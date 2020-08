Ugledni epidemiolog za Dnevno komentirao rusko cjepivo! Objasnio što točno znači ‘nošenje maske na otvorenom’!

Autor: Valneo Kosić

“Kada se govori o nošenju maski na otvorenom, riječ je o nošenju maski na javnim mjestima na kojima nije moguće držati propisanu fizičku distancu od 1,5 do 2 metra. Dakle, ako bi se ljudi okupljali, onda bi trebalo nositi maske kao i u zatvorenom prostoru. To ne znači da će građani morati navući masku čim prekorače prag svog doma”, rekao je za Dnevno ugledni epidemiolog Branko Kolarić s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar”.

“Ta je najava na tragu francuske odluke da se na mjestima na kojima se okuplja velik broj turista propiše nošenje maske”, govori Kolarić i dodaje kako to nije ništa spektakularno, iako se iz medijskih napisa moglo zaključiti da će maska biti obvezna posvuda.

“Moram reći da je ova situacija vrlo logična, mi sada imamo preporuku da se nepoznatim ljudima ne približavamo, ako se već približavamo, onda je logično staviti masku, bilo to vani ili unutra”, govori nam Kolarić.

Odgovorio je i na mišljenja prema kojima nema dokaza da se zaraza širi u trgovinama.

“Kada netko kihne u trgovini, vi se toga nećete sjetiti i zbog toga epidemiolozi neće znati da ste se možda zarazili upravo u trgovini. U svakom slučaju, važno je držati razmak i nositi masku, osobito ondje gdje se ne može držati taj propisani razmak. To bi primjerice mogle biti autobusne stanice, zapravo svako mjesto gdje je gužva. Dolazi nam jesen. Svi će šmrcati, kašljati, kihati. I sada zamislite kako čekate autobus zbijeni ispod natkrivene autobusne stanice. Logično bi bilo da se i u takvim situacijama nose maske. Međutim, to je zasad sve na razini teoretskog razmatranja. Sve ovisi, naravno, o tome kakva će situacija biti ujesen.”

Komentirao je i vijesti iz Rusije prema kojima je ta zemlja registrirala prvo cjepivo za COVID-19

“Rusija javlja kako je registrirala cjepivo. Ipak, ne znamo koje je faze ispitivanja cjepivo prošlo. Da bismo mi uvezli cjepivo, ono mora proći niz testiranja. Mora ga odobriti i Svjetska zdravstvena organizacija, a i naša agencija HALMED koja bi cjepivo mogla uvesti. Dakle, procedura je vrlo stroga i mogla bi potrajati dva do tri mjeseca. Sigurno se nećemo poigravati dok ne budemo sigurni u to da je cjepivo prošlo sva bitna testiranja, a o tome neće dati sud hrvatska sama, nego šira znanstvena zajednica. Drago mi je vidjeti da se cjepiva razvijaju, ona su sigurno jedan od načina na koji ćemo suzbiti ovu pandemiju i vratiti se uobičajenom životu. Do tada ćemo morati paziti na socijalnu distancu, držati razmak, nositi maske, prati ruke i pridržavati se drugih preventivnih mjera”.

Rad od kuće

“Važno je i da se ne grupiramo gdje ne moramo. Trebalo bi organizirati i rad od kuće gdje god je to moguće. Ovi ‘open space’ prostori na radnome mjestu isto su problematični. Cjepivo, kada i dođe, ono kao i svako drugo neće imati stopostotnu učinkovitost, ali će značajno umanjiti šansu od zaraze, a oni koji su cijepljeni trebali bi imati slabije oblike bolesti. Cjepivom ćemo znatno ograničiti epidemijsko širenje bolesti.”