Ugledni SDP-ovac: 'HDZ i SDP se moraju dogovoriti oko ključnih pitanja'

Bivši SDP-ov ministar financija, Boris Lalovac, gostujući na N1 televiziji komentirao je aktualna politička zbivanja.

Lalovac se osvrnuo na najnoviju odluku Vrhovnog suda u slučaju kredita u švicarskim francima (CHF) rekavši da ministarstvo pravosuđa sada treba regulirati pitanje, u slučaju da dođe do velikoga broja tužbi dužnika protiv banaka. “Ako 125 tisuća građana krene s individualnim parnicama prema sudovima, bojim se da će to opteretiti postupak. Imate problem procedure, nalazak odvjetnika, zakazivanje ročišta, mi još ne znamo kako bi to izgledalo na sustav pravosuđa i bilo bi dobro da se ministar pravosuđa na to referira”, rekao je Lalovac.

Komentirao je i zakon o konverziji kredita u švicarskim francima, koji je donesen u vrijeme njegove vlade. “Godinu dana nakon što se napravila konverzija, banke su imale rekordnu dobit, sad vidimo da nude kredite po nikad povoljnijim uvjetima. Mislim da je situacija bila dobra i za banke i za građane“, rekao je Lalovac.

Dotaknuo se i pitanja uvođenja eura. “Građani se boje rasta cijena, boje se za cijene nekretnina. Svaki ulazak u takvu neku monetarnu uniju donosi povećanja cijena, a pitanje je hoće li poskupiti i hrana, a plaća ostane kaskati”, rekao je Lalovac, dodavši da strahovi građana jesu realni, ali da treba puno bolje i jasnije komunicirati da je uvođenje eura zapravo dobro i da će na taj način i u Hrvatskoj plaće biti prosjek i standard življenja građana Europske unije.

Lalovac se osvrnuo i na zahtjeve sindikata oko mirovinske reforme. “Prvo su rekli da će biti lom, i sad umjesto da kažu da su krivo izračunali, mi zasad još uvijek ništa ne znamo osim toga da se sve to prihvaća. Raditi do 67 godina, to su priče, ali na tržištu to ne stoji. Ljudi najbolje od sebe daju u tridesetim, četrdesetim i pedesetim godinama. Radnici koji rade na istoku, u istočnim zemljama Europe, doslovno se “izraubaju” na poslu. I zamislite sad kad još čovjeku kažete da mora raditi do 67. i da će dobiti 20 posto od zadnje dvije tri godine”, rekao je Lalovac.





Rekao je i što misli o svojim donedavnim stranačkim kolegama koji su prešli u Klub Milana Bandića. “Nisam ih nikad pitao zbog čega su prešli na drugu stranu, mislim da i oni sami moraju odgovoriti na takva pitanja. Osobno ja ne znam zbog čega su to učinili, ne zamjeram im, što ću im zamjerati, sami donose odluke, ali mislim da je to prevara građana koji su glasali za njih”, rekao je Lalovac, dodavši da se radi i o jednom obliku političke korupcije. “Da je jedan prešao ili dvojica, ali ovdje se radi o desetak ljudi koji su prešli. Ako se ovo raširi, mislim da će se morati razmatrati o reformi izvođenja izbora. Ako se dogodi da to postane obrazac za oblik ponašanja u svim sljedećim izborima, onda mislim da je to ozbiljan problem”, rekao je Lalovac.

Lalovac je odgovorio i na neugodno pitanje o stvaranju velike koalicije rekavši kako joj nije sklon. “Pogotovo jer bih potvrdio ove moje kolege koji su tako lako promijenili tabor. Vidimo u sustavu da se, dok ne dođe novi ministar, ne radi puno. Nema protočnosti kroz sustav i zbog toga se građani boje. Da te institucije funkcioniraju nevezano o tome tko je na vlasti, mislim da bi bio puno manji pritisak i puno bi se lakše vlade formirale”, rekao je Lalovac, dodavši da bi se HDZ i SDP morali dogovoriti o velikim reformama u sustavima poput zdravstva i mirovinskog sustava, jer to ne može proći bez dogovora dvije najveće stranke, a tiče se svih građana u Republici Hrvatskoj.