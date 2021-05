UDARIO NOVI POTRES! GRAĐANI ZABRINUTI: ‘Očito smo preblizu epicentra, mislila sam da je 3,5 do 4 po Richteru’!

Oko 14:43 kod Velike Gorice zabilježen je potres magnitude 2,4 po Richteru, javlja EMSC.

Epicentar potresa bio je na dubini od 2 kilometra, otprilike 18 kilometara jugozapadno od Velike Gorice.

Podrhtavanje se osjetilo na širem velikogoričkom području.

Epicentar potresa bio je relativno plitko zbog čega su se brojni građani uznemiri.

Iz komentara na EMSC-u može se zaključiti kako je osjećaj podrhtavanja bio snažan, unatoč tome što je potres zapravo bio relativno slab.

“Zadrmalo se dosta, ali kratko”, “Tutnjava te lagano ljuljanje”, “Jako glasan, kratak, ali prilično jak”, “U Odranskom Strmecu se osjetio dosta. Mislila sam da je 3,5-4. Očito smo preblizu epicentra”, neki su od komentara.

M2.4 #earthquake (#potres) strikes 23 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/CUhPtXg1bL

— EMSC (@LastQuake) May 24, 2021