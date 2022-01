‘UGLEDAJMO SE NA ŽIDOVE, KINEZE I ALBANCE!’ Naš stručnjak upozorava Plenkovića: ‘Ovakvo davanje novca promašen je projekt!’

Autor: Guste Santini / 7dnevno

Dosadašnja politika prema dijaspori bila je na razini “obveze” dijaspore da daje i “prava” matice zemlje da prima, gotovo uzima, a da pritom nije dužna dijaspori ni pristojno zahvaliti. To je bilo i jest bedasto da bedastije ne može biti, kako bi to rekao naš mudri narod. Kao uvod u današnju raspravu promotrimo danu izjavu, prije nekoliko dana, premijera Andreja Plenkovića: “Osigurat ćemo izdašne pakete za one koji se žele vratiti u Hrvatsku”. Pjesma “Ribar” Petra Preradovića: “Ribice lude, hodite amo, ribice, kuda bježite tamo!” dobro ilustrira ovogodišnji poklon hrvatskim građanima. Svake godine za blagdane dobijemo poneki poklon. U prošlim vremenima pokloni su bili puno veći i obilniji. Tako nam je naš premijer Andrej Plenković obećao kako će Lijepa Naša vratiti kontrolu, vlasništvo, nad INA-om. Hrvatski građani su, na početku prvog mandata premijera Andreja Plenkovića, bili šokirani od – ushićenja.

Neumjesne primjedbe

Za to što se INA nije vratila u hrvatsko vlasništvo postoje objektivni razlozi, tvrde predstavnici vladajuće koalicije, i tomu dodaju kako će samo katastrofičari i uvijek nekorektna i zavidna oporba, samo željna vlasti (vladajući nemaju tih ambicija jer im vlast pripada Božjom milošću), ukazivati kako obećanje nije izvršeno. Drugim riječima, oporbu ne zanimaju objektivni razlozi. Činjenica da nismo čuli objektivne razloge neumjesna je primjedba. Baš je “zločesta” ta oporba. Čak ne poštuju blagdane, što je, priznat ćete, nedopustivo. Ove godine nam je obećan povratak mladih obitelji koje su emigrirale. Vlada Andreja Plenkovića dat će ponudu koje obitelji koje su otišle “trbuhom za kruhom”, neće moći odbiti. Neće izdašnu pomoć financirati samo hrvatski porezni obveznici. Svi porezni obveznici EU-a će se solidarizirati s politikom stranke na vlasti i zdušno plaćati veće poreze kako bi se vratile mlade hrvatske obitelji koje su otišle u neizvjesno i nepoznato “trbuhom za kruhom”. To ne može provesti bilo koja vlada. To može provesti samo vladajuća koalicija na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Treba pozdraviti prijedlog Vlade premijera Andreja Plenkovića kako će se financijski podržati povratak mladih obitelji koje su napustile Lijepu Našu. Ideju kako je poželjno i potrebno vratiti mlade obitelji valja odlučno, bez zadrške, pozdraviti i podržati. Ta izgubili smo u proteklih trideset godina četiristo tisuća građana koji su emigrirali. To je velika inicijativa i zaslužuje veliki pljesak svih građana. Prikupljenih četiristo tisuća potpisa Mosta i partnera s tim nemaju ništa zajedničko. Nažalost, nije nam poznato koliko se prijedlog temelji na analitičkom pristupu, a koliko je u razradi ideje sudjelovao poznati i ugledni, u balkanskoj krčmi, “Doktor rukavina” (sve potrebno znanje nalazi se u njegovu rukavu).

Utemeljili dom

Možete biti pametni, možete biti jako pametni i možete biti još pametniji, ali vaša, ili bilo čija pamet, ne može niti će zamijeniti potrebni analitički pristup. Analitički pristup odlučan je alat u pripremi bilo koje mjere. Zbog toga uvijek ističem kako znanost i obrazovanje predstavljaju temeljni resurs razvoja. Ako su razlozi iseljenja samo ekonomske naravi, tada, uz potrebnu argumentaciju koja će odgovoriti na pitanje “zašto”, valja dodatno obrazložiti (bilo bi potrebno dokazati) koliko će se mladih obitelji vratiti. Ni to nije dosta. Treba predočiti hrvatskoj javnosti analizu troškova i koristi kako bi se namjera Vlade dokazala kao bolje rješenje u odnosu na rješavanje nekog ili nekih drugih problema. Ovako oporba, darujući našeg premijera Andreja Plenkovića (Most) titulom diktatora, što bi naš mudri narod preveo kao “Baćuška” ili “Brko”, želi nam naglasiti kako naš premijer smatra ispravnim ako od jednih uzima da bi drugima dao. Poduzetnici govore gotovo isto – uredno plaćamo poreze koji se ustupaju drugim građanima pa smo, prema tome, manje vrijedni građani ove zemlje. Nažalost, istina je da se u Hrvatskoj uzima mnogo više nego što to opravdava porezni kapacitet hrvatskih građana. U Hrvatskoj se uzima više nego u Švicarskoj, odnosno Irskoj, koje su puno bogatije od Hrvatske i u kojima je prilično brojna hrvatska dijaspora. Oporba je cinična pa nastavlja – dobili smo još jedan blagdanski poklon kako bi hrvatski građani “shvatili” kako se vladajuća koalicija brine o svom narodu. Objektivno, bez studije nije moguće podržati bilo koju, pa ni ovu inicijativu. Osim toga, važno je argumentirano, na temelju znanstveno provjerljivih argumenata, pokazati zašto su mladi napustili Lijepu Našu.

Treba rangirati (ponderirati) razloge odlaska kako bi Vlada premijera Andreja Plenkovića mogla učinkovito (bez jalovih troškova) “poništiti” razloge odlaska i tako vratiti brojne iseljene obitelji. Taj i takav potez premijera Andreja Plenkovića valjalo bi pozdraviti. U protivnom, bojim se da bi priča mogla sličiti mnogim dosad ispričanim pričama, kojih se sjećamo, ali koje su ostale priče ili nisu ni približno dale očekivane rezultate. Prema izjavi premijera Andreja Plenkovića očekuje se povrat od “čak” 4000, što je “čak” 1 posto od ukupnog broja hrvatskih građana koji je emigrirao, u zadnjih trideset godina, otkako smo “svoji na svome”.

Ispričana priča

Objektivno, kao što sam to na ovim stranicama više puta rekao, u maloj i nerazvijenoj zemlji koja je svjesna svog siromaštva (mi to nismo!), nije jednostavno vratiti mlade obitelji koje su se odlučile na odlazak iz zemlje. Jednostavno, jedinstveno tržište znači i jedinstveno tržište rada. Cijene radne snage diktiraju zemlje koje ostvaruju veliku dodanu vrijednost pa, prema tome, mogu ponuditi mnogo veće plaće. Posebno je teško “vratiti” onaj dio emigracije koji je već uspio ili je na putu da uspije. Emigranti koji nisu uspjeli pokušat će pomoću financijske potpore pokrenuti vlastiti posao. Prema tome, najavljena inicijativa premijera Andreja Plenkovića može polučiti određene rezultate, ali time se problem “mlade” emigracije neće riješiti. Osim toga, da bi se uspjelo u naumu, nije dovoljno osigurati samo potrebna financijska sredstva. Potreban je sustavni pristup, cijela priča počinje izradom plana s jasno postavljenim ciljevima. Potrebno je educirati povratnike kako bi pod nadzorom mentora (i recenzenta) izradili dobar i održiv poslovni plan. To je jednako potrebno za građane koji žive u Hrvatskoj, kao i za građane koji se vraćaju iz inozemstva. Jednostavno, to je mnogo kompleksnija priča od osiguranja potrebnih financijskih sredstava. Kao pilot-projekt predlažem premijeru Andreju Plenkoviću da pokrene poslovni inkubator u Banovini.

Cilj dosadašnje diskusije bio je da objasni probleme komunikacije i eventualne suradnje između države i “mlade” emigracije kojoj je poznato stanje u Hrvatskoj, koja svjedoči iste ili gotovo iste kulturne i ine vrijednosti i što je posebno važno, poznaje hrvatski jezik, te posjeduje “žive hrvatske korijene”. Hrvatska dijaspora sasvim je druga priča. Stara je više stotina godina. Nije odgojena u “hrvatskom ozračju” pa ne dijeli hrvatski svjetonazor. Druga, treća, četvrta, i ne znam koja generacija Hrvati su samo po imenu i sjećanju što su im pričom prenosili njihovi očevi i djedovi. Ipak, dijaspora bi mogla postati veliko bogatstvo hrvatske države koje je, nažalost, godinama na “ugaru”. Teško mi je naći veći i poželjniji presjek skupa (zajedničku mjeru) od stanovnika matice zemlje i njezine dijaspore.

Kineski primjer

Dovoljno je prisjetiti se židovske, irske, albanske, kineske i mnogih drugih dijaspora kako bi se identificirao značaj dijaspore za maticu zemlju. Moć Židova temelji se na izvrsno umreženoj i moćnoj dijaspori. Irski narod je umirao od gladi jer se zaraženi krumpir koji je bio osnovni prehrambeni proizvod naprosto nije mogao konzumirati. U desetak godina, polovicom XIX. stoljeća, iselilo se, procjenjuje se, gotovo dva milijuna Iraca. Bio je to demografski kolaps. Brojna dijaspora s vremenom je postala bitan čimbenik irskoga gospodarskog čuda. Borba i ostvarenje nezavisnosti Kosova ima se dijelom zahvaliti financijskoj pomoći dijaspore koja se samooporezivala i tako osigurala potrebna financijska sredstva. Uz židovsku, vjerojatno je najutjecajnija kineska dijaspora. Teško je zamisliti prisutan gospodarski rast i razvoj kineskog gospodarstva, uključujući znanstvenu razinu, bez odlučujućeg sudjelovanja kineske dijaspore, i to kako u operativnom, tako i u financijskom pogledu. I tako dalje.









Hrvatska, nažalost, u svojoj kratkoj povijesti nije posvetila potrebnu pažnju vlastitoj dijaspori. Dijaspora je imala pravo pomagati u ratu, davati i slušati. Tadašnje vlasti su uspostavile odnos po kojem je takav status trebao zadovoljiti dijasporu. U vrijeme rata dijaspora je nesebično pomagala i šutjela, kao što šuti i danas. Koliko je pritom novca “isparilo”, vjerojatno nikad nećemo doznati. Dijaspora je i prije rata pomagala ako su politički uvjeti to dopuštali. Podsjetimo, koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog koja se godinama gradila u Zagrebu poklon je naših američkih iseljenika. Vjerojatno su mnogi američki Hrvati, izravno ili neizravno, financirali najznačajniju koncertnu dvoranu u Hrvatskoj, a da je nikada nisu vidjeli. Navedeno valja identificirati kako postoje velike mogućnosti i spremnost dijaspore da konvergira, u obostranom interesu, matici zemlji. Na hrvatskoj političkoj sceni dijaspora je, nažalost, i danas kao što je to bila jučer, ipak “neželjeno” dijete.

Dijametralne razlike

Iz dosadašnje diskusije razvidno je kako autor ovih redaka zastupa mišljenje kako je potrebno odlučno preispitati postojeću politiku i osmisliti plan kojim bi se ubrzao proces konvergencije dijaspore i matice zemlje. Uspostavu odnosa matice zemlje i njezine dijaspore valja konstruirati putem presjeka skupova koji karakteriziraju Hrvatsku i njezinu dijasporu u određenoj zemlji. To je važna napomena jer presjek skupa nam kazuje što je zajedničko, recimo, u kulturnom pogledu matici zemlji i njezinoj dijaspori (recimo, u Australiji). Presjek skupa s američkom dijasporom drugačiji je od presjeka skupa s njemačkom dijasporom. Štoviše, razlikuje se sjevernoamerička od južnoameričke dijaspore. Svaka dijaspora je posebna, specifična, što identificiram kao dodatno bogatstvo. Hrvatska je različita u odnosu na njezinu dijasporu. Međutim, to nije razlog da se ignorira (odbaci) dijaspora. Naime, razlike između Hrvatske i njezine dijaspore manje su u odnosu na razlike s bilo kojom drugom zemljom. Tu činjenicu valja iskoristiti kako bi se izgradili “mostovi” suradnje između Hrvatske i njezine dijaspore.

Vezu između matične zemlje i dijaspore nije primjereno vezati samo uz gospodarske interese. Gospodarski interesi su interesi zainteresiranih strana i implicite su uvijek prisutni u tim i takvim odnosima. Međutim, ono što je moguće i potrebno izgraditi je infrastruktura koja će omogućiti umreženje zainteresirane dijaspore koja će se tako besplatno informirati koji su oblici i područja moguće suradnje. To je zadatak i trošak hrvatske države. Dijaspora i matica zemlja moraju biti slobodne u predlaganju i dogovaranju oblika suradnje. Naš bi mudri narod rekao putem ravnopravnosti do uzajamnosti. Prijedlog je da se dijaspora besplatno informira koji su mogući oblici suradnje između matične zemlje i zainteresiranog pojedinca u dijaspori, odnosno koje su mogućnosti suradnje između pojedinaca dviju ili više dijaspora. To je kompleksna veza koja će vjerojatno povećati blagostanje (sinergijski učinci) kako matične zemlje, tako i hrvatske dijaspore. Osim toga, tako organizirana dijaspora nikad nije (pre)daleko od matične zemlje. U funkciji vremena matična zemlja i dijaspora se približavaju, što rezultira povećanim (ili bar jednostavnijim) povratkom dijela dijaspore u matičnu zemlju.

Demografski krah

Drugim riječima, da imamo organiziranu dijasporu, tada bi bili jasno definirani razlozi nepoželjnog rasta dijaspore koja po nekim mišljenjima postaje egzodus. U tom bi slučaju premijer Andrej Plenković mogao jednostavnije osmisliti i provesti plan povrata dijela “mlađe” dijaspore. Hrvatska se demografski urušava. Nije to od jučer. Do jučer smo mogli kriviti one druge, ma što to značilo. Međutim, procesi demografskog urušavanja su se u posljednja tri desetljeća ubrzali. Više nije moguće kriviti druge. Hoćeš-nećeš, moramo kriviti sami sebe. Predviđa se da će popis stanovništva pokazati kako nas ima mnogo manje od četiri milijuna (oko 3,8 milijuna). Dio hrvatskih građana, koji su emigrirali, evidentirat će se kao da žive u Hrvatskoj, što je loše jer tako popis stanovništva gubi svoj temeljni smisao.









Opstojnost hrvatske države ovisit će o sposobnosti hrvatske izvršne vlasti da pokrene učinkovit i ekonomski održiv proces suradnje s dijasporom, s jedne strane, i, s druge strane, stvaranja boljih uvjeta povrata dijaspore u maticu zemlju (uključujući investitore, općenito). Za to je potrebno reformirati Hrvatsku tako da omogući svim građanima primjereno blagostanje na demokratskim osnovama. Drugim riječima, Hrvatska mora postati uređena država u kojoj će funkcionirati zakonodavna vlast koja će surađivati i kontrolirati izvršnu vlast koja mora osigurati poštovanje hrvatskih zakona. Nikakav DORH ili bilo koji drugi institut u uređenoj državi nije niti može biti problem. Birokracija nije da upravlja narodom, nego da mu služi. Znanost i obrazovanje moraju što prije doseći europske, čitaj: svjetske, standarde. Ne radimo to radi dijaspore, nego to radimo radi nas samih, kako bi se ostvarili snovi naših predaka, što će, sa svoje strane, usporiti i, potom, zaustaviti sve veće valove iseljavanja.

Troškovi prilagođivanja

Razlozi zašto preferirati vlastitu dijasporu jednostavni su i lako ih je kvantificirati – najniži troškovi prilagođavanja. Povećanje stope nataliteta u matici zemlji i dinamiziranje povrata hrvatskih građana iz dijaspore najprije bi stabiliziralo broj stanovnika Hrvatske, što bi, sa svoje strane, omogućilo dugoročno planiranje koje kolokvijalno nazivamo strategijom razvoja. Ako se nastavi ova tragična emigracija, ubrzanje gubitka stanovništva, cijela će se politika svesti na golo preživljavanje (borbu za opstanak) koja će, kako se bude smanjivao broj stanovnika, postajati sve besmislenija.

Naime, što se gubi iz vida, globalizacija je model koji, općenito, snažno dinamizira migracijske tokove. Broj migranata u svijetu raste. Ocjenjuje se kako u ovom trenutku njihov broj prelazi brojku od četvrt milijarde ljudi koji su u stalnom pokretu kako bi našli svoje “mjesto pod suncem”. Stihija je samo dodatna ugroza kako onih koji su dio migrantskog procesa, tako i građana koji su u neposrednoj blizini migrantskih putova. Problem stihije može se i mora rješavati globalno jer je to danas rastući globalni problem.

Kada smo kod globalizacije, valja reći kako dijaspora može biti čimbenik koji, po mom mišljenju, treba učinkovito integrirati modernu nacionalnu državu u svjetske procese. Upravo uspostava mreže na relaciji matica zemlja i dijaspora omogućuje nesmetanu cirkulaciju korisnih informacija. Štoviše, po određenim kriterijima moguće je operativno integrirati znanja matice zemlje i njezine dijaspore baš onako kako je to učinila Kina. Poznato je da su Kinezi nacionalno svjesni i da su ponosna nacija. Jednako je tako poznato da je kineska dijaspora, posebno u SAD-u, svoje znanje i financijska sredstva prenijela u Kinu koja je apsolutni i relativni pobjednik globalizacije. Uspjesi Kine toliko zabrinjavaju druge razvijene zemlje, da nije nezamislivo kako bi se mogao usporiti proces globalizacije, što bi bilo loše kako za Kinu, tako i za ostale razvijene zemlje. Zabrinjava prisutno “nerazumijevanje” dviju najmoćnijih zemalja koje dramatično povećava rizike i neizvjesnosti.

Zajednički projekti

Uzmimo primjer moguće konvergencije ekonomista iz Hrvatske i ekonomista iz dijaspore. Mogućnost organiziranja zajedničkih skupova na kojima bi se raspravljali teoretski i ini ekonomski problemi bili bi velik dobitak za sve sudionike. Takve bi rasprave brzo prerasle u zajedničke projekte koji bi mogli ubrzati razvoj hrvatskoga gospodarstva. Znanost je po prirodi stvari globalna. Znanost je uvijek to bila. Nema nacionalne znanosti. Postoje nacionalne znanstvene institucije kao što su to znanstveni instituti. Međutim, verifikacija znanosti moguća je jedino na globalnoj razini. Jasno, to je princip jer svjedočimo političkim potrebama pa znanost postaje vrlo ubojito oružje onih koji je zloupotrebljavaju. Što vrijedi za ekonomiju, vrijedi i za ostale znanstvene discipline. Bilo bi odlično da Ministarstvo znanosti i obrazovanja omogući fakultetima da angažiraju znanstvenike iz dijaspore kako bi podigli, u kratkom roku, postojeći standard u obrazovanju i znanosti. Ljetni kampovi u kojima bi se održavali zahtjevni seminari bili bi dobar početak. Dostupnost rezultata istraživanja nije financijski zahtjevna, a mogla bi se pokazati korisnim alatom u povezivanju znanstvenika iz matice zemlje i dijaspore. Da se brinemo kako globalizirati hrvatsku znanost, ne bismo imali problema s naknadnim doradama doktorskih disertacija.

Jednako tako bilo bi dobro povezati poslovne škole iz zemlje i dijaspore. Povezivanje studenata u vrijeme studija predstavljalo bi sadnju “mladica” koje bi sutra putem zajedničkih projekata mogle donijeti velike koristi svima, kako onima u zemlji, tako i onima u dijaspori, što bi, sa svoje strane, dodatno dinamiziralo suradnju i proces konvergencije. U kojoj smo mjeri uspjeli povezati dijasporu i maticu zemlju, moguće je ocijeniti na temelju stupnja integracije dijaspore s matičnom zemljom. Narodski rečeno, učinkovitost je određena stupnjem integracije dijaspore u život matice zemlje. Ako bi se prihvatio navedeni pristup (korekcije nabolje uvijek su moguće i poželjne), treba obaviti predradnje. Kao prvo, potrebno je osnovati ministarstvo za dijasporu.

Identifikacija dijaspore

Ministarstvo za dijasporu bilo bi interdisciplinarno i kompleksno ministarstvo – poveznica između matične zemlje i dijaspore. U prvom koraku valjalo bi učiniti inventarizaciju koja bi trebala, grubo rečeno, identificirati broj i strukturu, po više kriterija, pripadnika hrvatske dijaspore. Za početak i uspostavu metodološkog polazišta moguće je cijelu priču započeti s građanima koji imaju hrvatsko državljanstvo. Na temelju identifikacije relevantnih obilježja dijaspore valjalo bi postaviti pitanje što bi Hrvatska mogla učiniti kako bi pomogla svojoj dijaspori? To je suprotno dosadašnjoj praksi kada se vodilo računa, kalkuliralo, što dobiti od dijaspore. Umjesto “zarade na i od dijaspore” valjalo bi poraditi na identifikaciji što učiniti za našu dijasporu. To nije niti može biti trošak, to je investicija koja bi sutra mogla donijeti veliku socijalnu, i svaku drugu, dividendu. Kako ne bih “gatao”, zadržat ću se na ekonomskim pitanjima.

Bilo bi dobro da vodeća hrvatska poslovna banka, Poštanska banka, otvori poslovnu banku ili filijalu u dijaspori gdje živi velik broj Hrvata (ekonomija obujma) koja bi aktivno podržala projekte koji imaju tržišnu opravdanost bez obzira na to je li riječ o projektu koji bi se ostvario u matici zemlji ili u dijaspori ili u nekoj trećoj zemlji. Nije u pitanju samo poslovna banka kako katalizator. U pitanju su i ostale financijske institucije koje mogu, uvijek samo na ekonomski opravdan način, biti katalizator povećanja blagostanja kako matične zemlje, tako i naše dijaspore. Što vrijedi za financijsku industriju, jednako vrijedi i za trgovanje. Trgovina i trgovanje su polazište i temelj tržišnog načina privređivanja.

Veliki suficit

Konačno, riječ tržišni sugerira da je riječ o trgovini. Snažna trgovačka kuća mogla bi omogućiti uspostavu mreže, recimo na franšiznom principu, uspostavu i unapređenje razmjene u dijaspori i matičnoj zemlji. Tako bi hrvatski proizvodi bili dostupniji dijaspori, kao što bi proizvodi iz dijaspore bili dostupniji građanima u matičnoj zemlji. Hrvatska zadnjih godina bilježi suficit na računu platne bilance. Ako dinamiziramo gospodarski rast, suficit će se povećavati. Kad otplatimo kredite (ako to uopće bude potrebno), povećat će se raspoloživa sredstva za investicije. Dijaspora bi mogla biti dobro mjesto dodatne investicijske aktivnosti hrvatskih investitora, što bi cijelu priču dodatno dinamiziralo u smislu rastuće učinkovitosti.

Dijaspora ima nešto više građana nego što ih živi u Hrvatskoj. Recimo da ih ima potencijalno četiri milijuna. U roku od nekoliko godina recimo da ih je moguće umrežiti četvrtinu ili milijun. Milijun građana potencijalno povećava veličinu “hrvatskog tržišta” za četvrtinu. Ima li se u vidu da su plaće naših emigranata u prosjeku nešto veće, recimo za dvadeset posto znači, da je “hrvatsko tržište” potencijalno veće za 1,2 milijuna, što je okruglo pet milijuna. Nije potrebna posebna mašta kako bi se na temelju povećanja “nacionalnog tržišta” povećala gospodarska aktivnost. Da bi se uspostavile i iskoristile nove povoljne prilike, treba planirati onako kako sam objasnio u prošlom broju. Uz istu uvoznu zavisnost Hrvatske, supstitucija od deset posto hrvatskog deficita robne razmjene s inozemstvom (u 2020. godini robni deficit iznosi 8.645 milijuna eura) povećava proizvodnju roba iz “domaćih izvora” (dijaspore) za 1,7 milijardi eura.

Plasman robe

Pretpostavimo da je moguće u dijaspori povećati plasman domaćih roba u jednakom iznosu, ostvarili bismo poboljšanje robne razmjene s inozemstvom za 1,7 milijardi eura (više od tri posto BDP-a), što povećava pokrivenost izvoza uvozom, s jedne strane, i, s druge strane, dinamizira se robna proizvodnja kako u dijaspori, tako i u zemlji. Možemo pretpostaviti kako bi suradnja s dijasporom povećala dugoročnu stopu rasta gospodarske aktivnosti za najmanje 1 posto godišnje, što bi bila dobra pozivnica da se vrati “mlada” emigracija. Pretpostavimo da će se ove godine ostvariti gospodarski rast koji će kompenzirati pad u 2020. godini pa će veličina BDP-a biti jednaka onoj koju smo ostvarili 2019. godine. Nadalje, u sljedećoj godini predviđa se rast BDP-a za 4,4 posto, što bi povećalo BDP za 2.388 milijuna eura. Dodatno povećanje za 1 posto iznosilo bi dodatnih 542 milijuna eura pa bi ukupno povećanje iznosilo 5,4 posto, što predstavlja povećanje od gotovo tri milijarde eura. Dugoročno povećanje gospodarske aktivnosti za 1 posto (složeni kamatni račun) otvorilo bi realne mogućnosti sustizanja prosječne razine dohotka po glavi stanovnika u EU-u.

To nije cijela priča. Proizvodi koji su poznati našim iseljenicima mogli bi se marketinški dodatno obraditi, što bi povećalo potražnju za hrvatskim proizvodima ostalih građana. Povezivanje, interakcija, matice zemlje i dijaspore dodatno bi povećala atraktivnost Hrvatske u svakom pogledu, što bi, uz napuštanje balkanske krčme, ohrabrilo inozemne investitore da investiraju u programe visoke dodane vrijednosti (što je najučinkovitiji oblik jer pretpostavlja povećanje izdataka za istraživanje i razvoj).

Veća kreativnost

Kao katalizator tim i takvim procesima pridonijela bi mogućost odlaska mladih ljudi u dijasporu, gdje bi upoznali kulturu i filozofiju drugih zemalja, što bi, sa svoje strane, povećalo njihovu kreativnost. Vrijedi i obratno. Cilj rasprave bio je u vektorskim potezima ukazati na mogućnosti koje pruža brojna i raznolika dijaspora kako bi se izašlo iz začaranog kruga siromaštva. Mnogo toga nije rečeno. Cilj ove i ovakve rasprave bio je potaknuti razmišljanje, filozofiranje, kako bi se otkrile nove mogućosti koje dosad nismo (ne)namjerno koristili. Demografski slom nije moguće riješiti ako u raspravu ne uključimo resurse kojima raspolaže dijaspora. Nisu bitni samo “mladi” emigranti. Bitna je cjelokupna hrvatska dijaspora.

Izneseno nikako ne znači niti bi moglo značiti da bi bilo potrebno i moguće, putem organizirane dijaspore, utjecati na politiku odnosne zemlje. Dijaspora svoja građanska prava ostvaruje u zemlji u kojoj živi. Slobodni su odlučivati u skladu sa svojim političkim nazorima. Prisutna “aktivna politika” nekih zemalja prema svojoj dijaspori, recimo, u Njemačkoj, nije dobar primjer koji bi se smjelo slijediti. Upravo suprotno, korektno političko ponašanje je, u smislu poštovanja i nemiješanja, dobro polazište za unapređenje međudržavnih odnosa. Dakle, cilj umrežavanja dijaspore je povezivanje dijaspore u otvoren i slobodno prihvaćen sustav, koji u interakciji čuva nacionalne vrijednosti, u kojem njezini članovi poštuju civilizacijske standarde kako bi ostvarili svoje osobne ciljeve. To bi ujedno moglo biti dobro polazište kako bi se riješili prisutni problemi hrvatske dijaspore sa susjednim zemljama s kojima nikako da nađemo zajednički jezik.