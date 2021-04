UDOMITELJI SHRVANI: ‘Došli smo na pet minuta u bolnicu, kao da nije htjela otići s ovog svijeta, a da je mi ne vidimo’

Autor: Mia Peretić

Udomiteljska obitelj kod koje je preminula dvogodišnja djevojčica boravila pune dvije godine shrvana je od bola nakon današnje tragične vijesti.

Kažu, znali su da je situacija teška, no nadali su se da će se dogoditi čudo.

Branko Bojić i njegova supruga Darija zapravo su jedini pravi roditelji male djevojčice koju je, kako se osnovano sumnja, pretukla njezina 24-godišnja majka koja se trenutno nalazi u istražnom zatvoru.

Obitelj Bojić curicu je udomila kada su joj bila samo tri mjeseca, a s njima je bila do studenog prošle godine kada ju je Centar za socijalnu skrb u Novoj Gradiški vratio biološkim roditeljima.

“Ona je bila naše dijete, naša kćerka. Mi imamo svoje dvoje odrasle djece kojima smo biološki roditelji, ali i nju smo smatrali našim prirodnim članom. Jako smo teško podnijeli odvajanje od nje, srce nam se paralo kada je odlazila, a danas se osjećamo užasno, ali i prazno”, rekao je gospodin Branko za Jutarnji list.









‘Kao da nije htjela otići, a da je mi ne vidimo’

Dodaje, zahvalan je dobrim ljudima što su na sam Uskrs omogućili njemu i supruzi da posljednji put vide malenu.

“Za nas je to bio pravi Uskrs, jer smo dobili priliku na pet minuta doći u bolnicu i vidjeti dijete na čemu se zahvaljujemo ravnatelju bolnice i ljudima koji su to organizirali i omogućili nam da je vidimo, da se barem na takav način oprostimo od nje, iako nismo razmišljali da je to oproštaj, nego samo jedan kratki susret do skorog novog viđenja u ovom životu, u našoj kući, nekako smo se u dubini duše nadali da će nam se vratiti živa i zdrava, da će se dogoditi čudo…I supruzi i meni nekako je lakše što smo je barem na kratko vidjeli, ali ova tuga ostat će nam kao trajni biljeg na duši”, rekao je Branko Bojić.









Vijest da je djevojčica umrla primili su nakon što su se vratili iz Zagreba, a kako razmišlja Bojić, kao da nije htjela otići s ovoga svijeta bez da je oni posljednji puta vide. Na kraju je poželio da se ova tragedija više nikome ne dogodi.