od najkompleksnijih projekata u povijesti te državne kompanije. Program Sava trebao je urediti cijelu dionicu Save od granice sa Slovenijom do Siska. Ovaj monumentalni projekt, koji je trebao koštati više od milijardu i 400 milijuna eura, a koji je trebala kreditirati Svjetska banka i trebao je uključiti brojne sektore — energetiku, gospodarenje vodama i šumama, te građevinu — bio je povjeren HEP-u zbog činjenice da je na toj trasi Save trebalo biti izgrađeno desetak hidroelektrana.

Hidroelektrane koje su trebale biti sagrađene na toj trasi od Slovenije do Siska imale su dvostruku funkciju. Osim što su trebale proizvoditi ogromnu količinu energije, trebale su imati i funkciju reguliranja vodostaja Save. Zato je, između ostalog, HEP od prvog dana projekta surađivao s Hrvatskim vodama, ali i Gradom Zagrebom te Zagrebačkom i Sisačko-moslavačkom županijom. Hidroelektrane su trebale povećati sigurnost Zagreba, smanjiti mogućnost izlijevanja Save, a tako veliki infrastrukturni projekt pripremio bi područje u Zagrebu uz samu rijeku za izgradnju velikih projekata, kao što je nedavno najavljeni Zagrebački Manhattan. Tako bi Zagreb napokon postao grad koji živi na rijeci, a ne bježi od nje, gdje podrumi uz Savu više ne bi svako malo poplavili i gdje bi se stvorila sasvim nova vizura. Uz to, hidroelektrane bi proizvodile čistu obnovljivu energiju koja bi pokrivala 10% potreba grada za električnom energijom.

Loše odluke jednog čovjeka

Ono što je cijeli projekt činilo još zanimljivijim jest mogućnost da se veliki dio projekta financira iz fondova Europske unije. Sve to Barbarić očito nije vidio ili je bio krivo savjetovan, kada je zaključio da taj projekt nije zanimljiv HEP-u pa je krajem 2018. likvidirao Program Sava i tako ugrozio šest godina rada na projektu na kojem su radile stotine ljudi u nekoliko desetaka državnih tvrtki i lokalnih uprava. Da nije ukinut, projekt je mogao biti spreman za realizaciju još u mandatu ove Vlade. Dobro upućeni izvori iz HEP-a sada govore: “Barbarić je u svoje ime odlučio i o koristima drugih sudionika u projektu te o javnom interesu, a pritom nije ni od koga tražio suglasnost ili očitovanje. Ono što je najtužnije je da nikoga nije ni obavijestio o namjeri da HEP prekida sve aktivnosti u ovom projektu,” govore ljudi u HEP-u i ističu da je ovo samo još jedan primjer loših odluka u firmi u kojoj jedan čovjek, Barbarić, odlučuje baš o svemu. “Ovakvi promašaju nažalost su pravilo, a ne iznimka. Ono što je neprihvatljivo je da ovakve greške ne radi na svoj račun, već na račun zaposlenika HEP-a, Grada Zagreba i hrvatskih poreznih obveznika,” dodaju.

Barbarić, tvrde u HEP-u, ima i objašnjenje zašto je ukinuo Program Sava. Poziva se na inicijativu Vlade kojom se želi smanjiti broj agencija i društava u državnom vlasništvu koje su ocijenjene kao nepotrebne i čiji se poslovi mogu pripojiti nekoj drugoj agenciji ili tvrtki, kako bi se ostvarile uštede. Barbarić svojim kolegama govori kako je upravo to bila njegova namjera, no izvori iz HEP-a govore kako to nema nikakvog smisla jer je Barbarić istovremeno s odlukom o ukidanju Programa Sava osnovao novo društvo, VHS Zaprešić, i zadužio ga za samo jedan djelić tog velikog projekta — malenu hidroelektranu uzvodno od Zagreba. Ta elektrana nema niti jedan od benefita koje bi imao Program Sava, niti ostvaruje strateške vodne i energetske ciljeve. “Osnivanjem ovoga novog društva broj HEP-ovih društava nije smanjen, a nije ostvarena ni nikakva ušteda,” kažu nezadovoljni u HEP-u. Barbarić nam nije odgovorio na postavljena pitanja oko ukidanja ovog projekta.

Stručnjaci u HEP-u nastavljaju sa svojim upozorenjima oko Barbarića. Već smo pisali kako je veliki broj njih otišao iz HEP-a, a taj će se trend samo nastaviti. “Otkako je postao predsjednik Uprave, Barbarić je bez ikakvog obrazloženja uskratio stručno usavršavanje zaposlenika što se u prethodnim godinama pokazao kao sjajan program unutar HEP-a,” govori nam jedan visokopozicionirani zaposlenik. Od drugih zaposlenika, pak, doznajemo da je Barbarić ipak dao objašnjenje zašto HEP ne podržava postdiplomske studije svojih zaposlenika kada je izjavio da “takvo obrazovanje ne služi ničemu.” Kako je gospodin Barbarić odradio samo dodiplomski studij prava na Sveučilištu u Zagrebu, moguće je da ne prepoznaje važnost postdiplomskog obrazovanja u vodećoj hrvatskoj energetskoj kompaniji. “Paradoksalno je,” govore nam zaposlenici, “da to isto usavršavanje nije bilo uskraćeno zaposlenicima HEP-ovih ovisnih društava, tako da su samovoljom Barbarića samo zaposlenici vodećeg društva HEP-a d.d. dovedeni u ponižavajući i neravnopravan položaj u odnosu na svoje kolege iz primjerice HEP ODS-a gdje ne postoji „zabrana daljnjeg obrazovanja.”

Potpisivanje svakog naloga

Apsurdna koncentracija Barbarićeve moći pojavljuje se i u najsitnijim detaljima koji, zatim, dovode do katastrofalnih posljedica. Od njegovog postavljanja na mjesto predsjednika Uprave, Barbarić mora osobno odobriti putni nalog u inozemstvo. Ovo vrijedi čak i za članove Uprave i sve direktore društava. Tako se nebrojeno puta dogodilo da su se direktori našli nemalo iznenađeni neodobravanjem već zakazanih i plaćenih poslovnih putovanja, osramoćeni i stavljeni u poziciju svršenog čina i traženja nelogičnih obrazloženja prema poslovnim partnerima zašto im put nije bio odobren.

Ogroman se skandal dogodio prije desetak mjeseci kada je nekolicina direktora i članova uprave, među kojima su bili članovi Uprave Nikola Rukavina, Tomislav Šambić i Petar Sprčić, direktor Energetskog parka Korlat Dražen Lovrić te tada novopostavljeni direktor Sektora za strategiju i razvoj HEP-a Nikola Plavec, trebali otputovati u Nordex, njemačku kompaniju koja se bavi proizvodnjom komponenti za vjetroelektrane. Tamo su trebali dogovoriti nabavu opreme za Energetski park Korlat u vrijednosti 500 milijuna kuna. Barbarić je odbio trojici od njih potpisati putne naloge, pa tako nisu otišli na ovaj bitan sastanak.

Iako smo Barbarića pitali zašto nije odobrio ovo putovanje, on nam na pitanja nije odgovorio. Ipak, od osoba bliskih Upravi saznajemo da je odbijanje putnih naloga samo nastavak Barbarićevog bješnjenja oko činjenice da je ostao bez jednog od najbližih suradnika. Kako nam objašnjava ova osoba, Barbarić je ljutit što je na HNS-ovu inicijativu smijenjen direktor Sektora za strategiju i razvoj HEP-a d.d. Kažimir Vrankić, osoba od njegovog povjerenja, te se od tada osvećuje brojnim ljudima u tvrtki, a pogotovo Plavecu koji je Vrankića zamijenio.

Poruka prijezira

Barbarićevo uplitanje u poslovne procese na razini putnih naloga nanijelo je HEP-u nemjerljivu reputacijsku štetu na međunarodnom planu u lipnju ove godine. Naime, zabrinuti HEP-ovci nam objašnjavaju kako je zbog neodobravanja putnih naloga u HEP ODS-u, hrvatskom operatoru distribucijskog sustava, zabilježen do sada najskromniji dolazak hrvatskih stručnjaka iz područja elektrodistribucije na konferenciju CIRED koja je održana od 3. do 6. lipnja u Madridu. Radi se o najuglednijoj međunarodnoj konferenciji s globalnim utjecajem koja od 1971. okuplja vodeće ljude iz elektrodistribucijskih kompanija, sektora proizvodnje i održavanja pripadne opreme, te iz konzultantskog i akademskog sektora. “Kakvu je poruku, osim prijezira prema ovoj uglednoj konferenciji i temama koje se na njoj prezentiraju, ove godine HEP poslao ostaje da se utvrdi tek za dvije godine kad se nadamo da neće ponoviti ovakvo vlastito sramoćenje,” objašnjavaju HEP-ovci koji su zamolili za anonimnost.

U HEP-u se nadaju da će se do iduće CIRED konferencije promijeniti restriktivna politika prema obrazovanju i putovanjima, ako zbog ničeg onda zbog činjenice da će predsjedati druga uprava, no počinjenu štetu HEP i Hrvatska će još dugo opravdavati i sanirati jer će još više zaostajati u naprednim tehnologijama u distribuciji koja u EU grabi velikim koracima ka potpuno novoj filozofiji funkcioniranja. Ona omogućuje napredne mreže i pametna brojila koji su i glavna tema ovakvih konferencija kao početne točke za provedbu europskih energetskih politika. Ima li sve to na umu premijer Andrej Plenković kada obilazi briselske hodnike ili ga još ne zaustavljaju s neugodnim pitanjima iz tog sektora ne znamo, no vjerojatno će uskoro zažaliti zbog toga koga je postavio na čelo HEP-a kada se neugodnosti preliju i na njega. Pitanje ostaje zašto Plenković drži Barbarića na čelu ove strateški važne kompanije usprkos svim lošim potezima?