‘UČINIT ĆU NEŠTO ŠTO DOSAD NISAM!’ Pernar misli da je pogriješio, najavio novi potez: ‘Dragi prijatelji, postoji mogućnost tužbe’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Dok optuženi Hrvati u Zambiji čekaju novo ročište u četvrtak, kada će sutkinja objaviti hoće li biti oslobođeni ili se suđenje nastavlja ispitivanjem svjedoka obrane, Ivan Pernar i dalje nastavlja svoj “rat”, u Africi, ali i na društvenim mrežama.

Nakon što je prošlog petka zbog uvredljivog jezika jedva izbjegao zatvor, sada je u objavi na Facebooku objavio koji je njegov sljedeći korak u slučaju da osmero Hrvata bude oslobođeno svih optužbi.

‘Idem u Kinšasu’

“Dragi prijatelji, u slučaju oslobađajuće presude na sudu koja je teoretski moguća, postoji mogućnost da optuženi tuže nekoga u Hrvatskoj tko je doveo u pitanje zakonitost njihovog posvajanja.





U tom slučaju, učinit ću nešto što do sad nisam jer nisam imao veliku motivaciju. A to je odlazak u samu Kinšasu, tu sam zapravo i pogriješio kad me odvjetnik optuženih pitao jesam li ikad bio u Kongu i tamo išao provjerit vjerodostojnost te dokumentacije.

Nažalost nisam, a trebao sam jer iako optuženi govore da je sve bilo po zakonu, dužnosnici u DR Kongu govore suprotno.

Kupit ću tamo i original njihovog Obiteljskog zakona i zamoliti za prijevod i pravno tumačenje njihovih pravnika”, stoji u objavi.

U svojoj drugoj objavi opet se pohvalio svojom “građanskom hrabrošću” u otkrivanju istine. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“U Hrvatskoj postoje dvije grupe ljudi, jedni su oni koji okreću glavu kad vide da se nešto čudno događa, koji kažu, to se tebe ne tiče, što te briga, gledaj svoja posla, nemoj se petljati u to. Svi ste čuli takve riječi i fraze puno puta u životu.









Druga grupa su oni kojima je stalo do istine, koji kad vide da se nešto potencijalno nezakonito događa, prijave takvu stvar, ukažu na nju, progovore, slikaju, objave, kad policija pita je li itko išta vidio oni se jave kao svjedoci.

Često puta takvi ljudi istupe javno pokušavajući osvijestit druge. Nekad se ti ljudi nalaze i unutar institucija na čije nepravilnosti ukazuju.









Međutim, ta druga grupa predstavlja manjini u društvu, a uloga je države i medija zgaziti tu grupu, kazniti te ljude jer oni ukazuju na njihove mane, propuste i licemjerje.

Sve dok će većina u našem društvu okretati glavu, slijegati ramenima i govoriti to se mene ne tiče, naše društvo neće imati svijetlu budućnost.

Pozivam vas da skupite građansku hrabrost i ne bojite se govoriti, bit ćete napadani od vlasti i medija ali ćete steći i puno prijatelja. Borite se za istinu jer će istina prije ili kasnije pobijediti!”, zaključuje Pernar u svojoj objavi.