Udarac od kojeg se Srbija nikad neće oporaviti, kazna je to za sve što su radili Hrvatima

Autor: Lucija Brailo

Udarac od kojeg se Srbija nije oporavila i ono čega se još uvijek, unatoč svim iscrpljenim mogućnostima drži je Kosovo. 17. veljače obilježava se kao obljetnica odcjepljenja Kosova, ključnog događaja koji je ostavio dubok trag u povijesti Srbije i regije. Ovaj datum označava prekretnicu u geopolitičkom krajoliku Balkana i predstavlja kontroverzan trenutak koji je izazvao mnoga pitanja i rasprave.

Kosovo je bilo srpska pokrajina s velikom većinom albanskog stanovništva. No, tijekom 1990-ih, pod vodstvom Slobodana Miloševića, Srbija je provela represivnu politiku prema albanskoj populaciji Kosova, oduzimajući im autonomiju i namećući srpsku kontrolu. To je rezultiralo eskalacijom napetosti i sukoba, što je kulminiralo brutalnim sukobima i etničkim čišćenjem na Kosovu tijekom 1998. i 1999. godine.

Međunarodna zajednica, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama i NATO savezom, reagirala je na eskalaciju nasilja na Kosovu intervencijom koja je kulminirala NATO bombardiranjem SR Jugoslavije 1999. godine. Ova vojna akcija imala je za cilj zaustavljanje nasilja i prisiljavanje srpskog režima da povuče vojne snage s Kosova.

Težak udarac za Srbiju

Nakon NATO intervencije, međunarodna zajednica preuzela je kontrolu nad Kosovom, a 2008. godine Kosovo je proglasilo neovisnost, koju je priznalo većina zemalja članica UN-a, uključujući Sjedinjene Američke Države i većinu zemalja Europske unije. Ovo je bio težak udarac za Srbiju, koja je izgubila kontrolu nad svojom južnom pokrajinom.

Važno je napomenuti da je odnos prema Kosovu i dalje predmet kontroverze. Dok većina zapadnih zemalja priznaje kosovsku neovisnost, postoje i one koje to ne čine, poput Srbije, Rusije, Kine i nekih drugih zemalja. Srbija je uložila napore kako bi osporila priznanje Kosova i pokušala povući priznanje od strane nekih država. Međutim, ti napori nisu donijeli značajne rezultate.

Kosovari su izrazili zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama zbog njihove uloge u podršci neovisnosti Kosova, što je rezultiralo podizanjem spomenika bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu u Prištini. Spomenik simbolizira zahvalnost kosovskog naroda prema SAD-u za podršku u njihovoj borbi za neovisnost.

Zlatni Bill Clinton

Tisuće Albanaca su u studenom 2009. prkosile hladnom vjetru u Prištini i pratile svečano otkrivanje kipa bivšemu američkom predsjedniku Billu Clintonu koji je svečano otkrio glavom i bradom on sam.









“Nikad mi nije palo na pamet da bi negdje digli tako veliki kip mene”, komentirao je Clinton 900 kilograma težak i 3,5 metara visoki kip obojan u zlatno na malenom trgu Billa Clintona okruženom zgradama iz vremena komunizma, dok je iza njega stajao transparent s natpisom “Kosovo odaje počast heroju” i njegov velik poster.

Zlatni Clinton ima podignutu lijevu ruku i drži pločicu sa svojim imenom i datumom 24. studenoga 1999., kada su počeli napadi NATO-a na Srbiju. Na otkrivanju kipa Billu Clintonu masa je mahala američkim, albanskim i kosovskim zastavicama, dok ih je Clinton pozvao da zaborave prošlost i nasilje i krenu dalje te oproste.

Za jedne pobjeda, za druge komemoracija

I dok Kosovari slave dan 24. ožujka kao dan pobjede, u Srbiji se nizom komemorativnih manifestacija obilježena 20 godina od početka napada NATO-a na Srbiju. Nešto slično kao kada mi 5. kolovoza slavimo uspjeh VRA Oluja. Dan sjećanja na stradale u napadima obilježava se diljem Srbije.

Akcija NATO-a počela je 24. ožujka 1999., nakon što su prije toga bez dogovora prekinuti pregovori o rješenju krize na Kosovu u francuskom dvorcu Rambouilletu. Prije toga su predstavnici međunarodne zajednice mjesecima pregovarali s Miloševićem u nastojanju da se okonča represija protiv albanskog stanovništva na Kosovu, da se tadašnja vlada SRJ privoli na povlačenje svojih vojnih postrojbi s Kosova, da se omogući povratak svim albanskim izbjeglicama kojih je tada već bilo više desetaka tisuća te da se međunarodnim promatračima dopusti dolazak na Kosovo.

Bombardiranje Srbije

Pitanje je kakav bi status Kosova danas bio da tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević nije bio arogantan i tvrdoglav te da je prihvatio zadnju ponudu američkog diplomata, Richarda Holbrookea, koji se sastao posljednji put s Miloševićem u ožujku 1999., netom prije napada, i ponudio mu zadnju šansu da prihvati ugovor u Rambouilletu, prema kojem bi Kosovo dobilo natrag status autonomne pokrajine, a OVK se razoružao, što je Milošević odbio. Međutim, Srbija je nastavila s represijom te su srpske snage nastavile ubijati civilno albansko stanovništvo.

Povod za početak ratnih operacija bio je masakr u kosovskom mjestu Račku gdje je ubijeno 45 kosovskih Albanaca za koje se pretpostavlja da su bili civili, među žrtvama su bili i jedna žena, jedno dijete te jedan starac. Nakon toga je međunarodna zajednica izgubila strpljenje s Miloševićevom politikom.

U bombardiranju koje je bez prekida trajalo 78 dana izvedeno je oko 38 tisuća borbenih akcija na čitavom području Srbije i Kosova. Glavni cilj napada bila su vojna postrojenja, vojarne, skladišta oružja i municije te vojna infrastruktura Srbije, cilj je bilo slabljenje bojevog potencijala Vojske Jugoslavije. Bombardirane su i medijske kuće i zgrada RTS. Pogođeno je bilo i kinesko veleposlanstvo u Beogradu. Do dan-danas nitko ne zna je li to bilo namjerno ili slučajno, kako je to tvrdio NATO. Prema službenim podacima, u bombardiranju je poginulo oko 500 civila i oko 1000 vojnika.

Zadnja ratna avantura zločinca

O materijalnoj šteti koja je nanijeta Saveznoj Republici Jugoslaviji tijekom bombardiranja postoje različiti podaci. Tadašnje vlasti u Beogradu procijenile su štetu na oko stotinu milijardi dolara i zatražile naknadu od zemalja članica NATO-a. S druge strane, grupa ekonomskih stručnjaka G17 štetu je procijenila na 29,6 milijardi dolara.

Bombardiranje SR Jugoslavije dovršeno je 10. lipnja, usvajanjem Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. Dan prije predstavnici Vojske Jugoslavije i NATO-a u Kumanovu su potpisali Vojno-tehnički sporazum, kojim je precizirano povlačenje snaga Vojske Jugoslavije s Kosova i ulazak na to područje međunarodnih mirovnih vojnih snaga.

Prema procjenama, na Kosovo se nakon toga vratilo oko 750.000 protjeranih Albanaca, ali ga je istovremeno napustilo i više od 100.000 Srba. Bombardiranje Srbije bila je zapravo zadnja ratna avantura ratnog zločinca Slobodana Miloševića koji je odgovoran za razaranje i smrt tisuće nevinih u Hrvatskoj i u BiH. Iako je svijet pokazao srpskim radikalistima da ideja velike Srbije nema prolaza, i danas ta ideja još živi među mnogim srpskim političarima, čemu posebice u posljednje vrijeme, svjedočimo na dnevnoj razini.

Srpska administracija radi na povlačenju priznanja

Međutim, srpska administracija nastoji povući priznanje Kosova kod nekih država koristeći diplomatske kanale i argumente. To uključuje diplomatske inicijative, pregovore, lobiranje te ekonomske i političke poticaje. Srbija pokušava iskoristiti bilateralne odnose s nepriznajućim zemljama kako bi ih uvjerila da povuku priznanje Kosova, često ističući međunarodno pravo ili ekonomske interese kao razloge za takvu odluku.

Neke članice Europske unije još uvijek nisu priznale Kosovo zbog različitih razloga. Neki od njih strahuju od stvaranja presedana za separatizam unutar njihovih vlastitih granica, dok drugi smatraju da bi priznavanje Kosova moglo dodatno zakomplicirati regionalnu stabilnost na Balkanu. Neki su također zabrinuti zbog narušavanja suvereniteta i integriteta država te žele očuvati teritorijalni integritet Srbije kao i unutarnji mir u regiji. Osim toga, postoji i politička dinamika unutar EU koja utječe na odluke o priznanju, s nekim zemljama koje se pridržavaju zajedničke politike EU-a, dok druge imaju svoje specifične interese i perspektive koje ih sprečavaju da priznaju Kosovo.

Tako je, prema tvrdnjama srpskih vlasti, u posljednjih petnaest godina 27 zemalja donijelo odluku o povlačenju priznanja neovisnosti Kosova. Povlačenje priznanja su “neregularni međunarodni akti”, koji imaju višestruke posljedice po Kosovo, poručuje stručnjak za međunarodno pravo, Gzim Visoka, profesor studija za mir i konflikt na Sveučilištu u Dublinu u Irskoj za Radio Slobodna Europa.

Dačićeva putovanja

Ministar vanjskih poslova Togoa Robert Dussey je u siječnju prošle godine najavio povlačenje priznanja Kosova, nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Srbije, Ivicom Dačićem. Prema tvrdnjama službenog Beograda, Togo – država u zapadnoj Africi – nije jedina koja je donijela ovakvu odluku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tada rekao da je još devet zemalja donijelo odluku da isto postupe.

Gzim Visoka, povlačenje priznanja nezavisnosti opisuje kao “neuređene međunarodne akte”, koji, kako kaže, nisu dobro regulirani u međunarodnom pravu, odnosno “ostavljaju prostor za nedoumice, nesporazume, ali i manipulacije”. Objašnjava da povlačenje priznanja nezavisnosti jedne zemlje ima smisla samo u slučajevima kada su se od priznavanja nezavisnosti promijenile okolnosti – naprimjer, kada se jedna država spoji s drugom ili izgubi teritorij.

U tom kontekstu navodi da se deklaracija o nezavisnosti – za koju je Međunarodni sud pravde 2010. utvrdio da nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom – nije promijenila te ocjenjuje da su zato povlačenja priznanja posljedica kampanje koju vodi Srbija.

‘Oluja bez ijednog ispaljenog metka’

Korak po korak, došlo se i do toga da se Srbi sada žale kako se navodno na teritoriju Kosova događa tiho etničko čišćenje Srba. Ako je vjerovati predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, njegovim suradnicima i medijima, u tijeku je “oluja bez ijednog ispaljenog metka” i to zbog odluke Centralne banke Kosova o ukidanju srpskog dinara u okviru platnog prometa.

Vučić svakodnevno optužuje kosovskog premijera Albina Kurtija da sve što radi za cilj ima etničko čišćenje Kosova od Srba, a taj je narativ trenutačno sveprisutan u srpskoj javnosti. Pritom, Vučiću nije palo na pamet pokušati ozbiljnije analizirati vlastitu politiku prema Kosovu i dokučiti koliko je sam zaslužan za “tihu oluju”. Upravo to, ozbiljnije sagledavanje situacije na terenu dovodi do toga da Kurti nije jedini krivac za ono što se događa, kada je riječ o iseljavanju Srba, već da je nešto i do potpuno pogrešne politike koju vlast u Beogradu provodi kada je riječ o Kosovu.

No, ono što je posebno zanimljivo je da se Vučić sjetio priče o ukidanju dinara na Kosovu nekoliko tjedana nakon te najave kosovskih institucija. Sve te dane, Vučić je šutio. Zajedno sa svojim suradnicima se obračunavao s nevidljivim domaćim i stranim neprijateljima i tek mu je 2. veljače palo na pamet da se na Kosovu provodi etničko čišćenje. Njegovi najbliži suradnici nisu nijednu riječ o tome izgovorili dok su svakodnevno gostovali po raznim programima raznih televizija. Taj prostor su koristili isključivo za napad na pojedine predstavnike briselske administracije, s jedne strane, i opoziciju u Srbiji, s druge.

Istini za volju, prošle je godine zabilježen porast odlazaka Srba sa Kosova. Krajem studenog prošle godine, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je kazao da je u posljednjih godinu dana s Kosova otišlo 13 posto Srba. Slični su i postoci kada je riječ o odlasku Albanaca sa Kosova, iseljavanje je u trendu povećanja nakon vizne liberalizacije koje je Kosovo nedavno dobilo s EU.

Vučić otežava Srbima na Kosovu

Međutim, prazna Vučićeva obećanja ne pomažu kosovskim Srbima kojima nije lako ni zbog Prištine, ali ni zbog Beograda. Jer kako Srbima na Kosovu objasniti da je prije samo godinu dana zbog najave ukidanja srpskih tablica gotovo izbio rat, ili to što su se Srbi povukli iz svih kosovskih institucija u kojima su bili zastupljeni, a sada se prihvaćanje kosovskih i ukidanje srpskih tablica veliča kao uspjeh Beograda.

Budući ni međunarodna zajednica zapravo ne zna što više učiniti na Kosovu, budući nije ostalo puno prostora za bilo kakve manevre osim obnove pregovora, koji su i dalje se ne zna zašto – prekinuti. No, nije ostalo puno toga za napraviti kako bi se riješio kosovski problem. Zašto nema pregovora, nema odgovora. Vjerojatno i zbog toga što očito nema puno toga o čemu bi se pregovaralo i da je došlo vrijeme da se neke stvari potpišu.

Iako je prošlo više od dva desetljeća od odcjepljenja Kosova, pitanje Kosova ostaje osjetljivo pitanje s dubokim političkim, etničkim i povijesnim podtekstima. Srbija se i dalje suočava s izazovima u suočavanju s posljedicama ovog događaja i traženju dugoročnih rješenja za stabilnost i pomirenje na Balkanu.