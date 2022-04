UDBAŠI IH ŽESTOKO POSVAĐALI! ‘Zamislite da skupina iz Srbije s četničkim šubarama uđe u Liku?’ Uslijedio odgovor: ‘Klasiću, što ste se tako uzbudili?’

Autor: Dnevno.hr

Molba za pomilovanjem Josipa Perkovića i Zdravka Mustača aktualizirala je raspravu o djelovanju jugoslavenske tajne službe.

U emisiji Otvoreno na HTV-u sinoć se raspravljalo o radu Udbe, ubojstvu hrvatskih emigranata, lustraciji i ulozi koju su Perković i Mustač imali u procesu stvaranja moderne hrvatske države 90-ih godina.

Emisiju je između ostalog obilježila žustra prepirka Hrvoja Klasića, Ivana Tolja i Ante Đapića.

Anto Đapić, nećak istoimenog posljednjeg ubijenog hrvatskog emigranta, rekao je da ga je ubojstvo njegovog strica 1989. godine u Njemačkoj u velikoj mjeri politički definiralo.

“U doba stvaranja hrvatske države mi smo se mnogi hrvatski domoljubi i ljudi koji smo krenuli u toj projekt nadali da će doći do velikih promjena u tom smislu da će morati otkrivati ubojice Udbe po svijetu, i ne samo po svijetu, nego da će odgovarati i za zločine počinjene po Hrvatskoj”, rekao je Đapić, dodavši da je rijetko imao sugovornike.

Povjesničar Hrvoje Klasić na suđenju Perkoviću i Mustaču bio je svjedok specijalist obrane. Rekao je da i dalje pristupamo prošlosti vrlo jednostrano te da nam svima u Hrvatskoj nedostaje samokritike i da prošlost pogledamo u oči sa svim pozitivnim i negativnim stranama. Kaže, bilo je hrvatskih emigranata koji nisu bili ekstremnog svjetonazora, ali i jako puno onih koji su sami sebe nazivali teroristima i koje su njemački, američki ili kanadski sudovi i različite službe proglasile teroristima jer su i sami bili spremni ubijati ili su ubijali.

‘Zamislite kako bi danas izgledalo da skupina ljudi iz Srbije s četničkim šubarama uđe u Liku’

“Apsolutno nema opravdanja za nijedno ubojstvo, kao ni za ubojstvo nakon Bleiburga, nema za Goli otok, nema opravdanja niti za ubojstva nakon Oluje. Tako nema ni ovdje. Međutim, ne smijemo sve emigrante staviti u isti kompleks”, poručio je Klasić. Rekao je da je 1972. godine skupina hrvatskih nacionalista ulazila s oružjem u Jugoslaviju da bi podigla ustanak.

“Zamislite kako bi danas izgledalo da skupina ljudi iz Srbije s četničkim šubarama uđe u Liku i kaže: Mi ćemo to vratiti”, rekao je Klasić.

Bivši sudac Ustavnog suda Vice Vukojević u emisiju je donio svoj dosje u Udbi od, kako je rekao, tri i pol kilograma. Rekao je da je u bivšoj Jugoslaviji bio 14 puta u 13 zatvora zbog “hrvatskog nacionalizma, podmetanja i slično”.





Umirovljeni general-bojnik Luka Džanko rekao je da se pridružio inicijativi za pomilovanje isključivo iz strukovnih razloga te da nam je naša obavještajna služba puno pomogla u ostvarenju naših ciljeva.

Prepirka Tolja i Klasića oko Bušića

Umirovljeni general-bojnik Ivan Tolj na čelu je skupine generala koja se protivi pomilovanju, a povjesničara Klasića je optužio da relativizira neka hrvatska nacionalna pitanja na potpuno neprihvatljiv način. Pritom je spomenuo emigranta Zvonka Bušića.

“Razmišljati o Zvonku Bušiću, hrvatskome mučeniku koji je 35 godina robijao da bismo mi imali slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu, da ga se naziva teroristom…”, rekao je Tolj.









Klasić je pitao tko je Bušića zatvorio, a Tolj je odgovorio da su to učinili Amerikanci i pitao što to ima veze. “Zatvoren je zato što su ga proglasili teroristom”, rekao je Klasić.

Svađa Đapića, Klasića i Tolja

Đapić je pri kraju emisije optužio Klasića za neobjektivnost, na što mu je Klasić odgovorio da nije relevantan da govori o tome.

“Recite, jesu li pojedini emigranti sebe nazivali teroristima”, pitao je Klasić Đapića, koji mu nije odgovorio na to pitanje. “Zašto ste se tako uzbudili”, pitao je Tolj Klasića.









“Što vas briga za moj rad? Pa niste vi relevantni da o mom radu govorite”, rekao je između ostalog Klasić Đapiću.

Što se tiče Perkovića i Mustača, Đapić je rekao da, da bi došlo do pomilovanja kao akta milosti, prvo treba doći do akta pokajanja. “Pravo bi pokajanje bilo kada bi se oni i njihovi zagovornici prije svega pokajali za sve zlo koje su učinili hrvatskom narodu, pa i mom stricu kojega sam našao zaklanog, rekao je Đapić, dodajući da se to od njih ne može očekivati.

O lustraciji

Upitan jesu li Nijemci suđenjem Perkoviću i Mustaču bar na simboličkoj razini pokrenuli lustraciju, Tolj je rekao da je nesreća upravo u tome što su to Nijemci trebali napraviti. “Mene je sram da je to strana država radila. To smo mi trebali napraviti”, rekao je Tolj. Upravo i danas upravo takvi kroje naš život. I Nobilo radi ovo što radi, na ovaj način, dodao je.

“Bilo je jedno od pitanja vlada li Udba Hrvatskom. Ja znam da od zadnjih 32 godine 26 godina vlada HDZ. Pa sad, zašto nije provedena lustracija, tko je nije proveo, a mogao je provesti, tko nije na sudovima proveo – pa sad…”, rekao je pak Klasić.

Vukojević je rekao da je Tuđman filmom o životu Brune Bušića pokušao vidjeti kako diže Hrvatska, može li prići lustraciji. I na sastanku cijelog državnog vrha bojim se da je ostao u manjini. Na sjednici predsjedništva HDZ-a imao je podršku i lustracija se čekala za povoljnija vremena, rekao je Vukojević.