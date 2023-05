UBOJITO ORUŽJE STIŽE U UKRAJINU! Saveznici prelomili, Rusija bijesna: Ovo će Ukrajincima dati neviđenu moć

Velika Britanija je u četvrtak postala prva država koja će Ukrajini poslati krstareće rakete dugog dometa i tako omogućiti ukrajinskim snagama da gađaju ruske vojnike i linije opskrbe duboko iza bojišnice.

Ukrajina mjesecima traži takve rakete, ali je pomoć Britanije, SAD-a i drugih saveznika bila ograničena na oružja manjeg dometa.

Ministar obrane Ben Wallace rekao je u parlamentu da će se Ukrajini dostaviti rakete Storm Shadow koje će se koristiti na ukrajinskom teritoriju, implicirajući da je dobio jamstva Kijeva da ga neće koristiti za napade na mete u Rusiji.

Naglasio je i da neće dati nikakave dodatne pojedinosti, no i da ‘iako će ovo oružje dati Ukrajini nove mogućnosti, članice bi trebale shvatiti da ti sustavi nisu čak ni u istoj ligi kao ruska hipersonična raketa AS-24 killjoy’ ili ‘čak krstareća raketa Kalibr s dometom od preko 2000 km, otprilike sedam puta više od rakete Storm Shadow’.

Dodao je, Velika Britanija neće stajati po strani dok Rusija ubija civile, te da Rusi moraju znati da su njihove akcije dovele do takve odluke.

Kremlj je ranije upozorio da će, ako Britanija dostavi te rakete, to zahtijevati “odgovarajući odgovor naše vojske”. Nakon SAD-a, Britanija je Ukrajini poslala najviše vojne opreme u vrijednosti od 2,9 milijardi funti.

