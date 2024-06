Konačno su prelomili i poručuju: ‘Milanović će biti naš kandidat za predsjednika’

Autor: P.V.

Očekivana potvrda stigla je iz SDP-a, Peđa Grbin oglasio se nakon sjednice Predsjedništva stranke. Tamo je potvrđeno da će Zoran Milanović ponovno biti njihov kandidat za predsjednika.

No to nije sve, određeno je i kad će točno biti unutarstranački izbori, na kojima se on osobno neće kandidirati.

“Izbori nas čekaju krajem ove i početkom iduće godine. Glavni odbor je prihvato izvještaj nakon parlamentarnih izbora i da ne možemo biti zadovoljni rezultatom, ali povećanje mandata u Saboru ipak ostavlja razlog za zadovoljstvo”, rekao je Grbin i dodao:

“Naši unutarstranački izbori održat će se 14. rujna, a rokovi će početi 19. kolovoza pa će do onda svi zainteresirani imati priliku kandidirati.”

Na kraju, potvrdio je da će Milanović biti kandidat SDP-a.