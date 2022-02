‘UDARITE VIŠE, JAČE, ODMAH’ GRMLJAVINA DOLAZI IZ UKRAJINE Ministar zaziva Zapad: Treba ići korak dalje

Tenzije oko Ukrajine i Rusije se ne smiruju nakon što je u ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak potpisao odluku o priznanju ukrajinskih regija Donjeck i Luhansk neovisnim državama.

Nedugo nakon toga potpisao je uredbu svom ministarstvu obrane da uputi ruske mirovne snage u odmetnute regije na istoku Ukrajine.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je Zapad na snažnije sankcije protiv najužeg kruga ljudi oko Vladimira Putina.

Nakon što su u utorak SAD i zapadni saveznici poput Velike Britanije i EU-a najavile žestoke sankcije Rusiji, Kuleba smatra da treba učiniti više.

“Prvi odlučan korak poduzet je jučer i na tome smo zahvalni. Pritisak sad treba otići korak dalje da bi se zaustavilo Putina. Udarite njegovu ekonomiju i bliske suradnike. Udarite više. Udarite jače. Udarite odmah”, napisao je na Twitteru.

To stop Putin from further aggression, we call on partners to impose more sanctions on Russia now. First decisive steps were taken yesterday, and we are grateful for them. Now the pressure needs to step up to stop Putin. Hit his economy and cronies. Hit more. Hit hard. Hit now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022