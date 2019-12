Ugledni Britanac razotkrio političke stranke u Hrvatskoj? ‘Jedino u Mostu nema komunista!’ Evo kako su to komentirali članovi stranke

Povjesničar i savjetnik bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, Robin Harris, u britanskim novinama The Conservative nedavno je objavio članak o nadolazećem predsjedanju Hrvatske vijećem Europske unije, a za vrijeme kojeg bi trebalo doći do izlaska Velike Britanije iz Europske unije. U svojem osvrtu u kojem analizira kako bi se u toj situaciji mogao ponašati premijer Andrej Plenković, Harris se dotaknuo i teme komunizma u Hrvatskoj te je konstatirao kako je Most NL jedina stranka u čijim redovima – nema komunista.

Harris u svojoj analizi navodi kako komunizam u Hrvatskoj nikada nije pobijeđen te da je Hrvatska preživjela ponajviše zato što je većina hrvatske Komunističke partije, ali i većina tajne policije odlučila dati priliku Franji Tuđmanu.

“Hrvatski su se komunisti zatim priključili dvjema najvećim strankama, Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) i Socijaldemokratskoj partiji (SDP). Nije bilo lustracije. Komunisti nikada nisu priznali svoja nedjela. Šok je nastupio 2014. kada je Njemačka zatražila izručenje hrvatskih agenata odgovornih za ubojstvo disidenta 1983., no još je šokantnija bila njihova osuda na doživotni zatvor u 2016. To nije, naime, potaklo istraživanje teških komunističkih zločina počinjenih u Hrvatskoj. Jedina stranka bez pripadnika komunista u svojim redovima, Most – tada dio vladajuće koalicije s HDZ-om – je inzistirao na otvaranju arhiva Komunističke partije i tajnih službi. Ubrzo nakon toga, ne slučajno, HDZ je odlučio prekinuti vezu s Mostom i koalirao s Hrvatskom narodnom strankom (HNS) koja je također ima svoje bivše komuniste. Tadašnji premijer i predsjednik HDZ-a bio je Andrej Plenković koji će uskoro presjedati pregovorima o izlasku Britanije iz EU”, konstatirao je Harris.

Grmoja: U našim redovima nema nikoga povezanog s režimom

Za komentar o ovoj Harrisovoj konstataciji zamolili smo Mostove zastupnike te istaknute članove stranke, Miru Bulja te Nikolu Grmoju.

“Mi smo bili ti koji su inzistirali da se povijest riješi. Most je tražio da se otvore komunistički i udbaški arhivi, no čim je naša koalicija s HDZ-om prekinuta, arhivi su ponovo zatvoreni“, konstatirao je Mostov Miro Bulj pa nastavio: “UDBA je i dalje duboko ukorijenjena u hrvatsko tkivo, ništa manje nego prije. Danas doduše na druge načine – kroz gospodarstvo i ekonomiju ponajviše. Zbog te ukorijenjenosti ne možemo naprijed i to nas razara kao najgori otrov!”

Bulj je kostatirao kako su i bivši predsjednik Mesić, zajedno s HDZ-om, zajedno radili protiv nekih stvari za Hrvatsku, prozvavši pritom i Vladimira Šeksa, koji slovi za sivu eminenciju HDZ-a, kao i njegovu politiku za onu u koju je ukorijenjena udbaška politika. “Lepeza ljudi proizašla je iz stare partije, a ti su ljudi danas na krilima svih političkih stranaka u Hrvatskoj. Zato im je Most bio i bit će veliki problem”, kazao je Miro Bulj.

Zastupnik Nikola Grmoja pak smatra kako je Most “čist”, zbog toga što je nastao od mladih ljudi.

“Most je nastao od mlade ekipe iz Metkovića pa je logično da nema nikog tko je povezan s režimom. Koalicija Most i HDZ pukla je zbog toga što smo mi inzistirali na otvaranju komunističkih i udbaških arhiva”, kazao je Nikola Grmoja pa nastavio: “Znamo koliko je bivših komunista završilo u HDZ-u. Kada su arhivi otvoreni, jedno od imena koje se spominjalo bio je i Zlatko Bogović, a uz njega kao kodno ime ‘Kolega’ Vladimir Šeks. Nakon što smo izašli iz koalicije, arhiv je uskoro zatvoren. Uostalom, zna se da su stare strukture infiltrirane u glavne političke stranke u Hrvatskoj, a mi smo mlada snaga koja to sve želi razotkriti“, zaključuje Nikola Grmoja.