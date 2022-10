‘UGASI STARLINK U UKRAJINI!’ Putinov bliski suradnik ima novu poruku za milijardera: ‘Sretno ti bilo’

Bivši ruski predsjednik rekao je Elonu Musku da povuče svoju internetsku uslugu Starlink u Ukrajini.

Dmitrij Medvedev, sada zamjenik predsjedavajućeg ruskog Vijeća sigurnosti, čestitao je biznismenu na nedavnom preuzimanju Twittera.

“Sretno u prevladavanju političke pristranosti i ideološke diktature na Twitteru. I napusti taj posao sa Starlinkom u Ukrajini,” rekao je.

Good luck @elonmusk in overcoming political bias and ideological dictatorship on Twitter. And quit 👋 that Starlink in Ukraine business

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 28, 2022