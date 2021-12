‘UĐITE, ALI MALO VAM JE NERED OVDJE’ Unuk ubojica prestravio i policiju! Otac monstruma traži test očinstva, ‘prosto ne veruje’

Autor: Daniel Radman

Sve više se raspliću okolnosti brutalnog ubojstva koje je u prije četiri dana šokiralo regiju. David Dudić, 24-godišnjak iz Beograda kuhinjskim nožem i odvijačem ubio je svoju baku Desanku, kako se pretpostavlja, samo zato što mu nije dala novac koji mu je bio potreban za drogu.

Kobnog dana je mladić došao u bakinu kuću u kojoj je ona živjela s drugim unukom Stefanom, a koji se oporavljao od teške ozljede na radu. Kako su mu u nesreći mu slomljene obje noge nije mogao pomoći unesrećenoj koja je tog dana slavila rođendan pa je bio promatrač stravičnog događaja.

“Bila je na tržnici i u trgovini, vukla je torbe, mučila se, da obraduje unuke. On je stigao prije nje do vrata stana, pozvao je Stefana i rekao mu da puzi i da se dovuče do vrata da mu otvori. Stefan nije mogao, a ona je u međuvremenu došla i pustila ga je u stan”, prepričao je okolnosti ubojstva otac ubojice i sin preminule, Đorđe.

Baku je 45 minuta davio i ubadao

Stefan mu je mobitelom javio da je David došao i već tada je Đorđu bilo jasno da se “sprema zlo”. Zvao je prijatelja koji stanuje u blizini kako bi netko došao u pomoć ranije, ali se ovaj nije javio na telefon. Potom je zvao i svoju majku koja mu je drhtavim glasom na pitanje “je li sve u redu” rekla: “Za sada, za sada”.

Tada je David počeo torturu. Stefan je ustao pomoći joj, ali je odmah i pao. David, iako 30 centimetara niži, bacio ga je na krevet, a potom se vratio baki koju je 45 minuta davio i ubadao. “Rekao ‘ha-ha, ispao sam iz kondicije, malo sam se zamorio'”, ispričao je prestravljeni čovjek.

Ubojica je sam otvorio policiji

Policija je došla prekasno, zvonili su na vrata, kretali se oko kuće, a onda je stigao Đorđe koji je pokušao razvaliti vrata. Ubojica je svom bratiću tada držao dva noža pod vratom, ali je na kraju popustio i sam otvorio vrata.

“Kad je otvorio rekao je policiji: ‘Uđite, ali malo vam je nered ovdje’, ja sam se zgranuo”, ispričao je potreseni čovjek.

Otac će zatražiti DNA analizu

Otac ga je na licu mjesta pitao zašto je to učinio, no odgovora nije bilo. Samo je slegnuo ramenima. Inače, David nije bio u kontaktu s ocem i bakom. Prema onome što je ispričao otac vidjeli su se svega 10-15 puta nakon što se razveo s njezinom majkom, a baku svega u nekoliko navrata. Nakon ubojstva, ispričao je novinarima, Đorđe će zatražiti DNA analizu kako bi utvrdio je li doista Davidov otac s obzirom da je i prije sumnjao.









“Tada mi nije bilo važno, sada jeste”, rekao je.

Osumnjičenom Davidu određen je pritvor u trajanju od 30 dana kako ne bi utjecao na svjedoke, ponovio djelo i zbog činjenice da je riječ o djelu za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina.