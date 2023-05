UGROŽENA BRANA U ZAPORIŽJU: ‘Dok obje strane traže rješenje, mogla bi puknuti i potopiti nuklearku’

Autor: Dnevno.hr/F.A.

Rekordno visoke razine vode u rezervoaru Kakovka koja se nalazi u blizini nuklearne elektrane Zaporižje, mogle bi uskoro izazvati pucanje brane i tako poplaviti teritorij te nuklearne elektrane, prema izjavama je glavnog savjetnika generalnog direktora nuklearne tvrtke Rosenergoatom, Renat Karchaa.

“Energetski kabeli koji sprovode struju do jezera za hlađenje i stanica za pumpu mogli bi biti poplavljeni zbog pucanja te brane. To bi zaprijetilo nuklearnoj elektrani Zaporižje i stvorilo moguću nuklearnu opasnost na tom području”, rekao je.

Tisuće ljudi bi moglo ostati bez domova

Prema njegovim procjenama, minimalno tri naseljena područja bi mogla biti poplavljena, ostavljajući tako 15 do 18 tisuća ljudi bez domova.





“Postoje dva rješenja za ovaj problem. Jedna je da Ukrajinci prestanu s napadima i tako nam dopuste da popravimo oštećenja na brani koja su nastala u napadima. Tako bismo dobili priliku da ispustimo višak vode u akumulacijskome jezeru- drugo rješenje je evakuacija svih tih ljudi”, izjavio je Karchaa za TASS.

Predsjednik We are together with Russia pokreta, Vladimir Rogov, izjavio je da se voda u akumulacijskom jezeru podigla za 17 metara, 2.5 metara više nego li je to uobičajeno. Po njegovim riječima, pucanje brane je vrlo izgledno.

U studenome prošle godine, nakon što su se ruske snage povukle iz obližnjega južnoga grada Hersona, satelitske snimke pokazale su znatnu novu štetu na brani. Obje strane međusobno su se optuživale za planiranje probijanja brane eksplozivom.